Nejdražší elektrická Škoda je tady! Peaq odveze sedm dospělých a matrixy má v základu
Peaq přiváží dosud největší baterii a největší kufr ze všech škodovek. Slibuje dojezd přes 600 km a až dvoutunový přívěs, ovšem pochopitelně ne najednou. Prozkoumali jsme ji do detailu.
Kdo chtěl dosud sedmimístnou škodovku, musel sáhnout po spalovacím kodiaqu. Nyní však přichází vůz pro velké rodiny i s elektrickým pohonem – přivítejte Škodu Peaq. Světu se čerstvě představila na kopci nad Ženevou, my ji už ale mohli prozkoumat do detailu předem, a tak kromě hromady informací přinášíme i statické první dojmy.
Peaq je nová sedmimístná vlajková loď nabídky Škody, je dlouhá 4,87 metru a její rozvor náprav je téměř tři metry. Její minimalistický design je čistou ukázkou jazyka Modern Solid a samozřejmě tu je na obou koncích auta světelný podpis ve tvaru písmene T, podobně jako na epiqu. Zajímavostí je, že všechna přední světla budou vyrobena stejně – s technologií LED Matrix. Funkční ale bude jen v těch kusech, kde za to připlatíte. To by ale mělo být možné i později v průběhu života vozu, třeba u druhého či třetího majitele.
Je to také první škodovka s elektricky výsuvnými klikami, které samozřejmě reagují na uzamčení nebo odemčení vozu, můžete si je ale však zasunout i s odemčeným autem. Stačí na ně palcem silně potlačit. Obdobným způsobem se dají vysunout a jsou použitelné, i když vozu selže 12V akumulátor – prostě je prstem vyklopíte. Samotné odjištění dveří už je kompletně mechanické.
Za zmínku tu stojí také prosklená střecha, s níž se pojí další prvenství. Nemá roletku ani otvírání, ale je možné ji zneprůhlednit, a to v devíti segmentech ovládaných individuálně. Na displeji prostě klepnete na ten segment, který chcete neprůhledný. Anebo můžete průhlednost změnit celé střeše najednou.
Prostoru na rozdávání
Interiér bude k mání v pěti různých provedeních s látkovým čalouněním či odolnou náhradou kůže Techtona. Ve verzi Sportline bude k mání také semiš Suedia a sportovní sedačky s výraznějším bočním vedením, to však vypadá docela použitelně i v běžné verzi sedaček, kterou zkoumám na videu. Ambientní osvětlení i vyhřívaný volant jsou ve standardní výbavě.
Zajímavostí je paket Relax, který umožní sklopit přední sedačky do polohy lehátka. Samozřejmě, nikdo nesmí sedět vzadu, ale je to příjemná možnost, jak si zdřímnout při nabíjení. Tyto speciální sedačky jsou kompletně elektrické a mají certifikaci AGR. A součástí paketu je i audiosystém Sonos o 16 reproduktorech, duálním subwooferu a výkonu 755 W.
Výbavu je možné rozšířit také o adaptivní podvozek, 230V zásuvku či tažné zařízení, a také tepelné čerpadlo je za peníze navíc, nikoliv v ceně. Příplatkový paket asistované jízdy nabídne systém Travel Assist 3.0, samočinné parkování s uloženým manévrem, parkováním na dálku bez člověka za volantem, samočinnou jízdu v koloně nebo schopností reagovat na semafory. Systém ISA je samozřejmostí; sledování dopravních značek čerpá cloudová data, která poskytují vozy, jenž jely daným úsekem dříve.
Novinkou je také 13,6" otočný středový displej s novým infotainmentem. Proč je otočný, zatím není jasné, ale infotainment má střeva od Googlu a podporuje aplikace třetích stran, jako Spotify nebo YouTube. Ve standardu je vzdálený přístup pomocí aplikace v mobilu či dvě bezdrátové nabíječky s chlazením a výkonem 25 W. Telefon na nich ovšem drží magnetem, takže to bude chtít kompatibilní telefon či alespoň kryt.
