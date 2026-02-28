Nejen motor od Fiatu. Stellantis plánuje přechod na čínskou techniku
Elektrifikace vedla u koncernu Stellantis k rekordním ztrátám a ne zrovna uspokojujícím prodejům. Jako část řešení se firma sídlící formálně v Nizozemsku má pustit do využití čínské techniky ve vlastních modelech určených pro Evropu.
Vytvoření koncernu Stellantis v roce 2021 vedlo ke sdílení stejné techniky napříč většinou ze 13 značek pod něj spadajících. V evropské části koncernu se ukázala dominance francouzské části, a tak je dnes sdílená technika založená převážně na produktech značek Peugeot a Citroën. Zejména nechvalně proslulý tříválec PureTech se kvůli tomu dostal do vozů všech možných velikostí i pozic na trhu.
Do budoucna se do vozů Stellantis asi začne dostávat také technika z Číny. Od roku 2023 má Stellantis 20% podíl v čínské automobilce Leapmotor a je zodpovědný za její distribuci v Evropě skrze společný podnik Leapmotor International, ve kterém má Stellantis 51% podíl. S modely Leapmotoru se díky tomu už setkáváme od loňska i u nás.
Už dříve se spekulovalo o využití techniky Leapmotoru ve vozech s logy Opelu, tehdy však mělo jít pouze o namontování rüsselsheimských log na existující model. Podle agentury Bloomberg je teď ale pravděpodobnější využití technického základu z Číny pro separátně vyvinuté modely mainstreamových značek Stellantisu, tedy Peugeotu, Citroënu, Opelu nebo Fiatu.
Pokud na to dojde, nepůjde o první případ evropské značky využívající čínský základ. Volkswagen již uvedl svůj první model s technikou automobilky Xpeng, Audi prodává vůz na základech automobilky SAIC, Renault má už dvě SUV na základech Geely a ostatně i Peugeot a Fiat prodávají pick-upy se základem v modelu automobilky Changan. Ve všech případech jde ale o vozy pro čínský trh nebo pro jiné mimoevropské trhy.
Kvůli velké ztrátě
Případné novinky na základě techniky Leapmotor by však byly zamýšleny přímo pro Evropu. Čínská automobilka vyrábí elektromobily a sériové hybridy a právě v tomto segmentu se Stellantisu nijak zásadně nedaří. Ačkoliv má v Evropě nejširší nabídku elektromobilů ze všech zde aktivních automobilek, loni se ani jeden z nich nedostal ani do první desítky nejprodávanějších modelů. Zejména ale Stellantis loni kvůli elektromobilům vykázal rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur.
Základ od Leapmotoru by pomohl dostat se k relativně vyspělé technice levně a s využitím čínského vývoje také rychle. První modely čínské značky nabízené v Evropě nic moc zajímavého nepřinesly, modernizovaný model C10 však už má třeba 800V architekturu a díky dobré nabíjecí křivce se i velmi rychlé nabíjí. Stellantis sice 800 V slibuje také, zatím je ale nasadil pouze do jedné verze amerického Dodge Charger, stojícího na platformě STLA Large.
Leapmotor má navíc již také techniku sériového hybridu, kterému se i v Evropě věští slušná budoucnost. Stellantis nic takového zatím nemá, na rozdíl třeba od francouzského konkurenta Renaultu. Spalovací motor použitý jako generátor energie v leapmotorech pochází od čínské automobilky Seres, jistě by se ale dal nahradit evropským tříválcem.
Podle Bloombergu se chystaná dohoda má vztahovat na baterie a systémy pohonu a podepsána má být ještě letos. Musí se ale překonat regulační překážky, včetně obav o ochranu dat a amerických omezení pro propojená vozidla s vazbami na Čínu.
Leapmotor letos chystá modelovou ofenzivu na evropském trhu. Kromě už uvedené modernizace SUV C10 s 800V architekturou a volitelným pohonem všech kol přijde také menší B10 se sériovým hybridem a elektrický hatchback B05. Na podzim je doplní malý elektrický crossover B03X a příbuzný malý elektrický hatchback B03.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Auto.cz, Leapmotor, zdroj videa: Leapmotor