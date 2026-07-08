Nejprodávanější model Polestaru se dočká praktické varianty. Zadní sklo se vrátí
Švédský Polestar 4 šokoval svět absencí zadního okna a okamžitě se stal globálním bestsellerem značky. Teď ale úspěšný liftback dostane praktičtějšího sourozence, který vsadí na klasické sklo, karoserii crossoveru a výkon až 544 koní.
Polestar 4 je čtyřdveřový liftback se svažující se střechou, kterému se dostalo velkého množství pozornosti díky absenci zadního skla. Stal se také velmi rychle celosvětově nejprodávanějším modelem značky. Ta sice nedávno byla z legislativních důvodů nucena opustit americký trh, ovšem na starém kontinentu i dalších trzích se jí stále daří.
„Není to pro každého,“ sdělil vybrané skupině novinářů o praktičtější variantě úspěšného modelu šéf značky Michael Lohscheller. Někteří lidé podle něj kupují Polestar 4 právě kvůli neortodoxnímu designu bez zadního okénka, ale kvituje, že značka nabídne další variantu nejprodávanějšího modelu.
Tou bude jakýsi crossover na pomezí karoserie kombi a SUV, což slibuje dobrý kompromis mezi praktičností a hospodárností. Světu se představí 2. září letošního roku s výkonem až 544 koní, přičemž nové a pravděpodobně o něco těžší karoserii bude odpovídat také přepracovaný podvozek.
Drobných změn na podvozku by se měla dočkat také stávající varianta, která se nově bude jmenovat Polestar 4 Coupé. Polestar chystá návrat variant s jediným motorem na zadní nápravě, u kterých slibuje až 630 km dojezdu dle WLTP na jedno nabití.
Nový model bude se stávající „čtyřkou“ sdílet 400V architekturu i výrobní závod v jihokorejském Busanu. Nový model cílí na zákazníky, kteří od svého vozu požadují vyšší užitnou hodnotu v kombinaci s vysokým výkonem, a soustředí investice do zavedené platformy modelu 4 namísto nákladného vývoje zcela nového modelu.
O kolik bude oproti stávající variantě praktičtější dvojče dražší, zatím známo není. Polestar 4 Coupé však momentálně v sousedním Rakousku pořídíte za akční cenu 49.990 eur (RWD) a 52.990 eur (AWD).
V přepočtu na koruny to znamená základní cenu přibližně 1,2 milionu korun za model s pohonem zadních kol a 200 kW (272 k), 343 Nm točivého momentu a dojezdem 620 km dle WLTP. Silnější Dual Motor s výkonem 400 kW (544 k), točivým momentem 686 Nm a slibovaným dojezdem 590 km momentálně vychází o přibližně 75 tisíc dráž.
Velikostně je přitom o 18 centimetrů delší než Škoda Enyaq, o 9 cm delší než Tesla Model Y a o necelých 6 cm delší než Porsche Macan Electric či nové BMW iX3. Naopak nedosahuje rozměrů obrovských SUV v podobě Škody Peaq, Tesly Model X nebo Kii EV9.
Nabízí tak za přívětivou cenu auto, které svou velikostí spadá mezi dva populární segmenty. Pokud se automobilce podaří udržet cenu za praktickou variantu modelu 4 na podobné úrovni, lze očekávat, že z nového modelu bude prodejní hit.
Zdroje: AutomotiveWorld, AutoExpress