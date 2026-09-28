Nedostatek Martina Vaculíka: Nikdy nejel Volkswagenem Brouk. Až teď to napravil.
Typ 1, který dal automobilce Volkswagen jméno, se vyráběl neskutečných 65 let. V letech 1938 až 2003 se vyrobilo celkem 21.529.464 kusů. V poválečných letech šlo jednoznačně o nejmodernější evropský automobil, já jsem v něm však nikdy nejel.
Lidový aerodynamický Volkswagen vznikl z příkazu samotného Adolfa Hitlera, který požadoval, aby po nově vznikajících německých dálnicích dokázal cestovat rychlostí 100 km/h, stačilo mu sedm litrů benzinu na 100 km a nestál víc než tisíc říšských marek. První prototypy vyjely ještě v roce 1938. Vývojem v roce 1934 pověřil Ferdinanda Porscheho. Výstavbu velkolepého závodu i přilehlého města pro pracující KdF Stadt (po válce přejmenováno na Wolfsburg) financovali nacisté chytře: Vůz si nebylo možné zakoupit za hotovost, ale každý zájemce si na něj musel našetřit vylepováním známek po pěti markách do spořicí karty.
Celkem si takto vůz předplatilo 330.000 Němců, kteří celkem poskytli 278 milionů říšských marek. Za ty nacisté postavili závod, v němž pak ale za války vyráběli takzvané Kübelwageny – vojenská otevřená vozidla na podvozku a s motory již vyvinutého brouka. Vzácněji vznikaly též velitelské vozy Typ 87 s civilní karosérií brouka, ale vyššími podvozky a pohonem všech kol.
Když pak továrnu po skončení války převzali britští správci, bylo jim jasné, že mají v ruce poklad. Že na světě není žádná lepší konstrukce lidového vozu. Žádné auto, které by se skromnou jedenáctistovkou pod zadní kapotou jezdilo rychleji a úsporněji, mělo lepší trakci, bylo stabilní i ve vysokých rychlostech a jehož základní mechanika by byla zkonstruována tak pečlivě a odzkoušena válečnou vřavou. Výrobu rozjeli hned v roce 1945, od ledna 1946 pak vznikaly vozy již ve zcela sériovém provedení. Nároky německých střadatelů se rozhodně uspokojit nechystali – jejich prostředky se braly za ztracené v prohrané válce.
Mnozí se s tím smířili jen na čas. Když se pak z Volkswagenu stal už svobodný pilíř německého hospodářského zázraku, začaly se hrnout žaloby a výrobce částečně ustoupil. V roce 1961 si tak předváleční „předplatitelé“ vozu, jejichž řady logicky stále řídly, mohli vybrat. Buď sleva 600 marek na nový vůz (šestina jeho ceny), nebo sto marek v hotovosti. No aspoň něco. Ve výčtu historických křivd nesmím zapomenout na to, že Ferdinand Porsche při konstrukci lidového vozu nakukoval přes rameno Hanse Ledwinky, který pracoval pro Tatru. Brouk má řadu řešení podobných Tatře 97, deset z nich měli kopřivničtí patentovaných. Hned v roce 1938 dorazily Porschemu žaloby a ten se chystal opravdu zaplatit. Adolf Hitler jej zarazil, že se to vyřeší jinak…
Automobil pak ovšem pořádně přesluhoval. S rámovou konstrukcí (ano, brouk ještě nemá samonosnou karoserii) a vzduchem chlazeným motorem vzadu byl v šedesátých letech už zastaralý, ve Wolfsburgu však byla silná skupina těch, kdo nové modely chtěli stavět na stejné koncepci. Došlo dokonce k zásadním modernizacím samotného brouka – nejdříve v roce 1970 s modelem 1302 dostal vlečenou zadní nápravu a přední tlumičové vzpěry, které přinesly lepší jízdní vlastnosti, ale hlavně daleko větší zavazadelník. O dva roky později s modelem 1303 dokonce poměrně moderní palubní desku a panoramatické čelní sklo.
V roce 1974 přišel moderní nástupce Golf, výroba v Německu pak pokračovala do roku 1978. Poté dále běžela v Mexiku, přičemž je zajímavé, že tamní model nedostal inovace řady 1302 a 1303 a co se týče přední nápravy, stále používá zvláštní řešení s dvojicí torzních pružin v trubkovém rámu a dvojicí vlečených ramen.
Inovace se mu ale jinak nevyhýbaly, v roce 1992 dokonce vzduchem chlazený boxer, jenž si z původního litrového objemu polepšil až na 1,6 litru, dostal čtyřbodové vstřikování a hydraulická ventilová zdvihátka. Přesně takový vůz s obchodním označením 1600i z roku 1996, který má Radek Pokorný ve své prodejní galerii Engine, jsem vyzkoušel. Snad tím moc lidí nenaštvu.
Výroba stejného auta pak běžela až do roku 2003.
Zdroj: Autorský článek, foto: Michal Kollert