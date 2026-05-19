Nejostřejší BMW M3 dostalo na rozloučenou manuál. CS Handschalter se do Evropy nepodívá
Ikonická červená Imola red II, šestistupňový manuál a pohon zadních kol. Taková je předzvěst konce výroby kontroverzní generace modelu BMW M3 (G80). Vyrobeno bude méně než tisíc kusů výhradně pro Severní Ameriku.
Ještě než se představí nová generace modelu M3, nám BMW nadělilo ultimátní řidičskou variantu CS Handschalter. Nám je trochu zavádějící, jelikož se v extrémně limitovaném množství pod 1000 kusů objeví pouze na severoamerickém trhu. Pro Kanadu je vyhrazeno jen 40 kusů s cenovkou 108.450 kanadských dolarů (1,65 milionu korun).
Oproti standardnímu BMW M3 shodila tato verze 34 kilogramů a je spojena výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou. Pod kapotou stále bije oblíbený řadový šestiválec S58 o výkonu 473 koní, který oblíbený sedan vystřelí z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy a zastaví se až na hranici 290 km/h.
Znalci se jistě pozastaví nad tím, že výkon je výrazně nižší než 550 koní, které nabízí běžné BMW M3 CS. BMW říká, že je výkon verze Handschalter limitován právě manuální převodovkou. Lehce přes 4 sekundy na stovku je však stále skvělá hodnota, zejména když verze CS Handschalter má poháněna pouze zadní kola.
Díky absenci pohonu všech kol xDrive si BMW mohlo dovolit auto snížit o dalších 6 mm. Nastavení řízení Servotronic i podvozku jsou specifická pro verzi Handschalter. Tlumiče zdědila verze Handschalter z ultimátního M4 CSL a doplnila je o pružiny specifické pro novou limitku. Speciálně vyladěné byly také nápravy a odklon kol. Zadní náprava má dokonce i jiná ramena.
Plast, karbon, titan…
Kromě manuální převodovky a odpovídajícího vyladění podvozku a řízení naordinovali inženýři verzi Handschalter také odtučňovací kůru. Ta se sestává z využití plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP) na střeše, kapotě, předním splitteru, předních nasávacích otvorech, krytech zpětných zrcátek, zadním difuzoru i spoileru. Stejný materiál se objevuje také v interiéru, konkrétně na středové konzoli a dekoru interiéru.
Standardem jsou karbonová sedadla M, která poskytují vynikající oporu těla a zároveň šetří hmotnost. Celkové úspoře přes 19 kilogramů pomáhá také titanový zadní tlumič výfuku, který sám o sobě oproti standardní verzi CS spoří 3,5 kg.
Velkou úsporu 14 kg představují karbon-keramické brzdy, ty jsou však za příplatek. Mezi příplatky však najdeme i komfortní výbavu, která hmotnost dokáže zase rychle zvýšit, mimo jiné elektricky otevíraný zavazadelník či head-up displej.
Jen červená to může být
V interiéru najdeme čalounění černou kůží Merino s kontrastními prvky v červené barvě Mugello, která zároveň lemuje přední ledvinky a logo M3 CS. Pro představení limitované edice vybralo BMW také legendární červenou barvu, do šuplíku sáhlo pro individuální odstín Imola Red II. Standardně je na výběr mezi zelenou Isle of Man Green a černou Black Sapphire. Nabídku uzavírá individuální fialový lak Techno Violet Metallic.
Standardní výbavou jsou kovaná kola z lehkých slitin Style 927M v lakované zlaté bronzové nebo matně černé barvě. Obouvat mohou vysoce výkonné silniční pneumatiky nebo pneumatiky zaměřené na okruhový provoz, v obou případech o rozměrech 275/35ZR19 vpředu a 285/30ZR20 vzadu. Volitelně jsou k dispozici i okruhové pneumatiky bez homologace pro provoz na silnici. BMW bohužel neprozradilo konkrétní modely.
Není to poprvé, co severoamerickému trhu BMW nadělilo vysoce výkonný model z divize M s manuální převodovkou, zatímco evropský trh, jak se říká, „ostrouhal“. Tím asi nejvýznamnějším je BMW M5 generace E60/E61 s manuální převodovkou a motorem V10. Zatímco my takové verze můžeme Americe jen závidět, oni nám zase závidějí úžasnou M3 Touring. Individuální dovoz M3 Handschalter by navíc neměl být příliš velký problém.
Zdroj: BMW USA, BMW Canada