Nejhorší elektromobil na světě má druhou generaci. Slibuje méně za stejné peníze
Elektromobily nudlového magnáta zatím ve světě moc neuspěly, růst automobilky VinFast to ale nezastavuje. V portfoliu dnes má 12 elektrických modelů a ten, který měl být prodejním lídrem na exportních trzích, se právě dočkal druhé generace.
Automobilka VinFast má nepochybně netradiční historii. Založil ji nejbohatší Vietnamec Phạm Nhật Vượng, který zbohatl na prodeji instantních nudlí. V zemi, která do té doby v podstatě neměla vlastní automobilovou značku, v roce 2017 založil velmi ambiciózní automobilku. Jejím prvním modelem byl sice přeznačkovaný Opel Karl, k dalším dvěma už VinFast získal techniku od BMW.
Po três spalovacích modelech ale VinFast náhle přešel na elektromobily a od té doby už nic jiného nevyrábí. V komunistické zemi, která rozhodně nepatří mezi ty bohaté, to byl odvážný krok. Spolu s tím navíc VinFast expandoval do zahraničí a prodej rozjel mimo jiné v USA, Evropské unii nebo v Indii.
Zatímco v Indii se značce daří a prodeje má výrazně lepší než třeba Tesla, všude jinde je to podstatně jiný příběh. V Evropě se za celý loňský rok prodalo jen 99 kusů VinFastu, v USA jen 1640 kusů, což je 60% pád proti roku předchozímu. Na vině je vedle nízkého povědomí o značce také dosti bídná kvalita jejich modelů, spolu s vysokou cenou.
Nejprodávanějším modelem v USA i EU je model VF8, který s délkou 4750 mm a baterií o kapacitě 87,7 kWh míří třeba proti Tesle Model Y nebo Škodě Enyaq. Právě tento model byl také od počátku prodejů označen za nejhorší elektromobil, jaký se kdy na těchto trzích vůbec objevil. Zejména kvůli nespočtu bizarních chyb v softwaru, ale také naladěním podvozku či řízení.
Změnit by to mohla druhá generace, která se právě představila ve Vietnamu. Náhrada přichází jen 4 roky od uvedení první generace. Novinka je s délkou 4701 mm o kus menší a má také o 110 mm kratší rozvor (2840 mm). Podstatně se změnil design, který byl u první generace dodán studiem Pininfarina. Nový působí agresivněji, kdo za ním stojí, ale VinFast nezveřejnil.
Stejně jako první generace má auto standardně poháněnou přední nápravu, elektromotor posílil ze 150 kW na 170 kW. V USA a Evropě dostupné varianty jsou čtyřkolky o výkonu 260 a 300 kW, u novinky se zatím taková verze nepředstavila. Podstatně menší je baterie, která má kapacitu 60,13 kWh, zatímco dosud byla v nabídce 87,7 kWh. Dojezd má být i tak 500 km v cyklu NEDC, starší model s pohonem předních kol sliboval ve stejném cyklu 562 kilometrů.
Novinka má být prvním „softwarově definovaným vozem“ VinFastu. Pětimístné uspořádání kabiny zůstalo zachováno, ale počet fyzických tlačítek se ještě více smrskl. Řidiči teď většinu funkcí ovládají přes 12,9“ displej infotainmentu, což je krok zpět oproti 15,6“ obrazovce v předchozím modelu. Vůbec poprvé doplňuje výbavu digitální přístrojový štít, kterému sekunduje dvouramenný volant. Standardní výbava zahrnuje dvouzónovou klimatizaci, audiosystém s osmi reproduktory a kompletní sadu asistenčních systémů ADAS.
Ve Vietnamu novinka vyjde na téměř miliardu dongů, v přepočtu na 790.000 Kč. Pro srovnání, předchozí generace s podstatně větší baterií začínala v přepočtu na 806.000 Kč. Jestli se druhá generace podívá také na exportní trhy, zatím není jasné. VinFast nicméně ani přes neúspěch sen o exportu neopouští, a tak by se novinka mohla objevit i zde. V sousedním Německu současná VF8 se čtyřkolkou a výkonem 260 kW startuje na ceně v přepočtu 1.176.000 Kč.
Zdroj: Vinfast, zdroj foto: Vinfast, zdroj videa: Vinfast