Nejošklivější sporťák světa se vrací. Marcos ukázal první nový vůz po znovuzrození
Britský automobilový průmysl dokázal vytvořit jedny z nejhezčích aut historie, ale také ty z opačného konce spektra. Jméno si na nich vybudovala třeba automobilka Marcos, která v roce 2007 zkrachovala, letos ale po dlouhé době ukázala nový vůz.
Už loni v létě jsem psal o návratu automobilky Marcos ze záhrobí. Její jméno možná není až tak známé jako konkurenční výrobci sportovních vozů, ale její vozy také patří mezi legendy. A to nejen sportovními výkony, ale i vzhledem. Marcos totiž vyráběl vozy, které byly mnohdy označovány jako nejškaredší na světě.
O historii britského malosériového výrobce sporťáků, který se proslavil schopnými a lehkými vozy, jsem tu už podrobněji psal minule. V roce 1959 založená automobilka si jako každá správná britská značka prošla několika krizemi a bankroty, ten poslední v roce 2007 už definitivně neustála.
Práva na designy, výkresy a díly byla zakoupena společností Marcos Heritage Spares Ltd., která se od té doby starala o zachování existujících marcosů na silnicích. V roce 2022 práva na značku koupil podnikatel Howard Nash, který loni oznámil návrat legendárního výrobce, a to hned se třemi projekty.
Jedním z nich měla být výroba „věrné předělávky“ klasického modelu s moderním podvozkem i pohonem a o 10 až 15 % větší karoserií. Vedle toho budou znovuzrozeny i některé původní modely v originálních specifikacích jako tzv. „continuation“ varianty. A chystá se také zcela nový model, který má být přesně po vzoru původních vozů lehký, jednoduchý a co nejlépe ovladatelný.
Jasno máme zatím jen o prvním zmíněném projektu, který se už představil. Marcos Project Mosquito je znovuzrozením vozu Mini Marcos, který automobilka stavěla mezi roky 1965 a 1996 na základě původního Mini. V tomto novinka pokračuje a podle informací Marcosu má být postavená na podvozku novodobého Mini od BMW. Kterého konkrétně, zatím automobilka nezveřejnila.
Idea prý byla stejná jako u původního vozu. Vzít podvozek z Mini a postavit na něm co nejlehčí sportovní karoserii ze sklolaminátu. Design sice vychází z původního vozu ze 60. let, ale vzhledem k mnohem většímu podvozku je postavený zcela nanovo. Současný Marcos vlastní i původní formy a stále produkuje karoserie na starou verzi vozu. Stejně jako ten ani novinka určitě nebude sbírat ocenění za design.
Project Mosquito má výkon kolem 224 kW, pohon předních kol a váží méně než 700 kilogramů. Zatím existuje jeden kus a majitel automobilky Howard Nash jízdu s ním komentoval slovy: „Minulý týden jsme ho vzali na letiště a poprvé mu dali pořádně do těla. Ovládá se nádherně. Je extrémně lehké – lehkost je naprosto zásadní částí DNA značky Marcos.“
Vůz původně nebyl zamýšlen pro sériovou výrobu, vznikl jen jako mula pro testování techniky. Po skvělé odezvě od potenciálních zájemců ale prý Marcos zvažuje jeho výrobu jako okruhového závoďáku. Nash ostatně vidí budoucnost společnosti v krátkodobém horizontu právě v okruhových vozech. „Marcos začínal jako závodní značka a my v tom musíme pokračovat. Závodní speciál dostanete na trať mnohem rychleji než silniční auto, což nám pomůže vybudovat povědomí o značce a zjistit, jaký je o ni zájem," řekl Nash.
Tím hlavním ale zůstává postavení zcela nového silničního modelu. „Máme pojízdné šasi,“ řekl Nash britskému Carmagazine. „Je to sportovní auto s motorem uprostřed a už jsem ho řídil, zatím bez karoserie. Je to velká zábava.“ Nash nechtěl prozradit, jaký motor používají, ale říká, že auto váží kolem 650 kg a disponuje výkonem 186 kW. „Je tedy extrémně lehké,“ dodává. „A tohle už bude definitivně silniční vůz, i když začne na okruzích – doufejme, že do konce roku 2026. Zvažujeme možnosti pro značkový pohár, ale zatím jsme ve fázi plánování.“
Následovat by mělo oživení modelu GT ze 70. let. „Co se týče původních tvarů GT, máme k dispozici všechny formy, ale dnes by nikoho ani nenapadlo vyrábět ho z překližky. Původní šasi se skládalo z 380 kusů překližky a my stále vyrábíme spoustu dřevěných dílů, abychom ta auta udrželi v provozu – jsou pořád velmi populární. Ale ta představa, že se snažíte protáhnout překližkové auto moderní homologací…“ řekl k tomu Nash.
Britští novináři položili i zásadní dotaz: jak se nový Marcos plánuje vyhnout dalšímu bankrotu? „Částečně je to o našem pragmatickém obchodním přístupu,“ řekl Nash. „Nepřicházíme s pouhou vášní vyrobit auto za každou cenu – přicházíme s jasnými obchodními pravidly. Vozy Marcos musí být cenově dostupné; nemá smysl si hrát na něco, co nejsme. To je něco jiného než říct: ‚Fajn, máme značku, tak ji na něco nalepíme a zkusíme si za to účtovat půl milionu liber."
„Snažíme se vyrábět auta, která vám vykouzlí úsměv na tváři – lehké šasi, výkonný motor a manuální převodovka. V tom je ta krása a jednoduchost,“ dodal Nash. Na to, jak bude vypadat první zcela nový Marcos od roku 2004 a také kolik bude stát, si ale ještě musíme nějakou dobu počkat.
Zdroj: Carmagazine, zdroj foto: Carmagazine, Marcos, zdroj videa: