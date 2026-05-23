Nejlevnější Škoda i v Evropě? SUV Kylaq má být levnější než Fabie
U evropských aut a konkrétně u škodovky sledujeme elektrifikaci a s tím související zdražování. Překvapivě by se ale mohl do Česka podívat opět i jeden levný a jednoduchý model, který má svůj původ v Indii.
Když Škoda uvede nějaký nový model v Indii, často je slyšet názor, že za takovou cenu by specifické lokální modely sklízely úspěch i u nás. Prozatím to nevypadalo, že by se kushaq, kylaq nebo slavia mohly někdy oficiálně dostat i k nám, situace se ale možná mění. Přiznal to šéf škodovky Klaus Zellmer v rozhovoru pro web Automotive News.
Sice řekl jen, že automobilka „zkoumá nějaké možnosti“ ohledně dovozu kylaqu, ale už to je více než typické „Nic takového nezvažujeme“. Opravdu levné SUV by v nabídce škodovky na evropském trhu jistě pomohlo, kamiq dnes začíná lehce pod půlmilionem. Ve srovnání s tím působí cena kylaqu jako sen, v Indii totiž začíná v přepočtu na 165.000 Kč. S délkou 3995 mm není zásadně menší, podobá se minulé generaci fabie.
Ostatně sám Zellmer řekl, že „výrobní náklady a standardy kvality v Indii nabízejí příležitost být nákladově konkurenceschopní a využít úspory z rozsahu.“ Jenže dovoz takového vozu by cenu v Evropě nepochybně zásadně zvýšil. Odhad ve článku na Automotive News mluví o 15.000 eurech, v přepočtu asi 365.000 Kč. Za tolik se dnes v Česku nedá koupit ani základní fabie.
Technika je přitom malému hatchbacku podobná. Stojí sice na levnější variantě platformy MQB-A0 IN, využívá ale přeplňovaný litrový tříválec TSI s výkonem 85 kW a k tomu šestistupňový manuál. Pro srovnání, fabia má se základním motorem stupňů jen pět. V nabídce je i automat, překvapivě jde o šestistupňovou planetovou skříň s hydrodynamickým měničem momentu, nikoliv o dvouspojku, jako u nás.
Že se o vývozu z Indie do Evropy uvažuje, potvrdil letos v rozhovoru i Martin Jahn. „Uvažujeme o tom, že bychom v blízké době možná zahájili export z Indie do Evropy. Nic zatím nebylo definitivně rozhodnuto, ale je to jedna z možností,“ uvedl Jahn na otázku ohledně dopadu chystané dohody o volném obchodu mezi Indií a EU.
Dodal, že tato dohoda by automobilce mohla umožnit také dovážet o něco více aut opačným směrem, tedy z Evropy do Indie. „Z hlediska objemu by to nebylo moc, ale protože indičtí zákazníci mají naše evropská auta rádi, myslím, že by to bylo příjemné doplnění našeho portfolia.“ Indické škodovky se dnes už na několik trhů vyvážejí a třeba ve Vietnamu se kushaq a slavia montují z tzv. CKD kitů dovezených z Indie. V Indii tedy vzniknou veškeré díly, ale odešlou se do Vietnamu, kde se smontují v hotové auto.
S příchodem do Evropy by se samozřejmě muselo zapracovat na nabídce povinných asistentů a celkově na bezpečnosti, požadavky v Indii jsou přece jen nižší. Na druhou stranu, indická verze už dokáže nabídnout i šest airbagů už v základu. Krom toho má také manuální klimatizaci, LED světlomety a klasickou výbavu základních asistentů, naopak ale nemá ani rádio.
Až třetí výbava přidává displej s úhlopříčkou 17,7 cm, vrcholná verze umí až 25,6 cm a také bezdrátové zrcadlení mobilu. Že by se do Česka dostala úplně základní výbava, je samozřejmě nereálné, podobné specifikace zde nikdo nekupuje ani třeba u Dacie. Plně vybavený kylaq s automatem vyjde v Indii v přepočtu na 283.000 Kč.
Specialitkou pro místní trh je také větší SUV Škoda Kushaq, které s délkou 4221 mm dorůstá i evropského kamiqa. V nabídce je vedle tříválce také přeplňovaná čtyřválcová patnáctistovka a bohatší je i výbava, auto už ostatně v základu stojí v přepočtu 234.000 Kč. Jeho dovoz do Evropy by ale nedával smysl právě kvůli konkurování Kamiqu.
Dříve se už spekulovalo o možnosti vývozu elektromobilů koncernu Volkswagen vyrobených v indických továrnách. Díky nižším nákladům na výrobu a plánované obchodní dohodě mezi Evropou a Indií by totiž mohly cenově konkurovat čínským produktům. Nic konkrétního se ale dosud neukázalo a Volkswagen ani Škoda dnes žádné elektrické modely v Indii ani nenabízejí.
Zdroj: Automotive News, zdroj foto: Škoda, zdroj videa: