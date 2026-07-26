Nejezděte svým vozidlem do vyřešení svolávací akce, varuje automobilka. Co teď?
Zatímco běžné svolávací akce často řeší z pohledu jízdy nepodstatné věci, existuje také mnohem závažnější forma svolávačky, známá jako DNDO - Do Not Drive Order. Pokud se vztahuje na vaše vozidlo, neměli byste jej až do jejího vyřešení vůbec používat.
DNDO je zkratkou „Do Not Drive Order“, čili doslova zakázaná jízda. Jedná se o závažnější formu obvyklé svolávací akce. Pokud ji výrobce vozidla vyhlásí, neznamená to, že s autem fyzicky nemůžete jezdit, že by bylo třeba na dálku zablokované. Automobilka tím však říká, že závada na voze je přímým ohrožením bezpečnosti osádky či ostatních účastníků silničního provozu.
Akce DNDO se totiž obvykle vyhlašuje v případě rizika selhání těch konstrukčních prvků, které souvisejí s bezpečností jízdy. Typické je to třeba pro problémy s airbagy, s řízením nebo třeba s brzdami, pokud hrozí, že vozidlo nebude brzdit.
Sdělení DNDO je jasné. Jakmile jej coby majitel vozidla od jeho výrobce obdržíte, neměli byste se svým autem, na které se vztahuje, už vůbec jezdit. Zároveň se máte hned obrátit na nejbližší autorizovaný servis. Ten nejenže zajistí opravu v souladu se svolávací akcí DNDO, ale zároveň zajistí odtah vozidla od vašeho bydliště (nebo místa, kde parkuje) do svého servisu. Vše jde na náklady výrobce auta.
Svolávací akce DNDO se ale nemusí vztahovat pouze na airbagy a systémy, které bezprostředně ovlivňují bezpečnost vozidla. Může jít třeba o palivové čerpadlo, které, pokud by náhle selhalo, vůz okamžitě přestane jet. Pokud by se to stalo například při předjíždění, riziko vážné dopravní nehody by v danou chvíli bylo značné.
Z minulosti je známá kauza se zámky dveří vozů značky Tesla, které si v zámoří vyžádaly údajně úmrtí nejméně 15 lidí. Ti se tak v kritickou chvíli nemohli dostat z vozidla. Přesto kupodivu nebyl vydán žádný zákaz jízdy (DNDO).
Kromě DNDO existuje také svolávací akce s přídomkem PO (Park Outside). Jak už název napovídá, doporučuje majiteli, aby až do vyřešení problému vozidlo parkovalo venku, tedy mimo uzavřené prostory. Důvodem je například značné riziko vznícení vozu. Pokud by k tomu došlo, určitě je lepší, když k požáru vozidla dojde venku.
Problém je, že ne vždy má byť třeba potenciální svolávací akce dodatek DNDO. Výrobce jej totiž vydat nemusí, byť třeba samotná podstata svolávačky by si jej zasloužila. V USA mají za tímto účelem webové stránky NHTSA, u nás můžete navštívit specializovaný server Svolávačky, který se tímto hloubkově zabývá, nebo můžete informace zjistit přímo v Rapexu, který vydává přesné a veřejnosti dostupné reporty. A hlavně má platnost v celé Evropské unii.
Také platí, že informace o právě probíhající svolávací akci lze zjistit i na stránkách zastoupení výrobců automobilů, zpravidla po zadání výrobního čísla (VIN). Zde ale bohužel už nepoznáte, zda má akce povahu DNDO, nebo PO.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedie