Nejen červená, už i stopka. Kamery budou hlídat, jestli řidiči opravdu zastavili
Že by měla AI sledovat nezastavení na stopce, zní děsivě, ale hlavní slovo budou mít policisté. Cílem nasazení je změna chování řidičů, alespoň na papíře.
Některé světelné křižovatky nejen v Česku jsou osazeny kamerami, které bdí nad tím, zda některý řidič nejede na červenou. Je to totiž velký prohřešek, který může skončit vážnou nehodou. Naopak „stopky“, tedy dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“, kamery nehlídají. Ty se totiž umisťují na taková místa, že zastavit je stejně většinou potřeba.
Americký stát Virginia to však chce změnit, a to i za pomoci umělé inteligence. Od července tam bude nový zákon umožňovat obcím nejen některé stopky, ale i přechody pro chodce sledovat kamerami vybavenými umělou inteligencí. Má jít zejména o nebezpečná místa a oblasti kolem škol.
Umělá inteligence však naštěstí nebude mít hlavní slovo. Pokud vyhodnotí, že mohlo dojít k přestupku, vyfotí situaci a pošle obrázky policii. Až ta, tedy lidé, následně vyhodnotí, zda situace byla nebezpečná, zda došlo k přestupku a zda tedy je nutné řidiče trestat pokutou.
Dodavatel kamer, firma Obvio, navíc uvádí, že kamery kolem škol budou aktivní jen v určitou dobu, kdy je kvůli pohybu velkého množství dětí kolem školy zvýšené riziko nehody. Také ve videu místního televizního kanálu 13 News Now uvádí, že na fotkách budou rozmazané obličeje z důvodu ochrany soukromí zachycených lidí a že se nebudou uchovávat žádné obrázky, na nichž není zachycen možný přestupek, ani žádná jiná data.
Stejně jako ve všech ostatních případech instalace podobných automatizovaných systémů, úřady a provozovatelé tvrdí, že cílem je prevence a změna chování řidičů, kteří nerespektují pravidla silničního provozu, nikoliv zisk na pokutách. V tomto případě tomu alespoň nasvědčuje jakési „zkušební“ období 30 dnů, kdy policie nebude řidiče pokutovat, nýbrž bude pouze vydávat varování.
Kde konkrétně mají kamery stát, zatím není jasné. Nový zákon pouze umožňuje jejich instalaci a určení míst, kde kamery budou, stejně jako rozhodnutí, zda vůbec budou instalovány, bude na místních samosprávách.
zdroj, video: 13 News Now | foto: