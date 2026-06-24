Nejrychlejší SUV z Nürburgringu se vrátilo. Xiaomi YU7 GT tentokrát řidiče nepotřebovalo
Xiaomi YU7 GT se po rekordním čase mezi SUV vrátilo na Nürburgring. Tentokrát však nejelo na absolutní rychlost, ale bez řidiče
Xiaomi YU7 GT se znovu vydalo na Nürburgring, kde naposledy sesadilo Audi RS Q8, které okruh zajelo za 7 minut a 36,698 sekundy. Čínský reprezentant vybavený Track Package ho překonal s časem 7 minut a 22,755 sekundy a stal se nejrychlejším SUV na plné délce okruhu měřící 20,8 km.
Že je rychlý, už dokázal, tak proč se tam vydával znovu? Tentokrát okruh zajel za 10 minut a 29,483 sekundy a opět to byl velký úspěch. Byť to tak na první pohled nemusí vypadat. Vždyť na 310. místě je Cadillac CTS-V (Mk II) s časem 7:59,32. Do deseti minut je tedy daleko.
Jenže tentokrát se YU7 GT vydalo na trať bez řidiče. Na záběrech z palubní kamery je patrné, že autonomní Xiaomi mělo zřejmě celou trať pro sebe. Bylo by mnohem zajímavější, pokud by se do toho všeho ještě muselo vyhýbat běžnému provozu na trati, zpomalovat a dynamicky předjíždět. Po celou cestu totiž není na trati vidět žádné jiné auto.
Stejně zůstává pod pokličkou pozadí celého testu. Není patrné, co všechno za jízdou stálo ani kolik interní přípravy a testů Xiaomi absolvovalo, než se tým vydal do Německa. Dále není zřejmé, jak moc bylo auto vzdáleně pod kontrolou. Ve srovnání se záznamy, kdy je za volantem zkušený závodník, bylo Xiaomi opatrnější zejména v zatáčkách, vyhýbalo se obrubníkům a také při nájezdu brzdilo dříve. Neopomínejme, že Nürburgring jich má přes 70 a navíc maximální rychlost na rovinkách nepřesáhla 210 km/h.
Je tedy zřejmé, že závodní jezdec jel předtím mnohem odvážněji, ale pro automobilový průmysl to znamená, že ani Čína nechce zůstat pozadu v autonomní dopravě. Ta už funguje v několika amerických metropolích v rámci taxi. Uvidíme, jak s touto technikou naloží Xiaomi a kam ji posune dál.
Zdroj: Carscoops, InsideEVs, Xiaomi I Video: Xiaomi