Nejlepší auto na tahání? Plug-in hybrid bez čtyřkolky! Uspěla i Škoda Elroq
Zapomeňte na zažité dogma, že k utáhnutí pořádného karavanu bezpodmínečně potřebujete masivní SUV s naftovým motorem a pohonem všech kol. Na absolutní vrchol totiž Britové poprvé v historii pasovali manažerské kombi jezdící na benzin a elektřinu.
Výběr ideálního auta na tahání přívěsu byl po celá desetiletí v podstatě jednoduchou rovnicí. Zákazníci automaticky sahali po co největších modelech s pohonem všech kol a naftovým motorem, který nabízel hutný točivý moment v nízkých otáčkách. Hrubá síla vysokých SUV už však nestačí.
Britský magazín What Car? ve spolupráci s expertizou Camping and Caravanning Clubu letos podrobil nekompromisnímu testování celkem 42 automobilových novinek, včetně silného zastoupení čistých elektromobilů. Auta na testovacím okruhu nedostala nic zadarmo – musela čelit náhlým vyhýbacím manévrům ve vysokých rychlostech, krizovému brzdění, rozjezdům do strmých svahů i simulaci silného nárazového větru.
Výsledný verdikt poroty ukázal, že tradiční hierarchie se otřásla v základech. Těžké baterie integrované v podlahách moderních hybridů se totiž při tahání nečekaně projevily jako ta nejlepší možná kotva, která dokáže soupravu stabilizovat efektivněji než jakýkoliv mechanický asistent. Celkový vítěz se dokonce obešel bez pohonu všech kol!
|Nejlepší auta pro tahání přívěsů
|Do 1300 kg
|Volkswagen T-Roc 1.5 eTSI DSG
|Do 1500 kg
|Kia Sportage HEV AWD
|Do 1700 kg
|Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG
|Nad 1700 kg
|BMW 5 Touring 530e
|Elektromobily do 1400 kg
|Škoda Elroq 85
|Elektromobily nad 1400 kg
|BMW iX3 50 xDrive
|Nejlepší ojetý vůz
|Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI 4×4
|Absolutní vítěz
|BMW 5 Series Touring 530e
Absolutní vítěz: Plug-in hybridní kombi BMW
Tradičně si vavříny z testů tažných schopností odvážela těžká, robustní SUV. Letos však všechny soupeře v nejtěžší váhové kategorii nad 1700 kg deklasoval model, od kterého by to čekal málokdo: plug-in hybridní kombi BMW 530e. Hlavním argumentem je stabilita. Zatímco vysoká SUV se v krizových situacích potýkají s rozhoupáním karoserie, nízko položené luxusní kombi, jehož stabilitu navíc v podlaze jistí těžká baterie hybridního systému, se ukázalo jako naprosto neochvějná kotva.
Základem úspěchu je tradiční, skvěle vyvážená mechanická platforma s motorem uloženým podélně. Srdcem a základem pohonu je přeplňovaný zážehový dvoulitrový čtyřválec, který úzce spolupracuje s výkonným elektromotorem integrovaným přímo do skříně osmistupňové automatické převodovky.
Porota neskrývala nadšení z toho, jak suverénně auto s maximální tažnou kapacitou 1800 kg zvládalo ostré vyhýbací manévry. Šéfredaktor magazínu What Car? Steve Huntingford k volbě absolutního vítěze dodal: „Letos jsme otestovali obrovské množství působivých aut, ale absolutně žádné není lepší než náš celkový šampion, BMW 530e Touring. Funguje to jako naprosto výjimečné tažné vozidlo.“ Podle testovacích jezdců auto exceluje nejen extrémní stabilitu a nízkou spotřebou paliva, ale také příkladným luxusem na palubě.
Aby toho boření mýtů nebylo málo, absolutní šampion letošního ročníku k deklasování konkurenčních čtyřkolek nepotřeboval ani pohon všech kol xDrive. Vítězná pětka totiž do náročných testů nastoupila jako klasická zadokolka. Když za auto zapřáhnete těžký vlek, síla působící na tažné zařízení zadní nápravu ještě více zatíží. Těžká trakční baterie plug-in hybridu umístěná pod podlahou zavazadelníku navíc funguje jako stabilizační závaží.
T-Roc překvapuje v lehké váze
V kategorii přívěsů do 1300 kg si prvenství odnesl Volkswagen T-Roc s motorizací 1.5 eTSI o výkonu 150 koní a automatickou převodovkou DSG. Ačkoliv stále jde o zástupce kompaktních městských crossoverů, na testovacím okruhu fungoval jako dospělý dálniční křižník. Porotci ocenili jeho perfektní držení stopy při dálničních rychlostech i suverenitu při rozjezdech do strmého kopce.
