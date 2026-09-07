Nejdůležitější Audi moderní historie se vrací! A2 e-tron má nastartovat revoluci značky
Audi A2 je zpět! Ikonický kompaktní hatchback se po dvou desetiletích vrací na scénu jako čistokrevný elektromobil, který otevírá novou éru značky. Nové Audi A2 e-tron sází na dobrou aerodynamiku, efektivitu pohonného ústrojí i výroby a dojezd přes 600 kilometrů.
Kompaktní prémiový hatchback není segmentem, kde by mnoho automobilek slavilo úspěch, a své o tom ví také Audi. Model A2 představený v produkční podobě v roce 1999 byl technologicky unikátní, velmi zajímavý, lehký a díky tomu také úsporný. Byl však drahý a valného prodejního úspěchu se nedočkal.
Dvacet let po ukončení produkce původního modelu se ale začaly na svět dostávat spekulace o možném znovuzrození modelu. Letos v březnu návrat modelu automobilka Audi oznámila oficiálně a dnes jej představuje v sériové podobě.
„Model A2 e-tron je více než jen nový model: představuje obnovu značky Audi. Ukazuje, jak přehodnocujeme pojetí prémiové třídy pro Evropu: chytřejší využívání zdrojů, aniž bychom slevili z kvality, technologie nebo zákaznického zážitku. Tento vůz, vyvinutý pro potřeby našich evropských zákazníků a vyráběný v Ingolstadtu, dokládá naši ambici utvářet budoucnost prémiové mobility.“ komentoval představení nového modelu Gernot Döllner, generální ředitel společnosti Audi.
Aerodynamika stále hraje prim
Nové Audi A2 e-tron je se spotřebou energie pouze 12,8 kWh/100 km (WLTP) vůbec nejhospodárnějším modelem v historii značky. K maximálnímu dojezdu až 646 km mu stále pomáhá ikonický tvar karoserie, i když ve značně modernizované podobě.
Výsledkem je koeficient odporu vzduchu 0,24 Cx - nejlepší hodnota mezi všemi kompaktními modely Audi (i rekordní Audi A2 1.2 TDI s označením 3L mělo o setinu větší hodnotu). V exteriéru tomu pomohly jednoduché linie s aktivní mřížkou chladiče a z velké části zakrytovaným podvozkem.
Svůj vliv měl také nový design aerodynamických disků kol a prvky, které Audi nazývá “gap reducers”. Ty zmenšují mezeru mezi kolem a podběhem, v němž jsou integrovány. Aerodynamický odpor minimalizují také elektrické kliky dveří v podobě křidélek na dveřích, podobně jako již známe z Volva EX60 nebo BMW X5. Dveře je možné otevřít i při chybě palubní elektrické soustavy.
Oproti originálu nová A2 značně narostla. Na délku měří 4321 mm, na šířku 1791 mm, na výšku 1549 mm a to vše doplňuje dlouhým rozvorem 2771 mm. Stále si ponechává krátké převisy na obou stranách. Velká maska integruje senzory asistenčních systémů, logo značky i přední hlavní světlomety, ty pro denní svícení najdeme nad nimi.
Sloupek A karoserie plynule přechází v oblouk střechy a výrazně zaoblené lemy blatníků odkazují na původní model z přelomu milénia. Zachována zůstala také svažující se střecha s výrazným spoilerem v zadní části. Světlomety jsou vzadu nově horizontální, což auto opticky rozšiřuje a snižuje.
Už brzy by mělo jít nový model A2 objednávat, a to ve dvou variantách exteriéru. Ta základní nabídne jednoduše tvarované nárazníky a rozšířenou paletu barev karoserie (kromě nové pistáciově zelené také modrou Horizon či šedou Arrow).
Sportovnější vzhled exteriéru S line zahrnuje výraznější nárazníky, lesklé černé boční prahy a lišty oken, sportovní difuzor s výraznějšími nasávacími otvory vpředu.
