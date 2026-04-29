Nejoblíbenější SUV od Jeepu se dočká modernizace. Bude ale svítící maska stačit?
Ačkoli předchozí nejmenší model modelové řady Jeep byl vcelku oblíbený, model Avenger se opakovaně umisťuje mezi nejprodávanějšími modely po celé Evropě. Automobilka nyní láká na modernizaci a nově pojatý ikonický tvar masky chladiče.
Jeep Avenger je na evropském trhu necelé čtyři roky a za tu dobu se stihl stát jedním z nejpopulárnějších modelů značky vůbec. Kromě úspěchu v anketě evropské Auto roku 2023 překonal roční prodeje předchozího malého SUV Renegade, stal se nejprodávanějším SUV v Itálii v letech 2024 a 2025 a ve své kategorii se umístil mezi třemi nejprodávanějšími vozy v 29 evropských zemích, mimo jiné ve Francii a Nizozemsku.
Nejprve se představil s čistě elektrickým pohonem, na nějž později navázala nabídka zážehových a hybridních pohonných jednotek. Design vypadá stále moderně, přesto se na konci letošního roku chystá modernizace úspěšného kompaktního Jeepu.
Automobilka na ni láká fotografiemi zcela nové masky, která nově integruje světelný pruh ve své horní části a propojí tak LED pásky denního svícení hlavních světlometů. Jejich design se nejspíš příliš měnit nebude, pokud vůbec. Maska zůstane typicky rozdělena na 7 segmentů, o zachování identity není pochyb.
Britský automobilový magazín Auto Express již modernizovaný avenger zachytil při testování a i přes maskování prototypu to vypadá, že modernizace přinese také nový design předního i zadního nárazníku a spekuluje nad novými designy kol či laků karoserie. Takové změny jsou zejména u mírných modernizací ostatně typické.
Vypadá to, že změny se odehrají také v interiéru, kde by si zejména infotainment zasloužil aktualizaci a modernější obrazovku. Ze snímků prototypu se jí zdánlivě dočkat můžeme, automobilka však žádné oficiální informace ohledně změn modelu avenger nepotvrdila.
Jeep Avenger zůstane kompaktním SUV s délkou přibližně 4,1 metru a zavazadlovým prostorem o objemu 355 litrů. V Česku jej do konce dubna pořídíte za akční cenu od 489.000 korun s motorizací 1.2 Turbo 100 k ve spojení s 6st. manuální převodovkou.
Na hybridní 1.2 Turbo e-Hybrid si připravte o 70.000 korun více, a pokud hledáte nejen stylovku, ale také Jeep schopný díky pohonu všech kol e-AWD dojet na horskou chatu bez zaváhání, musíte počítat s cenovkou 739.900 Kč. Po skončení dubnové akce to bude dokonce 809.900 Kč.
Čistě elektrická varianta je díky velké slevové akci ještě levnější (729.900 Kč), musíte se však znovu spokojit pouze s pohonem předních kol. Ani v nejvyšší výbavě se nedostanete nad 900.000 Kč, ovšem po skončení slevové akce se koukáme na ceníkovou cenu 1.119.900 Kč.
Pokud by modernizace Jeepu startovala na dnešních ceníkových cenách, začínala by elektrická verze kolem 900 tisíc, hybrid s pohonem všech kol a automatickou převodovkou lehce nad 800, s pohonem předních kol lehce nad 600 tisíci a úplný základ by mohl zůstat kolem 550 tisíc korun. Právě vysoká cena byla do nynějška největším nepřítelem povedené elektrické verze i čtyřkolky a jsme zvědaví, s čím vším kromě modernizované masky nový Avenger dorazí.
Zdroje: Jeep, Auto Express