Nejrychlejší dálnice Ameriky a nikdo za volantem? Brzy realita
Texaská dálnice State Highway 130 je už léta americkým unikátem. Na tomto úseku můžete legálně uhánět rychlostí 137 km/h, což je nejrychleji z celých Spojených států. Právě svoboda však přilákala také technologické giganty vyvíjející autonomní kamiony.
Texas jako jediný stát v USA vyšel oficiálně vstříc rychlejším řidičům. Úsek SH 130 mezi Austinem a Seguinem se v roce 2012 stal nejrychlejší silnicí v Americe s povoleným limitem 85 mil za hodinu (137 km/h).
Ačkoliv se tehdy ozývaly hlasy varující před tragickými následky, data po letech mluví jasně: žádná apokalypsa se nekonala. Z této zpoplatněné silnice se však stala důležitá laboratoř pod širým nebem.
Ráj pro autonomní kamiony
Vysoká rychlost a řídký provoz jsou totiž ideálními parametry pro testování nákladních vozů budoucnosti. Společnosti jako Waymo, Aurora Innovation nebo Einride už zde své stroje buď testují, nebo to mají v nejbližším plánu. Správce dálnice jde technologiím naproti a už nyní připravuje odpočívadla nové generace. Ta nebudou sloužit jen pro kávu a sendvič, ale nabídnou vysokokapacitní nabíjecí stanice pro elektrické tahače a speciální dokovací zóny pro autonomní flotily.
Zlomový bod nastane již letos v květnu. Texaský úřad pro motorová vozidla totiž začne přijímat žádosti o povolení k plně autonomnímu komerčnímu provozu. To znamená, že už se bavíme o technologiích úrovně 4 a 5, kde může lidská posádka klidně odpočívat v lůžkové části kabiny.
Samozřejmě to neznamená, že hned od léta budou po dálnici 130 létat konvoje tahačů bez řidičů a maximální povolenou rychlostí. Většina firem bude stále využívat řidiče z masa a kostí pro případ nouze. Silnice „Texas 130“, která byla více než dekádu symbolem větší řidičské svobody, se každopádně mění v nejchytřejší cestu Ameriky.
Na nejrychlejší dálnici Ameriky přitom téměř nepotkáte osobní auta. Hlavním důvodem je ekonomická bariéra v podobě vysokého mýtného (pro osobák zhruba 2,65 Kč za km). Pro průměrného Američana, zvyklého na nekonečné kilometry dálnic zdarma, představuje poplatek za průjezd zbytečný luxus.
Paradoxně prázdná
Většina řidičů tak raději volí sousední, beznadějně ucpanou dálnici I-35, kde sice stojí v kolonách, ale jejich peněženka zůstává nedotčena. Navíc při rychlosti 137 km/h stoupá spotřeba paliva tak prudce, že se cesta stává neekonomickou i pro řadu speditérů. Kamiony sice platí okolo 10,90 Kč za kilometr dálnice, ale to se vývojářům autonomních vozidel vyplatí.
Jako třešničku na dortu přikládáme video z roku 2013. Tehdy se na ještě čerstvém texaském asfaltu dálnice Texas SH130 prohánělo brutálně upravené Hennessey Camaro ZL1, které zde testovalo své limity. Samozřejmě legálně, s povolením autorit a bez provozu.
