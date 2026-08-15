Nejlevnější auta na českém trhu: Míříme na 400?
Jestli s nostalgií vzpomínáte na doby, kdy se nové auto dalo pořídit za méně než 150.000 Kč, tento text vás nepotěší. Návrat k extrémně nízkým cenám nás rozhodně nečeká, naopak v dohledné době pravděpodobně zamíří nad hranici 400.000 Kč.
Nejlevnější auto na trhu bývalo v Česku důležitým pojmem. Každý, kdo se trochu zajímal o auta, věděl, který kousek je právě tím nejlevnějším. Automobilky se přetahovaly o to, kdo nabídne levnější auto. A když někdo přišel s vyloženou cenovou bombou, opravdu se jimi začaly plnit silnice. Víte ale, které auto je dnes v Česku nejlevnější? Může to být picanto, může to být sandero, může to být pandina, ale vlastně je to každému jedno. Nejlevnější auto na trhu dnes nic neznamená, a hlavně si jej vůbec nikdo nekoupí.
Příběh indického Premieru 118, který měl být nejlevnějším autem v Československu na počátku 90. let, asi znáte. Česká firma slíbila auto za 99.900 Kč a natěšení zájemci skládali zálohu ještě dříve, než vůbec zjistili, jaký to bude model. Když se na autosalonu v roce 1992 vůz odhalil, přišlo zklamání, ale zájem stále byl. Celé to selhalo na tom, že česká firma nebyla schopna prehistorický vůz, který byl jen licenčním Fiatem 124, ani homologovat. Když ale na konci 90. let český dovozce Lady vyprodával poslední stovky kusů hranatého kombíku 2104 za 139 tisíc, byl o ně takový zájem, že se objednávaly další kusy z Tolliati. A to už šlo tehdy o 30 let starou konstrukci.
Ve stejnou dobu se ale na české cesty dostal jiný fenomén. Daewoo Matiz nabídlo jednoduchou a relativně moderní techniku v roztomilém balení od Fabrizia Giugiara. Stálo kolem 210.000 Kč a nemělo ani klimatizaci, ale v roce 1999 se stalo nejprodávanějším autem z dovozu. Tehdejší prodejci Daewoo, se kterými jsme mluvili, vzpomínají, že byli schopni prodat i deset kusů za den jen soukromým zájemcům. Opravdový boj o co nejnižší cenu ale začal až s novým miléniem. Odstartoval jej příchod Renaultu Thalia, ale hlavně restart automobilky Dacia v roce 2004.