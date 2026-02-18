Nejsledovanější reklamu během Super Bowlu měl Jeep. Na stadionu přitom vůbec neběžela
Zajímavé automobilové reklamy často debutují právě při příležitosti finálového zápasu amerického fotbalu. Cena za reklamní prostor je však astronomická a Jeep letos ukázal, že úspěchu lze dosáhnout i jinak.
Americký Super Bowl je obrovským svátkem fotbalu, a díky jeho obrovské sledovanosti se již tradičně automobilky předhánějí, která vymyslí lepší reklamu a dostane se na obrovské televize nad hřištěm. Letošní ročník byl ale jiný, na velké obrazovce si prostor zaplatily jen čtyři automobilky.
Volkswagen vsadil na výlet do historie a modernizoval starší kampaň „Drivers Wanted“ (volně přeloženo „hledáme řidiče“). Chytře však spojil svůj cenný reklamní čas se soutěží, ve které podle indicií skrytých ve videu mohl jeden šťastlivec vyhrát nový Golf GTI.
Toyota využila malého zastoupení ostatních automobilek a nasadila rovnou dvě reklamy, Cadillac mediální prostor využil pro prezentaci svého vstupu do formule 1. Zvláštní reklamu přehrál také Nissan, propagující své SUV Rogue.
Jeep na to letos šel jinak. Platit kolem 8 milionů dolarů (přibližně 163 milionů korun) za odvysílání 30sekundového spotu označil za nezodpovědné a letošní reklamu sdílel pouze na svých mediálních outletech. Webový prostor a sociální sítě zaplavil reklamou nazvanou „Billy Bass Goes To The River“ (Billy Bass jde k řece) už týden před samotnou finálovou hrou.
Reklama režiséra Jima Jenkinse se oplétá kolem malého kluka, který chce splnit přání své elektronické zpívající rybce a vrátit ji do přírody. Vše začíná jako milá projížďka otce se synem. S návratem rybky do přírody jim má pomoci právě nový Jeep Cherokee hybrid představený na konci minulého roku. Reklama končí asi trochu jinak, než bychom čekali. Nový Cherokee svůj účel splní, avšak návrat rybky je o něco méně úspěšný. Toho Jeep využil k propagaci 140 bezpečnostních systémů vozu.
Reklama pro Ameriku
Model Cherokee byl vyvinut primárně pro severoamerický trh a do Evropy se nejspíše nepodívá. V Americe je od něj naopak očekávána velká popularita, proto dává smysl vynaložit prostředky na jeho propagaci v týdnu největší reklamní sledovanosti právě tam.
Reklama má dohromady kolem dvou minut, díky čemuž stíhá odvyprávět i dějově náročnější příběh než krátké 30sekundové spoty na hřišti. Za první týden ji vidělo více než 20 milionů uživatelů, téměř 80 tisíckrát byla sdílena a dosáhla čtvrt milionu interakcí. Možná ještě důležitější je, že zafungovala. Počet denních návštěv zcela nové webové stránky hybridního modelu Cherokee vzrostl po spuštění kampaně o 65 %.
Třicetisekundový spot ale přece jen vznikne. Úspěšnost reklamy vyústí ve spuštění kratší verze v rámci televizní kampaně. A další úspěchy přišly také v podobě ocenění. Automobilka Jeep se se svou reklamou umístila na prvním místě automobilového žebříčku YouTube AdBlitz, přestože její reklama ani neběžela přímo během velkého finále fotbalové ligy.
Dokonce byla pátou nejsledovanější reklamou během letošního Super Bowlu vůbec, a to na základě kombinace zhlédnutí, interakcí, počtu kladných reakcí a sdílení. „Naše záměrné úsilí (...) ukázalo, že nemusíme být vždy součástí velkého finále, aby naše značky zazářily,“ řekl Olivier Francois, globální marketingový ředitel společnosti Stellantis.
