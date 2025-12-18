Nejméně praktický náklaďák? Daihatsu se pustilo do bizarního tuningu
Japonsko je s tuningem spojené a vznikly zde ty vůbec nejbizarnější styly. Vedle známého Bosozoku nebo Bippu se místní úpravci věnují i úpravě užitkových vozů. Styl Dekotora zjevně uznávají i místní automobilky a svůj příspěvek ukázalo i Daihatsu.
Se značkou Daihatsu jsme se mohli v Evropě naposledy setkat v roce 2013. Automobilka patřící Toyotě postupně omezila své aktivity natolik, že je dnes aktivní pouze v Japonsku a Indonésii a pod značkou Perodua také v Malajsii. Na domácím trhu se jí nicméně nesmírně daří a letos je na třetí pozici celkově, stejně jako loni.
Daihatsu stále vyrábí jen malé vozy, převážně v kategorii Kei. Na autosalonech v Japonsku má navíc značka tendenci ukazovat odvážné koncepty, často využívající lokální tuningové trendy. Další takový se chystá na Tokijský autosalon, který proběhne v lednu 2026. Mezi několika koncepty totiž zaujme zejména malý náklaďáček Hijet Truck, upravený ve stylu Dekotora.
Tento styl, jehož jméno vzniklo z anglického „decoration truck“, se vyžívá v bizarní a přehnané dekoraci užitkových vozů. Vznikl ve druhé polovině 70. let, kdy byla v Japonsku uvedena série akčních komedií Torakku Yarō, jejíž představitelé se vozili právě v přehnaně ozdobených náklaďácích.
Popularita filmů vedla k tomu, že se styl přenesl i do reálného světa. Náklaďáky si Japonci začali modifikovat natolik, že mnohé přišly o svůj primární účel pracovních strojů a staly se jen symbolem. Pod obrovskými plochami chromu, přídavných světel, zrcátek i zcela zbytečných panelů mnohdy ani není poznat, na jakém voze jsou vlastně úpravy založeny.
Krom toho navíc naprostá většina není schopna kvůli extrémním úpravám legálně projít ani místní obdobou STK. Jejich přítomnost na silnicích tak ukazuje, že i v Japonsku mají podobný problém s úplatky jako u nás.
Ani to ale nevadí Daihatsu, které Hijet Truck upravilo relativně decentně. Na střeše má podivné chromové nástavby a zbytečně masivní držadla zpětných zrcátek, zbytek kabiny i korby už dotvářejí převážně polepy. I tak ale mezi běžnými vozy malinké Daihatsu rozhodně vyčnívá.
Daihatsu Hijet Truck se vyrábí už v desáté generaci, která je na trhu od roku 2014. Malý náklaďák dlouhý jen 3395 mm míří do kategorie Kei, čemuž odpovídá i pod kabinou umístěný motor o objemu jen 660 ccm. V nabídce je manuální i automatická převodovka a, jak je ve třídě Kei časté, může být doplněn i o pohon všech kol.
Na autosalonu Daihatsu ukáže i další modely, včetně sportovní úpravy Kei MPV Move nebo luxusnějšího pojetí jiného Kei modelu Tanto. Na stánku se ovšem ukážou také novinky ze sportovní divize Daihatsu Gazoo Racing, pravděpodobně včetně nového sporťáku Copen.
Zdroj: Daihatsu, zdroj foto: Daihatsu, zdroj videa: Daihatsu