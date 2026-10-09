Nejextrémnější McLaren není tak úplně McLaren. Lanzante 95-59 klientům nabídne verzi HDK
Třicet let po vítězství ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans si britská společnost nadělila svůj vlastní supersport 95-59. Elegantní design ale není její doména a svým zákazníkům nabídne také agresivní specifikaci s vyšším přítlakem.
Lanzante je britská společnost specializující se na automobilové inženýrství a motorsport. V roce 1995 hned napoprvé zvítězila s legendárním vozem McLaren F1 GTR v závodě 24 hodin Le Mans. V moderní historii si Lanzante vybudovalo jméno přestavbami okruhových speciálů pro provoz na veřejných komunikacích. Na cesty se díky ní dostaly vozy jako McLaren P1 GTR nebo Senna GTR.
Lanzante ale tvoří také zakázkové vozy pro movité klienty, zejména s využitím platforem značek Porsche nebo Pagani. V poslední době ukázalo také exkluzivní model 95-59, který má být odkazem na zmíněné vítězství z roku 1995. Vítězný F1 GTR měl totiž startovní číslo 59.
K jeho pohonu slouží dvojitě přeplňovaný motor 4.0 V8 s výkonem přes 850 koní a točivým momentem 880 Nm. Využívá karbonový monokok McLarenu 750S, který byl ovšem upraven tak, aby bylo možné dovnitř usadit tři pasažéry a řidiče umístit doprostřed. Přesně tak, jak to bylo uvnitř McLarenu F1.
Ačkoli vůz sdílí komponenty hned s několika modely automobilky z Wokingu, jeho karbonová karoserie je zcela nová a ve verzi s paketem pro zvýšení přítlaku (HDK) působí obzvláště agresivně. K dispozici bude pro všech 59 plánovaných kusů 95-59.
Jeho agresivně tvarované prvky mění elegantní a kultivovaný supersport v něco, co mnohem více připomíná šílené okruhové speciály, které Lanzante v posledních letech dostává na silnice. Změny zahrnují masivní karbonový splitter, zvětšené otvory pro přívod vzduchu a přepracovanou kapotu.
Zcela nové jsou také panely dveří a karbonové prahy s výraznými aerodynamickými prvky. Ty zasahují až do nově tvarovaných zadních blatníků. K motoru nově směřuje vzduch nasávaný velkým karbonovým tubusem. Ten ale není součástí střechy jako u sériových McLarenů, což poskytovalo úžasnou zvukovou kulisu v kabině, nýbrž levituje nad střechou vozu.
Už standardní 95-59 má vůči jinak elegantním tvarům velmi agresivní zadní difuzor, který se u varianty HDK zdá být jedním z mála dílů beze změny. Kolem něj však přibylo ohromné karbonové zadní křídlo, které jako by obepínalo celou zadní část. Jednoduchou koncovku výfuku nahradily dvě kulaté. Nelze opomenout ani novou sadu kol s centrální maticí.
Na návrhu modelu 95-59 se podílel mimo jiné designér McLarenu Paul Howse, podobnost s vozy britské automobilky tak není zcela náhodná. Ceny standardního modelu 95-59 začínají na částce 1.020.000 liber (necelých 30 milionů korun) bez daně, informací o paketu HDK není mnoho a cenovku Lanzante ani nenaznačilo. Vzhledem k množství změn však jistě nepůjde o zanedbatelnou částku.
Zdroje: CarScoops, Lanzante