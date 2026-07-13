Nejlevnější kabrio v Česku je prémiovka s dvoulitrem. Konkurenci už skoro nemá
Automobilový trh prochází drsnou čistkou a tradiční auta pro radost se stávají ohroženým druhem. Pokud toužíte po novém voze se stahovací střechou a váš rozpočet má pevný strop v podobě šestimístné sumy, realita vás rázem vrátí na zem. Do milionu jsou jen dvě čistokrevné možnosti.
Pamatujete na dobu, kdy stačilo projít autosalony mnoha běžných značek a za cenu průměrného rodinného auta odjet s klíčky od kabrioletu? To už je bohužel minulost. V zajetí nekompromisních emisních předpisů, drahého vývoje a úzké cílové skupiny se výběr otevřeného auta změnil v detektivní disciplínu.
Éra, kdy lidové značky nabízely dostupné kabriolety s pevnou skládací střechou, je prostě pryč. Francouzské ani italské automobilky už klasické otevřené modely pro široké masy nevyrábějí. Pokud ale trváte na čistokrevném kabrioletu, kdy se střecha stahuje kompletně celá, zůstali na trhu do jednoho milionu korun pouzí dva zástupci.
Mini Cooper Cabrio: Nejlevnější má dvoulitr
Nejlevnějším plnohodnotným kabrioletem na českém trhu je překvapivě prémiovka s pořádným dvoulitrovým motorem. Mini Cooper C Cabrio s kódovým označením F67 začíná na 759.200 Kč a na rozdíl od uzavřené verze nedostanete tříválec, ale rovnou dvoulitr B48 o výkonu 120 kW. V ceně je už i sedmistupňová dvouspojková automatická převodovka. Střecha se skládá elektricky. Buď celá, nebo jen horní část, a kompletně ji to zabere jen 18 vteřin.
Už základní výbava obsahuje ikonický, kompletně kulatý centrální OLED displej, který v sobě rovnou integruje tovární navigaci, inteligentního hlasového asistenta a plnou bezdrátovou konektivitu pro mobily. Posádku na palubě hýčká dvouzónová automatická klimatizace a balíček vnitřního ambientního osvětlení, o pohodlí řidiče se stará dešťový senzor s vyhřívanými tryskami ostřikovačů, elektricky ovládaná i vyhřívaná zrcátka. Světla jsou LEDková. Škoda jen, že převodovce chybí pádla pod volantem či jiný způsob manuální volby kvaltů.
Vůz má bez příplatku hlídání jízdních pruhů s detekcí mrtvého úhlu, autonomní nouzové brzdění před čelní srážkou, tempomat a parkovacího asistenta, který vedle předních a zadních senzorů doplňuje couvací kamera s automatickým asistentem pro couvání. Za ty peníze skutečně lákavá nabídka nejen pro zástupkyně něžného pohlaví.
Pro ty, kteří rádi jezdí o něco ostřeji, je v záloze i verze Cooper S. Ta ze stejného motoru nabízí 150 kW a s cenovkou 867.100 Kč se stále bezpečně drží pod magickou milionovou hranicí. Obě varianty nabízejí pověstný motokárový zážitek a styl, který spolehlivě poutá pozornost.
Mazda MX-5: Nejprodávanější roadster
Japonská ikona Mazda MX-5, milovníky aut po americku přezdívaná Miata, kope za tým klasiků a puristů. Aktuálně se s klasickou plátěnou střechou stále bezpečně vejde pod milion korun, cena začíná na 910.750 Kč. Skládá se sice manuálně, ale velmi jednoduše. Těsně pod magickou hranicí, konkrétně za 992.750 Kč, pak pořídíte i variantu RF s pevnou skládací střechou typu targa. Ta se skládá elektricky.
Za své peníze dostanete atmosférickou patnáctistovku Skyactiv-G o výkonu rovných 100 kW, která miluje vysoké otáčky a spolupracuje výhradně s chirurgicky přesnou šestistupňovou manuální převodovkou. S muší váhou pouhých 1028 kilogramů tak plátěná verze zrychlí z nuly na stovku za 8,3 sekundy. Dvoulitr se pro MX-5 už delší dobu nenabízí. Hlavní je však mechanické propojení řidiče se strojem, kterému většina aut nemůže konkurovat.
Už v základní zdobí japonský roadster černá šestnáctipalcová litá kola, která ladí s novým designem předních Full LED světlometů a doplňky v lesklé černé barvě. Interiér sází na sportovní sedadla čalouněná textilií připomínající semiš se stříbrným kontrastním prošíváním.
Digitálno zastupuje inovovaný infotainment Mazda Connect s 8,8palcovým středovým displejem, který samozřejmě zvládá bezdrátové zrcadlení mobilů a disponuje integrovanou GPS navigací. O komfort se stará manuální klimatizace, světelný i dešťový senzor a kožený volant stavitelný v obou osách.
Z hlediska bezpečnosti a technologií je základní MX-5 vybavena překvapivě dospěle. Vedle standardního zástupu elektronických strážců, jako je hlídání jízdních pruhů, rozeznávání dopravních značek, inteligentní asistent rychlosti či zadní parkovací senzory, disponuje i pokročilým protikolizním systémem a od července povinným sledováním řidiče pomocí vnitřní kamery.
Největším technickým šperkem pro nadšené řidiče je však systém kinematického řízení polohy (KPC). Ten při ostřejším průjezdu zatáčkou neznatelně přibrzdí vnitřní zadní kolo, čímž pomůže zatočit. Když k tomu připočteme štědrou tovární záruku na 6 let nebo 150.000 kilometrů, zůstává MX-5 bezkonkurenční řidičskou hračkou. Vyšší specifikace už sice milionovou hranici výrazně překračují, ale ke štěstí v otevřeném autě mnoho nepotřebujete.
Dál už milion nestačí
Jakmile se s rozpočtem přehoupnete přes milion korun, narazíte na českém trhu na obrovskou propast. Žádná zlatá střední třída už zkrátka neexistuje. Musíte si připravit zhruba milion a vybírat z mnohem větších aut. Vstupenkou do světa bavorské prestiže je například BMW 420i Cabrio s výkonem 135 kW, které startuje na částce 1.599.000 korun a nabízí dospělé, komfortní svezení.
Velmi podobnou filozofii vyznává i jeho přímý konkurent ze Stuttgartu, Mercedes-Benz CLE 180 kabriolet s cenou od 1.645.600 korun. Jeho benzinovému dvoulitru o výkonu 125 kW pomáhá mild-hybridní systém s dalšími 17 kW. Výsledný projev s pohonem zadních kol a sametovým automatem je ztělesněním pohody, se zrychlením z nuly na stovku za 9,5 sekundy se nikam nespěchá.
Pokud vás ale německé plachtění nudí a za své peníze žádáte hromobití, emoce a pálící se pneumatiky, za 1.669.900 korun můžete mít nový Ford Mustang Convertible s plnotučným atmosférickým pětilitrovým osmiválcem V8. Jeho mechanický soundtrack vám při stažené střeše zaručeně nažene husí kůži při každém sešlápnutí plynu a v poměru ceny za jednoho koně výkonu nemá na trhu konkurenci.
Protipólem klasiky je MG Cyberster. Čistě elektrický roadster boří zažité pořádky. Už základní verze Trophy s pohonem zadních kol a výkonem 250 kW za 1.639.000 korun znamená brutální dynamiku. Když k tomu přidáte výklopné nůžkové dveře otevírané nahoru, stojí před vámi zjevení. Negativem je, že kvůli baterii v podlaze se sedí poměrně vysoko a postavy vyšší než 190 cm se v autě neusadí v podstatě vůbec.
Plátěnky by byly
Při hledání levného větru ve vlasech byste sice mohli namítnout, že se pod milionovou hranici bezpečně vejde elektrický Fiat 500e Cabrio, ale italská stylovka je spíše vůz s obrovskou stahovací plátěnou střechou, u kterého boční sloupky zůstávají pevně na svém místě. Toto řešení mimochodem v poslední době docela letí a výrobci ho rádi nasazují jako elegantní a cenově dostupnou alternativu kabrioletů. Velké plátěné střešní okno, které se stáhne až dozadu, si dnes můžete dopřát třeba v novém retro crossoveru Renault 4 nebo v kolínské Toyotě Aygo X.
Taková Audi, tradiční výrobce kabrioletů, nenabízí fanouškům nebe nad hlavou už vůbec nic. Legendy jako TT Roadster, A5 Cabrio nebo supersportovní R8 Spyder odešly do důchodu bez nástupců. V Německu se do důchodu právě chystá také Volkswagen T-Roc Cabriolet, ten v přepočtu stojí 921.000 Kč. Toto SUV bez střechy vypadá na první pohled jako nesmysl, ale například týmům Tour de France se náramně osvědčilo jako podpůrné vozidlo.
Zdroje: autorský článek, Mini, Mazda, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen