Největší automobilkou světa je opět Toyota. Čína ale vytlačuje konkurenci
Ačkoliv čínské automobilky vykazují silný růst a postupně se objevují po celém světě, situace v žebříčku největších automobilek světa zůstává zatím stabilní. Loni opět dominovala Toyota, následovaná Volkswagenem.
Pár měsíců to trvalo, ale se zveřejněním výsledků koncernu Stellantis máme konečně finální výsledky prodejů za minulý rok. Žádné zásadní překvapení se v něm nekoná, prvních pět míst obsadily stejné firmy jako loňský rok. Svůj úspěch tak zopakovala Toyota, která se s 11.210.000 prodanými vozy stala největší automobilkou světa. Proti loňskému roku si navíc polepšila o 4,8 %, loni prodala 10.696.000 aut.
Volkswagen na druhém místě naopak o 0,5 % klesl, z 8.724.000 aut na 8.680.000 kusů. Náskok Toyoty, se kterou se dříve Volkswagen přetahoval o první místo, je tak značný. Hyundai-Kia na třetím místě si polepšila o 0,9 %, ze 7.212.000 vozů na 7.274.362 kusů. Na čtvrtém místě je dřívější dlouholetá jednička General Motors, která z rovných šesti milionů vozů v roce 2024 vyrostla o 3 % na 6.180.000 vozů. Na pátém místě je Stellantis, který si i přes medializované problémy polepšil o 1,3 %, z 5.410.000 kusů na 5.480.000.
Od šestého místa dále se ovšem udály zásadní změny a do žebříčku se dostala už třetí čínská automobilka. To na úkor Nissanu, který po dlouhé době z první desítky vypadl. Na šesté pozici je tak BYD, který loni vykázal růst 7,7 %. Proti předchozím rokům tedy růst zpomalil, značka ostatně zaznamenala propad prodejů na domácím trhu o 11,7 %. Růst byl tedy hnán pouze expanzí na zahraniční trhy.
Na sedmou pozici se probojovala automobilka SAIC, která je velmi úspěšná zejména se značkou MG. Ta je ostatně nejúspěšnější čínskou značkou i v Evropě a třeba i v Indii, zatímco v domácí Číně se loni umístila na 37. pozici celkově. SAIC ale má značek více, včetně doma velmi úspěšného Wulingu. Loni tak SAIC vyrostl o 12,3 % na 4.510.000 prodaných vozů.
Na osmou pozici se propadl Ford, kterému prodeje klesly o 2 % na 4.400.000 vozů. Na devátou se probojovalo Geely, které zaznamenalo velmi silný růst o 23,4 %, prodalo loni 4.116.321 vozů. Zde už pomohl především čínský trh, kde samotná značka Geely loni zaznamenala růst o 48,1 % a stala se tamní dvojkou po BYD. I Geely ale silně tlačí na export, a to i se značkami Zeekr, Lynk & Co a dalšími.
Na desátou pozici už se nedostal Nissan, kterému prodeje padly o 5,6 % na 3.210.000 aut. Místo něj je zde Honda, která se propadla o 9,1 % na 3.460.000 vozů. Obě japonské značky jsou silné zejména v Asii, odkud je ale postupně vytlačují právě čínské značky. V Číně ostatně loni Honda ztratila 25,1 % a padla na osmé místo, Nissan se z 11. pozice propadl o 19,3 % na dvanáctou.
Finální žebříček nejprodávanějších modelů světa ještě zkompletován nebyl, podle dostupných dat ale loni zvítězila Toyota RAV4, stejně jako o rok dříve. Na první pozici nahradila Teslu Model Y, které se po úspěšném roce 2023 začaly propadat prodeje celosvětově.
|Největší automobilky světa v r. 2025 dle počtu prodaných aut
|Pořadí 2025
|Společnost
|Prodeje 2025
|Prodeje 2024
|Meziroční změna
|1.
|Toyota Group
|11.210.000
|10.696.000
|+4,8 %
|2.
|VW Group
|8.680.000
|8.724.000
|-0,5 %
|3.
|Hyundai-Kia
|7.274.362
|7.212.000
|+0,9 %
|4.
|General Motors
|6.180.000
|6.000.000
|+3,0 %
|5.
|Stellantis
|5.480.000
|5.410.000
|+1,3 %
|6.
|BYD Group
|4.600.000
|4.272.145
|+7,7 %
|7.
|SAIC
|4.510.000
|4.010.000
|+12,33 %
|8.
|Ford Motor
|4.400.000
|4.490.000
|-2,0 %
|9.
|Geely Group
|4.116.321
|3.336.534
|+23,4 %
|10.
|Honda
|3.460.000
|3.807.311
|-9,1 %
Zdroj: Bestsellingscarblog, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: