Nejen horší komfort. Velká kola kradou i desítky kilometrů dojezdu
Velká designová kola sice dělají na oko atraktivní auto, ale fungují jako tichý sabotér efektivity. Stačí jedno zaškrtnutí v konfigurátoru a z baterie vám kvůli neúprosným fyzikálním zákonům zmizí i padesát kilometrů dojezdu.
Automobilky utrácejí obří částky za vývoj zapuštěných klik, aktivních klapek v maskách a proudnicových tvarů karoserie. Pak ale stačí, když zákazník v konfigurátoru zaškrtne příplatek za atraktivní obří disky, a snaha inženýrů o co nejvyšší dojezd letí oknem. Zvětšení průměru kol je totiž tím nejspolehlivějším způsobem, jak u moderního elektromobilu přijít o desítky kilometrů dojezdu.
To, co dříve procházelo u klasických aut jako drobný estetický hřích s trestem v podobě sotva znatelného nárůstu spotřeby paliva, je v éře honby za maximální efektivitou znát mnohem víc. Oficiální technická data dnes musí rozlišovat mezi různými konfiguracemi vozu a tak krásně ukazují, že právě palce rozdílu v průměru ráfku znamenají velké rozdíly v dojezdu.
Napříč značkami a modely
Zvětšení průměru ráfku – pochopitelně ruku v ruce s odpovídajícím snížením profilu pneumatiky – představuje naprosto neúprosný dopad na výslednou efektivitu a dojezd. A nezáleží na výrobci ani cenovce vozu.
|Model a verze
|Základní průměr kol
|Příplatkový průměr kol
|Ztráta dojezdu v kilometrech
|Toyota bZ4X (73,1 kWh)
|18″
|20″
|cca 60 km
|Škoda Elroq 85
|19″
|21″
|cca 40 km
|Renault Scenic E-Tech Long Range
|19″
|20″
|cca 20 km
|BMW iX3 40
|20″
|22″
|cca 30 km
Prvním příkladem budiž Toyota bZ4X s pohonem předních kol a baterií o kapacitě 73,1 kWh. Když se podíváte na homologované rozsahy dojezdu v oficiálních materiálech, uvidíte rozpětí od 511 do 569 kilometrů. Většinu z tohoto rozdílu 58 kilometrů dojezdu má na svědomí primárně volba obutí. Základ jezdí na osmnáctipalcových kolech, dražší výbava Executive dostala do vínku dvacítky.
Stejné rozdíly v dojezdu vidíme i u Škody Elroq. Pokud verzi 85 ponecháte na základních devatenáctipalcových discích, vykazuje konfigurátor kombinovanou spotřebu 15,3 kWh na sto kilometrů. Stačí však v nabídce zakliknout esteticky lákavé jednadvacetipalcové ráfky a kombinovaná spotřeba okamžitě poskočí na 16,5 kWh na sto kilometrů. Pouhý dvoupalcový rozdíl v průměru kol tak znamená okamžitý nárůst spotřeby o bezmála osm procent, což v praxi spolehlivě odmaže klidně přes čtyřicet kilometrů z maximálního dojezdu.
Obdobné rozdíly potvrzují i další vozy. Nový Renault Scenic E-Tech ve verzi Long Range slibuje na základních 19" kolech kombinovaný dojezd 625 kilometrů. S přechodem na 20“ kola dojezd okamžitě klesá na 606 kilometrů.
Ještě markantnější propad zažijí zájemci o německé SUV BMW iX3. V základní konfiguraci na 20" discích ujede 625 kilometrů. Stačí však 22“ kola z řady BMW Individual a akční rádius se smrští na 594 kilometrů. A to tyto příplatkové ráfky lákají přídomkem „aerodynamické“.
Výjimkou není ani populární Tesla Model 3. Detailní analýza uznávaného serveru CleanTechnica, který dlouhodobě vyhodnocuje reálná provozní data z komunitní databáze TeslaFi, odhalila u verze Performance překvapivě velký rozptyl v efektivitě. Přechod ze základních osmnáctipalcových kol na velká dvacetipalcová kola znamená ztrátu v rozmezí od 37 do 62 kilometrů na jedno nabití.