Podle Steva Huntingforda je tento model novým měřítkem pro celou třídu lehkých aut. „Kdokoliv s lehkým karavanem nebo přívěsem bude nadšený. Vůz je při tahání ve vysokých rychlostech neuvěřitelně stabilní a brilantně zvládá i nouzové vyhýbací manévry. Je komfortní, nesmírně praktický a při tahání výrazně překonává očekávání své vlastní hmotností kategorie,“ nešetřil chválou šéfredaktor.
Korejská sázka na jistotu
Třída přívěsů do 1500 kg patří dlouhodobě k těm nejnabitějším a zákaznicky nejžádanějším. Letos v ní dominovala full-hybridní Kia Sportage v nejvyšší specifikaci GT-Line S s pohonem všech kol AWD. Její hybridní systém postavený na zážehové šestnáctistovce dokáže nabídnout dostatek síly pro tahání patnáctimetrákových nákladů, aniž by majitele zruinoval u čerpací stanice.
Automobilové experty sportage přesvědčila především svou mechanickou odolností vůči vnějším vlivům. I po drobných vylepšeních z poslední doby si vůz drží přední místo v této nesmírně nabité třídě. Podle vyjádření poroty platí, že ať už si u tažného auta ceníte čehokoliv, sportage vám to dá.
Vůz působil sebejistě i ve vysokých rychlostech a při náhlém vyhýbacím manévru mu pohon všech kol pomohl bleskově stabilizovat záď a udržet celou soupravu bezpečně pod kontrolou. Dokonce i ve velmi větrném počasí a nárazovém větru auto i karavan nekompromisně držely rovnou a přesnou stopu.
Naftová Škoda Kodiaq odmítá kapitulovat
Pro zastánce klasické školy, kteří nedají dopustit na hutný točivý moment naftového motoru a pořádný kus auta, je skvělou zprávou vítězství Škody Kodiaq v kategorii do 1700 kg. Český sedmimístný medvěd s motorem 2.0 TDI o výkonu 193 koní a pohonem všech kol potvrdil, že v reálném světě dálkových přesunů s těžkým nákladem má nafta stále své opodstatnění.
Kodiaq sice neobhájil loňské absolutní vítězství, ve své váhové třídě však nenašel přemožitele. Expert na tahání přívěsů David Motton vysvětluje, proč je velká Škoda sázkou na jistotu: „Stabilita musí být při výběru tažného auta absolutní prioritou – a v tomto ohledu Škoda Kodiaq zkrátka exceluje. Naftový motor dokáže s autem i karavanem velmi sebevědomě zrychlovat. Kodiaq je ale skvělý i jako auto na denní ježdění. Díky mimořádně jemné jízdě a obrovsky prostorné kabině je cestování uvolněné. Je to vynikající sedmimístné tažné auto.“
Elektromobily táhnou také
Elektromobilita už dávno není v segmentu tažných vozů tabu. Naopak, okamžitý nástup točivého momentu od nulových otáček dělá z elektrických aut skvělé adepty na tahání. Mezi lehčími přívěsy do 1400 kg si korunu odneslo kompaktní elektrické SUV Škoda Elroq ve verzi 85. Porotci ocenili suverénní pružné zrychlení a perfektně odladěnou zadní nápravu, která netrpěla nervózním odskakováním, jako to někdy u těžkých elektromobilů bývá.
„Škoda Elroq je naším největším favoritem mezi elektromobily pro tažení lehkých karavanů. Důvodem je její stabilita. Během tahání jsme nezaznamenali ze zadní nápravy auta sebemenší nervozitu nebo cuknutí,“ zněl oficiální verdikt redakce What Car?, která u Elroqu vyzdvihla také solidní reálný dojezd na jedno nabití i s připojeným vlekem.
Pokud však potřebujete za elektromobil zapřáhnout něco těžšího (nad 1400 kg), musíte zamířit o patro výš k prémiovému BMW iX3. Mnichovské SUV těžilo především ze skvěle nastaveného vzduchového odpružení, které dokáže dokonale vykrýt dynamické rázy od těžkého přívěsu, takže řidič o nákladu za sebou téměř neví.
Podle poroty se elektrická tažná auta zlepšují ohromujícím tempem a na trhu momentálně není lepšího příkladu než právě nové BMW iX3, které označili za nového tvůrce standardů pro tažení s elektrickým pohonem. Dnes se každopádně najdou dobrá tažná auta bez ohledu na to, zda tankují naftu, benzin, nebo sosají elektřinu z nabíječky.
Zdroje: What Car?