Změna koncepce
Zatímco v exteriéru svou předchůdkyni nová A2 e-tron v mnoha ohledech připomíná, technicky nezůstal kámen na kameni. Už z názvu je jasné, že k pohonu využívá nový model pouze elektřinu, ovšem synchronní elektromotor také pohání pouze zadní nápravu. Může jím být slabší APP350 nebo silnější APP550 známý z vrcholné verze modelu ID.3 GTX.
Na výběr bude ze čtyř výkonových variant: Nejslabší verze má 125 kW (170 k) a ve spojení s nejmenší LFP baterií o kapacitě 52 kWh by měla s kombinovanou spotřebou 13,7 kWh/100 km ujet až 423 km na jedno nabití. K tomu by z 10 na 80 % mělo díky maximálnímu výkonu 100 kW stačit 24 minut.
Silnější varianta má výkon 140 kW (190 k) a dostupná bude s větší LFP baterií o hrubé kapacitě 61 kWh. Ta je schopná nabíjení výkonem až 105 kW a z 10-80 % jí to trvá o dvě minuty déle. Tato varianta je ale ze všech nejúspornější a díky spotřebě 12,8 kWh/100 km slibuje dojezd až 515 km.
Třetí výkonová varianta kombinuje slabší elektromotor APP350 s největší NMC baterií. S výkonem 170 kW (231 k) a těžší baterií o kapacitě 84 kWh má sice vyšší spotřebu nejméně 13,9 kWh/100 km, ujede ale až 646 km a navíc umožňuje nabíjecí výkon až 183 kW, takže dobití z 10 na 80 % stále netrvá ani půl hodiny.
Nejvýkonnější varianta má 240 kW (326 k) a také o 195 Nm točivého momentu více (545 Nm vs. 350 Nm) než všechny ostatní. Dosahuje nejvyšší maximální rychlosti až 200 km/h a z 0 na 100 zrychlí pod 6 sekund. Přesto slibuje dojezd až 630 km. Hodnoty nabíjení i baterie samotná jsou shodné jako u předchozí varianty.
Jízdní dynamika
Podle tiskové zprávy by jízda měla být přesná, vyvážená a nová A2 by se měla snadno ovládat. Že to s jízdními vlastnostmi Audi myslí vážně, dává najevo možnost konfigurace vozu s komfortním odpružením, případně se sportovním odpružením s tužšími stabilizátory.
Volitelně je k dispozici aktivně nastavitelné odpružení, které přizpůsobuje tuhost každého tlumiče na základě stylu jízdy a stavu vozovky v řádu milisekund (standard u vrcholného modelu). Nové Audi A2 nabídne výběr ze čtyř jízdních režimů: „komfort“, „vyvážený“, „úsporný“ a „dynamický“ umožní přizpůsobit nastavení mezi komfortem, hospodárností a dynamikou dle vlastních preferencí. Čím sportovnější režim, tím méně se vůz naklání a kýve.
Spojení s vozidlem umožní řidiči také pádla za volantem, kterými je možné nastavit intenzitu rekuperace v jedné ze tří úrovní (D1 zpomaluje o −0,6 m/s², D2 o −1,0 m/s² a D3 o −1,5 m/s²). Otočením voliče do režimu B se aktivuje režim jízdy jedním pedálem. Přechod mezi rekuperačním brzděním a třecím brzděním by měl jít snadno ovládat. Jestli ale odezva brzdového pedálu bude tak dobrá, jako v sourozeneckých vozech na platformě MEB+ s pohonem předních kol, musíme počkat na první jízdy.
Model A2 je standardně osazen lineárním řízením, volitelně je ale možné připlatit za progresivní řízení s proměnným převodovým poměrem (balíček Tech plus). Ve vrcholném provedení je toto řízení standardem. Asistenční systémy by měly být na úrovni vozů vyšších kategorií. Adaptivním tempomatem disponuje model A2 vždy.
Prostorný a promyšlený interiér
Ústředním designovým prvkem interiéru je Softwrap – měkký povrch potažený látkou, který se táhne od palubní desky přes dveřní panely až do zadní části a stoupá až k liště okenního rámu.