Zajímavým extrémem je nové Ferrari Luce, které využívá obří ráfky o průměru 23" palců vpředu (265/35 R23) a 24" vzadu (315/30 R24). Extrémně točivé elektromotory právě ve spojení s těmito obřími koly umožnily pokořit rychlostní hranici 300 km/h. Výsledná efektivita je však vzhledem k obří baterii o kapacitě 122 kWh slabá, udávaný dojezd činí pouhých 530 km. Obří disky na tom jistě nesou podíl.
Hladká karoserie, užraná kola
Velká kola jsou konstruktérským paradoxem. Zatímco silueta karoserie je vyhlazována do absolutní dokonalosti, obří kola v podbězích fungují jako žrout energie. Pouze o šířce pneumatiky se poměrně často mluví jako o viníkovi zvýšené spotřeby.
O šířce pneumatiky v souvislosti se spotřebou mluví často. I samotný průměr kovového disku má však obří vliv kvůli neúprosným zákonům rotační setrvačnosti. Hliníková slitina váží výrazně více než vzduch a guma, které v podběhu nahrazuje. Když zvětšíte průměr ráfku, tato dodatečná těžká hmota se navíc přesune na samotný vnější okraj obvodu kola, dál od středu otáčení.
Při každém rozjezdu a akceleraci s většími ráfky musí motor vynaložit podstatně více energie. Kola fungují v podstatě jako setrvačníky a ačkoliv by se mohlo zdát, že již roztočený těžší disk si svou kinetickou energii déle udrží, v reálném provozu plném neustálých změn tempa tato setrvačnost ani zdaleka nedokáže pokrýt masivní energetické ztráty spojené s jeho prvotním rozhýbáním.
To ostatně potvrdily i dnes již klasické nezávislé testy amerického magazínu Car and Driver na Volkswegenu Golf šesté generace z roku 2010. Redaktoři tehdy na identické auto postupně obouvali kola od základních patnáctipalcových disků až po obří devatenáctky s odpovídajícím nízkým profilem pneumatiky. Exaktní měření jednoznačně ukázalo, že nejtěžší devatenáctipalcová sestava prokazatelně zhoršila zrychlení vozu o čtyři procenta a zvedla celkovou spotřebu o celou desetinu.
Fešné kryty nepomohou
Automobilky se tento problém snaží maskovat a u velkých ráfků stále častěji nasazují různé plastové aerodynamické výplně a lamely. Jenže sebelepší aerodynamický tvar obřího disku obecně nedokáže dohnat penalizaci spojenou s větším průměrem a nárůstem rotační setrvačnosti.
Na obřích ráfcích navíc situaci dál zhoršuje fakt, že na ně výrobci obvykle obouvají výkonné sportovní směsi pneumatik s vysokou přilnavostí, což je přesný opak tvrdších, ekologicky orientovaných plášťů s nízkým valivým odporem, které nacházíme na menších rozměrech.
Bylo by však nespravedlivé vidět v obřích kolech pouze designový rozmar. Nižší profil pneumatiky, který s větším diskem nutně přichází, dává autu nepopiratelné dynamické výhody. Snížená bočnice pláště se v prudkých zatáčkách nedeformuje a nežvýká pod těžkou karoserií. Kontaktní plocha tak zůstává dokonale plochá a auto drží stopu na samotné hraně pneumatiky s chirurgickou přesností. Odezva na volant je okamžitá a bez gumové prodlevy.
U mnoha moderních elektrických korábů s hmotností přesahující dvě tuny jsou navíc velká kola čistou konstrukční nutností, protože do menších ráfků by se fyzicky nevešly masivní brzdové kotouče a třmeny.
Pokud majitel hledá přesnost v zatáčkách a zároveň odmítá odevzdat kilometry dojezdu, může se inspirovat v motorsportu. Skvělou kombinací je ponechat autu menší průměr ráfků a obout ho do pneumatik se zesílenou konstrukcí bočnice.
Druhým efektivním trikem je precizní práce s tlakem. Mírné zvýšení tlaku v pneumatikách, například na maximální doporučenou hodnotu, vytvoří uvnitř pláště pevný vzduchový polštář. Tím se omezí deformace bočnice při ostrém manévru a jako bonus klesne valivý odpor. Je ale potřeba na to myslet a tlak upravit v případě vyššího zatážení vozu. Daní za vyšší tlak v peumatikách je navíc zhoršený cestovní komfort.
Zdroje: Car and Driver, CleanTechnica, Drive, Electrek, InsideEVs, Renault, Škoda Auto, TeslaFi, Toyota