Nejen grizzly. Fiat chystá vlnu novinek včetně nové pandiny
Z dalších novinek, které Fiat připravuje, nebude ani jedno plnohodnotným autem. Příští generace modelu Panda má být prvním vozem chystané kategorie E-Car, na niž jsou menší legislativní požadavky po stránce asistentů. Následovat má těžká čtyřkolka a užitková tříkolka.
Italská automobilka Fiat před několika měsíci odhalila nový model Grizzly, který přijde na trh ještě letos ve dvou karosářských provedeních. Pochopitelně půjde o další mutaci techniky koncernu Stellantis, a tak můžeme očekávat 1,2l tříválec se slabým hybridem, elektrické verze a snad i čtyřválcový plug-in hybrid.
Vstup do mimořádně konkurenčního a finančně zajímavého segmentu kompaktních SUV bude pro Fiat velkou věcí, nebude to však to jediné, čeho se od něj v dohledné době dočkáme. Zásadní revolucí projde také nejpopulárnější jméno v historii značky. Příští generace kultovního modelu Panda, aktuálně prodávaná jako Pandina („malá panda“; takto se starší model dnes odlišuje od Grande Pandy, stojící na platformě Smart Car) se promění v technologického průkopníka a stane se prvním zástupcem nové ekologické strategie E-Car.
Nová elektrická pandina posune geometrický styl na zcela novou úroveň, přičemž karoserii o délce přibližně 3,7 metru budou dominovat pixelové světelné podpisy a odvážné hranaté tvary. Výroba bude probíhat v italském závodě v Pomiglianu d’Arco a s plánovanou startovací cenou kolem 15 tisíc eur (362 tisíc korun) půjde o jeden z nejdostupnějších elektromobilů na evropském trhu. Hovoří se o využití dedikované elektrické architektury, která by mohla vzniknout v technologické kooperaci s čínskou partnerskou společností Leapmotor.
Poslední dva modely budou z ranku mikromobility. Prvním je zatím tajemstvím zahalený model Quattrolino. Podle prvních náznaků půjde o praktičtější čtyřmístnou alternativu k miniaturnímu městskému elektromobilu Topolino, na nějž není nutný plný řidičák sk. B.
Předpokládaný vzhled tohoto vozítka svým pojetím odkazuje na historii, konkrétně na rodinný Fiat 600 Multipla z 50. let minulého století. Očekává se, že novinka spadne do kategorie těžkých čtyřkolek, což s sebou přinese legislativně omezený výkon 15 kW a maximální rychlost pohybující se kolem 90 km/h.
Pětici ohlášených novinek uzavírá čistě praktický pomocník určený pro ekologickou městskou logistiku. Fiat Tris je moderní elektrickou interpretací italské tříkolky Piaggio Ape. Tento specifický pomocník je navržen speciálně pro doručování zásilek na takzvanou poslední míli v těsných centrech velkoměst. S dojezdem kolem 90 kilometrů na jedno nabití a nosností přesahující 350 kilogramů chce tris být ideálním parťákem pro kurýrní služby. Na trh dorazí jak v otevřené verzi pickup, tak s uzavřeným nákladním boxem o ploše přibližně 2,25 m2.
zdroj: Motor1 | foto: Fiat | video: auto.cz