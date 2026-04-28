Největší autobazar světa končí. Důvod? Online prodej a drahé pozemky
Britský Cargiant, který po více než čtyři desetiletí definoval trh s ojetými vozy, definitivně ukončil svůj maloobchodní provoz. Může za to hlavně digitální transformace trhu, nestabilní dodavatelské řetězce a rostoucí hodnoty metropolitních pozemků.
V roce 2007 se společnost Cargiant zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako největší nezávislý prodejce aut na světě. A dlouho se zdálo, že její pozice je neotřesitelná. Areál o rozloze odpovídající přibližně šestadvaceti fotbalovým hřištím připomínal spíše samostatné město než klasický bazar.
V dobách největší slávy se na prodejní ploše nacházelo přes pět tisíc automobilů připravených k okamžitému odběru. Firma byla symbolem nevídané efektivity a masového prodeje, byla schopna prodat a vyexpedovat přibližně tisíc vozů týdně.
Jenže svět kolem se změnil rychleji, než dokázal tento gigant reagovat. Definitivní uzavření bran v závěru letošního dubna spolu s propuštěním pěti set zaměstnanců je vyústěním dlouhodobého tlaku moderní doby. Autobazar přitom existoval téměř pět dekád!
Jako malé město
Struktura celého komplexu odrážela ambice podniku, kde samotná prodejní plocha pro zákazníky tvořila zhruba 36 % rozlohy, tedy přibližně 8 hektarů. Zbývajících 64 % areálu sloužilo jako obří průmyslové zázemí pro zpracování vozů, které zahrnovalo vlastní lakovny, pneuservisy, klempířské dílny, revizní stanice a profesionální fotoateliéry.
Přestože se i v posledních letech standardní skladová zásoba přímo na ploše pohybovala kolem dvou tisíc vozů, provozní náklady na udržení takto monstrózní fyzické infrastruktury se staly neúnosnými.
Model, kdy zájemce prochází kilometry asfaltových ploch a vybírá si auto z tisíců vystavených kusů, se stal přežitkem, neboť moderní online platformy dnes nabízejí nákup z pohodlí domova s doručením až ke dveřím, což dramaticky snižuje náklady prodejců bez nutnosti vlastnit obří areály.
Kromě technologické disrupce zasáhla firmu i realita globálního trhu s ojetinami, který se po pandemii a krizích v dodavatelských řetězcích potýká s chronickým nedostatkem kvalitních mladších ojetin.
Pro takový automobilový supermarket je přitom životně důležité mít neustálý masivní přísun zboží, aby využil svou gigantickou kapacitu. Jakmile se zásobování zadrhne a marže se začnou vlivem dravé konkurence snižovat, začne se celý kolos hroutit pod vlastní vahou.
Vedení společnosti sice v posledních týdnech intenzivně hledalo kupce, ale žádná nabídka nedokázala zaručit životaschopnost podniku v jeho stávající fyzické podobě, která se pro dnešní digitální svět ukázala jako příliš rigidní.
Z pozemku největší byznys
Zásadní roli v tomto příběhu však hraje také geografie a urbanismus, které převážily nad automobilovým byznysem. Pozemek v západním Londýně se nachází v těsném sousedství plánovaného strategického dopravního uzlu Old Oak Common v rámci projektu vysokorychlostní železnice HS2. Hodnota této půdy se v průběhu let vyšplhala do astronomických výšin, počítaných v stovkách milionů liber.
Z čistě ekonomického hlediska se tak pro majitele stal prodej pozemků pro budoucí rezidenční a komerční výstavbu mnohem logičtějším a lukrativnějším krokem než pokračování v rizikovém prodeji aut.
Konec Cargiantu tak uzavírá velkou kapitolu dějin britského motorismu. Zdá se, že budoucnost patří datovým centrům a displejům telefonů. A plochy, kde dříve parkovaly tisíce aut, se prostě vyplatí nahradit novou městskou zástavbou. Tedy alespoň v Evropě.
Ve světě dnes žezlo největších prodejních ploch drží odlišné koncepty. V USA je to Longo Toyota, která na ploše přes 20 hektarů kombinuje prodej nových i ojetých vozů v rámci jediného mamutího dealerství.
V Číně zase dominuje pekingské tržiště Chua-siang, které je se 120 akry a 10.000 vozy trojnásobně větší než britský rekordman, ovšem funguje jako obří hub, kde své vozy nabízí desítky individuálních prodejců.
Zdroje: The Sun, The Mirror, Car Dealer Magazine, Guinness World Records, Longo Toyota Corporate Stats, Automotive News China