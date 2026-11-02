Nejprodávanější pick-up Íránu má nástupce. Kombinuje kradený design a techniku 70. let
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Není na světě více endemického automobilového trhu, než je ten v Íránu. Silně izolovaná země zatížená nespočtem sankcí si vytvořila zcela vlastní modely, které jinde na světě nenajdete. Například pick-up, který se beze změny vyrábí už od 70. let a letos se dočkal druhé generace.
Írán je jednou ze zemí, které se primárně neřídí gregoriánským kalendářem, ale vlastním, známým jako solární kalendář Hidžry. Podle toho dnes není v Íránu rok 2026, ale někdy na jaře tam oslavili příchod roku 1405. V některých ohledech možná odpovídající skutečnosti a není to tak daleko při pohledu na automobilový trh.
Psal jsem o tom v únoru, kdy se objevila data o automobilových prodejích v zemi. I v současnosti tam vládnou modely na staré technice vozů Peugeot 405 a 206 nebo Kie Pride. Jedním z deseti nejprodávanějších vozů v zemi je také pick-up Zamyad Z24, což je lokální varianta Nissanu Junior třetí generace, vyráběná od roku 1970.
Značka Zamyad, která spadá pod automobilku Saipa, ale nemá v nabídce pouze tento prehistorický kousek. Na jeho základě totiž staví i modernější verze s karoseriemi z čínských vozů, převážně okopírovaných isuzu z 80. let. Například Zamyad Shooka, který techniku 70. let mixuje s čínským vozem z 90. let.
Letos ale přichází pro Zamyad zásadní novinka. Na íránský trh se totiž dostává zcela nový Zamyad Z25, jakožto přímý nástupce nejprodávanějšího pick-upu v zemi. Ten totiž pravděpodobně bude muset brzy skončit, nesplňuje totiž nové íránské normy pro bezpečnost a emise.
Vývoj zcela nového pick-upu proběhl velmi íránským způsobem. Zamyad vzal původní rám, který svoji existenci datuje do 60. let, a lehce jej upravil. Například má nově rozmístěné úchyty s modernějšími pryžokovovými silentbloky pro uložení nové bezpečnostní kabiny a potlačení vibrací. Původní rám z24 byl vpředu zcela rigidní, při nárazu nepohlcoval žádnou energii a veškerou sílu přenášel do kabiny na posádku. Rám z25 má nově konstruovanou přední deformační zónu v podélnících, které se při čelním střetu řízeně deformují, aby vůz prošel povinnými crash testy.
Zadní náprava zůstala v podstatě beze změny. Jde o masivní tuhou nápravu s tuhým tělesem diferenciálu a silnými podélnými půleliptickými listovými pery s pomocnými svazky pro přetížení. Ta umožňuje vozu uvézt až 2,5tunový náklad a v reálných podmínkách rurálního Íránu klidně i více. Původní z24 využíval vpředu lichoběžníkové zavěšení s torzními tyčemi. U z25 došlo k úpravě geometrie, zesílení ramen a adaptaci pro instalaci posilovače řízení, snímačů ABS a ESP.
Zamyad Z24 celou svou kariéru vydržel s 2,4litrovým benzinovým čtyřválcem z vývoje Nissanu, i když v nabídce byla i dieselová varianta. Pod kapotou z25 žádná revoluce neproběhla, automobilka jen přidala modernější příslušenství k původnímu litinovému bloku s rozvodem OHV. Aby vyhověl přísnějším emisním normám, dostal elektronickou škrticí klapku, vícebodové vstřikování s novou řídicí jednotkou a posílený chladicí okruh.
Motor má výkon 90 kW a točivý moment 234 Nm, převodovka je pětistupňový manuál od ZF. V nabídce je také CNG varianta, která má 73 kW a 200 Nm a k 70litrové nádrži na benzin přidává i 120litrovou nádrž na CNG.
Při pohledu na design novinky by vás možná ani nenapadlo, že má techniku vyráběnou od 70. let. Celá příď je jasně inspirována americkými pick-upy Fordu. Nezdá se přitom, že by Zamyad kompletně převzal karoserii existujícího čínského pick-upu, které mají mnohdy velmi podobnou inspiraci. Stačí se ale podívat na boční dveře a je jasné, že z Číny sem i tak něco dorazilo.
Kabina je totiž opět získaná od čínského ZX Auto, případně od Foday. Obě automobilky ji už před dekádami získaly okopírováním japonského Isuzu Faster z 80. let. Jde o stejný základ, jaký už Zamyad používá na jiných pick-upech včetně shooky. Představené kusy nového z25 jsou v modré barvě, předchozí z24 se totiž v naprosté většině vyráběla právě jako modrá.
Kabina je také podstatně modernější a na první pohled vypadá jako modely někdy z počátku tohoto století. I zde už ale je velký centrální displej a přístrojový štít je částečně digitální. Auto má také airbagy, zadní parkovací kameru, klimatizaci a také nějaké základní bezpečnostní asistenty. Kabina je pouze dvoumístná, stejně jako u předchozí z24.
Bohatá výbava a moderní vzhled ale s sebou nese také zásadní zvýšení ceny. Archaické z24 je dodnes tak populární díky tomu, že nové stojí kolem 200 až 250 tisíc Kč. Novinka ale bude v Íránu stát asi o sto tisíc víc, což je dost zásadní skok. Průměrná mzda v Íránu se dnes ostatně pohybuje kolem 5000 Kč.
Zdroj: Zamyad, zdroj foto: Zamyad