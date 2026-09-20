Nejprodávanější auto Ameriky prošlo faceliftem. Umí lépe tahat a má verzi pro fanoušky oblečení
Modernizovaný Ford F-150 pro rok 2027 dostal kromě nového šestiválce také novou výbavu, která vznikla ve spolupráci s módní značkou Carhartt.
Ford představil rozsáhlou modernizaci svého klíčového modelu F-150 pro modelový rok 2027. Omlazené provedení přináší úpravy designu, přepracovaný základní šestiválec i technologické vylepšení pro usnadnění jízdy s přívěsem.
Vzhledové změny jsou standardní, jaké člověk od faceliftu očekává. Zahrnují nové mřížky chladiče a kola pro stupně výbavy XLT, Lariat a King Ranch. Významnjší novinkou je uvedení verze F-150 Carhartt, která vznikla ve spolupráci se známým výrobcem odolného pracovního a outdoorového oblečení. Tato edice, navazující na dřívější model Super Duty, není jen kosmetická. Nabídne už v ceně ochranný nástřik korby, speciální 20" kola a samozřejmé grafické prvky a znáčky Carhartt.
Proměnou prošla také nabídka motorů. Ford nahradil dosavadní 2,7l V6 EcoBoost novým třílitrovým šestiválcem. Přestože maximální hodnoty výkonu a točivého momentu zůstávají identické, tedy 330 k a 542 Nm, nový motor dosahuje vrcholu točivého momentu již při 2250 otáčkách za minutu namísto původních 3500 otáček. V běžně využívaném spektru otáček tak nabízí o 10–11 % vyšší sílu. Maximální hmotnost přívěsu přesto zůstává na 3810 kg; příplatkový motor 3,5 EcoBoost o 406 koních zvládne 6120 kg.
Významného vylepšení se dočkal asistent autonomní jízdy BlueCruise, schopný jízdy bez držení volantu, dokud řidič sleduje vozovku. Ten bude nově fungovat i při tažení přívěsu na více než 209 tisících kilometrech schválených tras. Výrobce uvádí, že 75 % majitelů F-150 vozidlo využívá k tahání přívěsů. Vylepšení není omezeno jen na faceliftové kusy, už stávající předplatitelé systému dostanou tuto funkci bez jakýchkoli dalších poplatků pomocí online aktualizace.
Do výbav King Ranch a Platinum se navíc po více než dvaceti letech vrací vidlicový osmiválec, konkrétně pětilitr o výkonu 406 koní. V nabídce nadále zůstává hybridní 3,5litrový šestiválec PowerBoost o výkonu 436 k, 3,5l EcoBoost pro verzi Raptor se 456 koňmi a špičkový 5,2l osmiválec v modelu Raptor R nabízející výkon 730 koní.
Aby Ford zpřístupnil terénně zaměřené modely širšímu spektru zákazníků, rozhodl se upravit výbavu verzí Raptor a Tremor a snížit jejich cenu pro rok 2027. Špičková varianta Raptor R za 114 tisíc dolarů (2,42 milionu korun) zůstává drahá, ale standardní raptor i tremor uberou na ceně díky vypuštění některých komfortních prvků.
„Základní“ raptor tak přichází například o head-up displej, mlhové světlomety, 2kW palubní měnič napětí, elektrické nastavování sedadla spolujezdce i volantu nebo prémiový audiosystém. Model Tremor nově vychází z nižší výbavy STX, čímž ztrácí vyhřívání sedadel, dvouzónovou klimatizaci, boční nášlapy i elektricky ovládané posuvné zadní okno kabiny.
Dostane se F-150 konečně do Evropy i oficiálně, nikoliv jen individuálně, jak prolétlo na konci jara zprávami? Zatím o této změně nejsou žádné další informace a jistotou, jak se k F-150 dostat, zatím zůstávají zakázkoví dovozci.
zdroj: Ford