Nejsilnější Škoda Fabia dostala limitku se slavným jménem. Dočká se jen hrstka šťastlivců
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Britský prodejce škodovek ve spolupráci s Maxem McRaem připravil limitovanou edici na základě nejostřejší fabie. Výkonově si ovšem nepolepšila.
Příjmení McRae zná snad každý fanoušek rallye. Po legendárním Colinovi se ve světě rychlých kol pohybuje také jeho synovec Max, který spojil síly s britským prodejcem Simpsons Skoda. Výsledkem je dealerská speciálka, které vznikne jen 10 kusů pro britský trh. Každý bude stát 30.990 liber (asi 902.500 Kč), tedy o 980 liber (necelých 29 tisíc korun) víc než standardní Fabia 130, z níž vychází.
Zelené detaily a podpis od Maxe
Ve srovnání se sériovým vozem jsou změny především vizuální. Auto má unikátní polepy a označení na boku a víku zavazadelníku, zelené proužky na masce, zeleně lakovaný spodní splitter, zelená zrcátka a litá kola v odstínu Emerald. Zadní část zdobí znak McRae. Polepy Fabie 130 na předním blatníku a pátých dveřích zmizely.
V interiéru najdete číslovanou plaketu „McRae Edition“ s profilem Maxovy rallye Fabie RS Rally2. Nový majitel dostane také podepsaný certifikát a osobní video od Maxe. K tomu si může za zvýhodněných 199 liber (5800 Kč) objednat lekci jízdy na okruhu s Maxem, který letos těsně přišel o titul v britském mistrovství v rallye.
Pod kapotou beze změny
Technika zůstává stejná jako u normální Škody Fabia 130. Pod kapotou je tedy tentýž přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI se 130 kW místo 110. Pomáhá mu sedmistupňová dvouspojka DSG s upraveným režimem Sport.
Nápad na spojení slavného jména ze světa rallye není nový. Subaru například v roce 1996 vyrobilo Impreza Series McRae na oslavu titulu Colina McRaea z předchozího roku, Citroën zase nabízel C4 „by Loeb“ odkazující na fenomenálního Sébastiena Loeba. Limitovaná Toyota GR Yaris zase nesla jména Kalleho Rovanperä a Sébastiena Ogiera.
Zdroj: Auto Express, foto: Simpsons Skoda, Škoda a Auto.cz, video: Auto.cz