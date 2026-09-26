Nejmenší a nejlevnější dacia bude mít jen 20 koní. Uveze čtyři lidi
Cíl Dacie Hipster je jednoduchý - co možná nejlevněji přepravit čtyři osoby z místa A do místa B. Bez lokálních emisí a s hromadou stylu. Auto, představené loni jako vize malého městského vozu s délkou rovné tři metry se dle nejnovějších informací představí příští rok.
V představené formě konceptu byl hipster koncipován tak, aby splnil předpisy pro kategorii quadricyklů, kterým je například Fiat Topolino. Ten je ovšem ještě o půl metru kratší a pouze dvoumístný - jeho větší sourozenec Fiat Multiplina by se měl ukázat na nadcházejícím pařížském autosalonu.
Dacia již dříve naznačila, že o výrobě modelu Hipster bude uvažovat pouze v případě, že bude rentabilní a bude existovat o něj dostatečný zájem. Konkrétní plány na zahájení výroby zatím nepotvrdila; generální ředitelka Katrin Adtová nedávno na dotaz ohledně aktuálního stavu projektu pouze uvedla, aby veřejnost „zůstala v pozoru“.
Nyní však zdroj britskému magazínu Autocar blízký projektu prozradil, že výroba modelu Hipster bude zahájena už v příštím roce. Překvapivě však začne v Číně, kde na výrobní lince nahradí model Spring. Rumunská automobilka cílí na cenovku kolem 9500 liber (přibližně 275.000 korun), tedy jen lehce nad 259.000 korun, za které se prodává dvoumístné topolino.
Konečná cena bude záviset také na velikosti baterie (zdroje Autocaru uvádějí kapacitu 15 kWh, tedy dvojnásobek kapacity Topolina) a zvoleném chemickém složení článků. Patentovaný vzhled by se příliš měnit neměl. „Projekt je ve fázi vývoje a nyní již vyžaduje pouze konečné schválení vedením společnosti,“ sdělil Autocaru šéfdesignér Dacie David Durand.
Drobných změn se prý dočkaly nárazníky, přední maska a světelný podpis. Podobně jako u modelů Citroën Ami nebo zmiňovaného Topolina se změnil také design bočních oken, která se budou vyklápět nahoru, a dvoudílné víko zavazadelníku bylo nahrazeno do strany otevíranými dveřmi ve stylu Land Roveru Defender a dalších.
S přesností na několik centimetrů si aktuální verze ponechá také miniaturní rozměry - pro připomenutí měl koncept 3 metry na délku, 1,55 metru na šířku a 1,53 metru na výšku. Byl tedy přibližně stejně velký jako klasické Mini.
Nový život
Model Hipster měl přitom podle původních plánů tehdejšího generálního ředitele značky Denise Le Vota nahradit již zmíněný spring. Tehdejší generální ředitel celé skupiny Renault Luca de Meo ale koncem roku 2024 rozhodl, že nástupce modelu Spring bude místo toho vycházet z nově oživeného Renaultu Twingo a bude se vyrábět ve Slovinsku.
Toto rozhodnutí následovalo po krachu jednání se společností Volkswagen o plánech na společný vývoj malých městských elektromobilů Twingo a ID.1 na platformě pro kompaktní elektromobily francouzské automobilky. Odchod Denise Le Vota a jmenování Fabrice Cambolivea změnily směřování projektu Hipster.
Projekt se zaměřil na extrémní minimalizaci koncové ceny a vývoj čtyřmístného modelu kategorie L7e. Ve hře bylo také posouzení dvoumístné verze spadající do lehčí kategorie čtyřkolek L6 (přímý konkurent Fiatu Topolino). Značné odborné znalosti při vývoji levných mikrovozů v segmentu „A0“ má právě Čína.
Skupina Renault má s touto oblastí přímé zkušenosti díky závodu společnosti eGT New Energy Automotive ve městě Š'-jen (Shiyan), který zůstal bez výrobní náplně poté, co zde v červenci 2026 skončila produkce modelu Spring.
„Skupina Renault si chce tento výrobní závod, který disponuje roční kapacitou 45.000 vozidel, ponechat kvůli konkurenceschopným výrobním nákladům a inovačním schopnostem,“ vysvětluje budoucnost závodu senior viceprezident společnosti Dacia pro globální prodej, marketing a provoz Frank Marotte. Pokračování činnosti závodu má zajistit spolupráce se dvěma dalšími akcionáři - společnostmi Dongfeng a Nissan.
Podle interních zdrojů Autocaru se na technickém vývoji vozidla – včetně motoru, baterie a podvozku – podílí také tým ze Š’-janu (Shiyan), přičemž kdekoli je to možné, využívají se komponenty z předchozí generace modelu Spring. To samozřejmě přináší úspory ve vývoji.
Pokud rumunská Dacia chce splnit přísné technické požadavky kategorie L7e, musí se hipster vejít svou pohotovostní hmotností do 450 kg (bez baterie). Jeho výkon nesmí přesáhnout 20 koní a nejvyšší rychlost nesmí být vyšší než 90 km/h.
Největší výzvou jsou pro automobilku samozřejmě výrobní náklady, ale také hmotnost. Použití lehkých a odolných plastových panelů karoserie je totiž podle šéfdesignéra Dacie Davida Duranda ve srovnání s ocelovými panely „drahé“. Čínské inženýrské týmy pracující na vozidle proto hledají způsoby, jak snížit jeho hmotnost a zároveň splnit cíl nízké prodejní ceny, který stanovil Cambolive.
Fiat své zákazníky získává především díky povedenému retro vzhledu a prodejní ceně. Hotelové resorty topolino často pořizují místo tradičních golfových vozítek, zatímco Citroën Ami a jemu příbuzní bodují spíše u privátních zákazníků. Do jaké kategorie se zařadí Dacia Hipster, zjistíme pravděpodobně již příští rok.
Zdroj: Autocar