Tvar palubní desky si zachovává tvar jakési police, čímž odkazuje na původní model. Rozložení je však horizontální a dominují mu dva velké displeje známé ze všech dnešních modelů Audi. Před řidičem najdeme 11,9" digitální přístrojový štít a centrální zakřivený displej má úhlopříčku dokonce 12,8". Volitelně lze novou A2 vybavit head-up displejem s rozšířenou realitou.
Tlačítka, i když jimi interiér nepřekypuje, jsou inspirovaná designovým nábytkem. Na dveřích naopak najdeme tlačítko navíc, které nahrazuje tradiční kliky dveří. Do předních dveří se vejde po jedné PET lahvi o objemu až 1,25 litru a středová konzole pojme také větší lahev o objemu 1,5 litru – celkem tak model A2 poskytuje vpředu prostor pro až čtyři litry nápojů.
V modelu A2 e-tron je nyní řadicí páka umístěna na sloupku řízení. Systém sdružených ovladačů na krajích jednotného panelu byl představen v modelu Q3 a postupně nachází svou cestu do dalších modelů. Poprvé na něm najdeme také ovladač elektronické parkovací brzdy. Přesunem voliče se uvolnil prostor ve středové konzole pro nový aktivně chlazený držák na telefon s indukčním nabíjením podle standardu Qi 2.2 (až 25 W pro obě zařízení).
Ergonomicky tvarovaná sedadla nabízejí vysokou úroveň komfortu a uvolněný zážitek z jízdy i na delších cestách. Volitelná panoramatická skleněná střecha s plochou skla přibližně 1,6 m² zaplavuje interiér přirozeným světlem a umocňuje pocit vzdušného prostoru. Speciální povlak chrání před UV zářením a nadměrným teplem.
Upevňovací systém Fidlock: Audi je prvním prémiovým výrobcem automobilů, který do standardní výbavy zařadil patentovaný systém Fidlock. Kombinuje silné magnety s mechanickým zajišťovacím mechanismem a součástí standardní výbavy jsou tři modulární adaptéry Fidlock ve středové konzole a odpovídající držák na nápoje.
Díky standardizaci systému lze ve vozidle používat také kompatibilní produkty - například určené pro cyklistiku nebo jiné outdoorové aktivity. Další tři adaptéry jsou volitelně k dispozici v zavazadelníku.
Ten má objem 396 litrů ve standardní konfiguraci a 1336 litrů po sklopení druhé řady sedadel. Mezi standardní výbavu zavazadlového prostoru patří LED osvětlení, 12voltová zásuvka a čtyři úchytné body pro upevnění nákladu. Volitelně je k dispozici variabilní podlaha, síť na zavazadla, elektrická zásuvka pro funkci V2L a zmíněné adaptéry Fidlock.
Audi pro tento systém také postupně rozšiřuje řadu příslušenství - momentálně nechybí nákupní taška, pouzdro na nabíjecí kabel nebo upínací popruh. K odložení drobností lze využít také přední zavazadelník o objemu 13 litrů.
Audi A2 se vyrábí v domácím Ingolstadtu a na německém trhu bude základní model dostupný od 38.200 € (925.000 Kč), varianta s větší baterií bude dostupná od 41.900 € (1.015.000 Kč) a varianta s největší baterií od 48.900 € (1.185.000 Kč). Vrcholná varianta s 240 kW vyjde německé zákazníky nejméně na 51.200 € (1.240.000 Kč). Na české ceny si zatím musíme počkat.
|Technická data
|A2 e-tron
|Max. výkon [kW]
|125
|140
|170
|240
|Max. točivý moment [Nm]
|350
|545
|Kombinovaná spotřeba [kWh/100 km]
|13,7
|12,8
|13,9
|14,2
|Max. rychlost [km/h]
|160
|200
|Zrychlení
0-100 km/h [s]
|8,8
|7,9
|7,0
|5,7
|Max. dojezd [km]
|423 km
|515 km
|646 km
|630 km
|Hrubá kapacita baterie [kWh]
|52
|61
|84
|Max. nabíjcí výkon (DC) [kW]
|100
|105
|183
|Čas dobití z 10-80% (DC) [min]
|24
|26
|29
Zdroj: Audi