Kdo magnet nemá, může si protáhnout kabel otvorem u bezdrátových nabíječek ze spodního patra středového tunelu. Tento otvor je v předprodukčním kusu poměrně houževnatý, jistě se ale používáním trochu vychodí a kabel jím půjde protáhnout snáz.
Za zmínku stojí také stoleček, který si můžete umístit do držáku nápojů, nebo fakt, že je možné zapnout ventilaci a vyhřívání předních sedaček zároveň. A co materiály? Vzhledem k tomu, že zkoumám předprodukční kus, může se ještě leccos změnit, ale na dotek působí interiér peaqu dobře smontovaný a slušně bytelný.
Prostornost je díky rozvoru náprav 2965 mm velkorysá zejména ve druhé řadě sedaček, která je posuvná a má i naklápěcí opěradla. Ani v té třetí cestující nestrádají. Sklápění sedaček je z kufru snadné a na sedadla ve třetí řadě se vejde dospělý – s výškou 184 cm tam mám i prostor nad hlavou. Abych se vešel i koleny, není nutné, aby byla druhá řada sedaček až vpředu – vešli jsme se sem ve třech dospělých za sebe. V pětimístné konfiguraci nabídne peaq až 935 litrů prostoru pro zavazadla (nejvíc ze všech dosavadních škodovek), v sedmimístné to je 299 litrů. Navíc je tu 37l prostor pod přední kapotou, který má připravené sloty k umístění roletky ze zavazadelníku.
Přes 630 km, slibují
Peaq bude k mání s pohonem zadních nebo všech kol a s bateriemi NMC vyráběnými v Mladé Boleslavi. Mají kapacitu 63 nebo 91 kWh instalovaných, resp. 59 a 86 kWh využitelných. Nabíjecí výkon znám zatím není, menší baterii to však trvá z 10 na 80 % 27 minut, větší 28 minut.
Základní verze 60 má menší baterii a pohon zadních kol. Synchronní elektromotor s permanentními magnety tu má 204 koní a 350 Nm, maximálka je 160 km/h, na stovku vůz zrychlí za 8,4 s a dojezd na jedno nabití je přes 450 km.
Větší baterie je k mání coby zadokolka 90 a čtyřkolka 90x. Verze 90 nabídne 286 koní a 545 Nm, na stovku zrychlí za 7,1 s, jede až 180 km/h a má největší dojezd z nabídky – přes 630 km. Verze 90x přidává přední asynchronní elektromotor, má 300 koní, na stovku zrychlí za 6,7 s, maximálka je stejná a dojezd přes 600 km.
Podle toho, jestli máte pohon zadních nebo všech kol, může peaq také táhnout přívěs. Zadokolky zvládnou 1800 kg, čtyřkolky rovné dvě tuny. Za zmínku stojí také možnost ovládání jedním pedálem; při přepnutí voliče převodovky do režimu B bude vůz po uvolnění pedálu plynu silně rekuperovat až do zastavení.
Stejně jako starší elektrické škodovky na platformě MEB jsou vzadu bubnové brzdy. Náprava je zde pětiprvková; vpředu pracuje MacPherson a samozřejmě kotoučové brzdy. Škodovka slibuje, že při využívání režimu B je 95 % veškerého brzdění obstaráno rekuperací.
Peaq nabízí již ve standardní výbavě řadu asistenčních systémů. Mezi ně se řadí například Front Assist, asistent při průjezdu křižovatkou, asistent udržování jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu včetně asistenta vyparkování a varování při vystupování, prediktivní tempomat nebo rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti. Součástí standardní výbavy je také 10 airbagů včetně středového airbagu.
Sportline jen s větší baterií
Rovnou při představení je na světě také varianta Sportline, která je k mání s 91kWh baterií, ovšem s pohonem zadních i všech kol. Uvnitř je zajímavá černým čalouněním s bílým prošíváním a sedačky mají integrované hlavové opěrky, zvenčí zase černými detaily.
Automobilka zatím neodhalila ceny ani dobu, kdy se peaq začne prodávat. Není ani známo, kde se bude vyrábět; tisková zpráva zatím říká jen, že baterie budou vznikat v Mladé Boleslavi. Je tak pravděpodobné, že se právě tam bude vyrábět i celé auto.
Zdroj info, foto, videa: Škoda Auto