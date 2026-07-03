Nejlevnější cesta k rychlosti 200 mil za hodinu? Základní Corvette Stingray pokořila magickou hranici
Je jen o polovinu dražší než průměrné nové auto prodané na americkém trhu, přesto však zatopí nejednomu mnohem dražšímu supersportu. Řeč je o základní variantě Chevroletu Corvette Stingray, která s novým motorem z řady small-block dokáže jet rychlostí až 200 mil za hodinu.
Chevrolet Corvette vždy představoval levnou vstupenku do světa rychlosti, která náleží mnohem dražším sportovním autům. Právě osmá generace se díky změně koncepce a přesunu motoru dozadu doprostřed dostala na dosah supersportovních aut ikonických společností zejména z Itálie.
Po nedávné modernizaci dostala i základní varianta Stingray nový motor LS6 o objemu 6,7 litru, který produkuje 399 kW (535 koní). Právě s ním oficiálně pokořila magickou bariéru 200 mil za hodinu (322 km/h), která dlouhodobě představuje hranici možností mnoha výkonných sériových automobilů.
Chevrolet v tiskové zprávě píše, že k dosažení této hranice nestačí pouze vysoký výkon v kombinaci s nízkým odporem vzduchu. Asistent hlavního inženýra motorů small-block Mike Kociba však následně dodává, že právě vyšší výkon nového motoru LS6 považuje za klíčový prvek úspěchu. „Je to čistě o výkonu,“ řekl.
„Tento rekord skutečně dokazuje sílu motoru LS6, který jsme vyvinuli s cílem zajistit mu jedinečné místo v modelové řadě Corvette,“ dodal vzápětí Kociba v rozhovoru pro server GM News. Základní Corvette Stingray ujede oblíbenou čtvrtmíli za rovných 11 sekund a ke zrychlení z nuly na 60 mil za hodinu (98 km/h) jí stačí 2,8 sekundy. Ne každá však dosáhne rychlosti 200 mph.
Méně je více
Pokud zákazníci chtějí magickou hranici pokořit, musejí opravdu objednat základní verzi modelu Corvette (C8). Ta se díky ceně pouhých 73.495 dolarů (1.560.000 korun) stala vůbec nejlevnějším momentálně prodávaným produkčním vozem schopným tuto hranici překonat.
Je o téměř 20.000 dolarů levnější než stávající cenoví šampioni rychlé jízdy v podobě Tesly Model S Plaid (před ukončením prodeje stála 126.380 dolarů, což je přibližně 2.680.000 korun) nebo koncernový sourozenec Cadillac CT5-V Blackwing, který rychlosti 200 mph (322 km/h) dosáhne za cenu od 98.000 dolarů (2.080.000 korun).
Na atraktivní a zákazníky oblíbený balíček Z51 se zkráceným převodovým poměrem koncových převodů si ale zákazníci s potřebou jet 200 mil za hodinu musejí nechat zajít chuť.
Balíček se skládá z výraznějších spoilerů, větších brzd, přepracovaného naladění odpružení, přilnavějších letních pneumatik a elektronicky ovládaného samosvorného diferenciálu. Všechny zmíněné změny mu však znemožňují dosáhnout rychlosti zcela základního modelu, který navíc využívá menšího odporu vzduchu oproti rozšířeným variantám Z06 a ZR-1.
Zdroj: Chevrolet