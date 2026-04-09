Nejprodávanějším autem Británie se stalo auto čínské značky, která existuje jen tři roky
Ještě před pár lety to nevypadalo, že by si Evropané mohli zvyknout na vozy čínského původu. Přesto se objevují první modely, které to dotáhly až na nejvyšší pozice. Dalším takovým se stalo málo známé Jaecoo 7 ve vyspělé Británii.
Čínské značky si docela rychle podmaňují světové trhy. Převážně ty zaostalejší v Asii nebo Africe, ale zcela dominují třeba v Izraeli. Už ukazují sílu i v Evropě, jako třeba v Albánii. Na vyspělých trzích je nástup pozvolnější a zatím ne tak silný, ale minimálně na jednom už se dokázaly dostat i na první pozici.
Ve Velké Británii se v březnu jedničkou trhu stalo Jaecoo 7, kterého se prodalo 10.064 kusů. V zemi se přitom začalo prodávat teprve loni a už za rok 2025 dopadlo velmi dobře, celkově totiž skončilo na 13. pozici s 26.048 prodanými kusy. Nejde ale o první případ, kdy se čínské auto dostalo v Británii do špice žebříčku. V lednu 2023 se to poprvé povedlo MG HS s 3481 kusy.
MG ale mělo výhodu relativně zavedené značky s dlouhou historií přímo v Británii, jakkoliv dnes jde čistě o čínský vývoj i výrobu. Jaecoo jako značka bylo založeno teprve v roce 2003 koncernem Chery, který do té doby na evropském trhu nebyl téměř vůbec přítomen. Expanze značky, která se prodává společně se sesterskou Omodou, v Evropě pořádně začala loni, kdy se začaly prodávat i u nás.
Jaecoo 7 je v Británii označováno jako „Range Rover za poloviční cenu“. Design je opravdu neskrývanou kopií Range Roveru Evoque, za což se Chery ani nestydí. Jaecoo bývá prezentováno jako „značka s britskou elegancí“ a Range Rover je dáván jako přímý vzor. Chery ostatně s automobilkou JLR provozuje v Číně společný podnik, ve kterém se pro tamní trh vyráběly vozy Land Rover a Jaguar, a nově se tam budou pro celý svět vyrábět vozy nové značky Freelander. Britové si tedy asi nemohou na kopírování partnerem příliš stěžovat.
Jaecoo 7 s benzinovým motorem v Británii stojí v přepočtu 850.000 Kč, zatímco základní Range Rover Evoque je za 1.259.000 Kč. Paradoxní je, že britská značka za tuto cenu nabídne tříválcovou patnáctistovku o výkonu 120 kW, zatímco Jaecoo 7 je standardně se čtyřválcem o objemu 1,6 litru a výkonu 108 kW. V Británii ale 85 % prodejů čínského vozu tvoří plug-in hybridní verze, která začíná v přepočtu na 988.000 Kč.
Za první tři měsíce roku 2026 se v tabulkách registrací Jaecoo 7 dostalo celkově na druhé místo (15.569 kusů) za Fordem Puma (16.128 kusů). Pokud březnový úspěch udrží, má vůz neznámé značky potenciál stát se první Čínou na první pozici za celý rok. Relativně úspěšné je Jaecoo i na jiných trzích, včetně Česka. U nás je za první tři měsíce roku 2026 celkově na 17. pozici s 598 registrovanými kusy, dříve podobně úspěšné MG ZS je až na 28. pozici s 280 kusy.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Jaecoo