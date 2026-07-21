Největší čtyřválec na světě se už skoro 55 let tyčí nad Mnichovem. Není snad nikdo, kdo by ho nemiloval
Pokud jsme byli někdy v hlavním městě Bavorska, možná jste si všimli podivné výškové budovy, na jejíž střeše se klenulo logo bavorského výrobce automobilů a motocyklů BMW. Kdo za jejími tvary stojí a co mají symbolizovat?
Správní budova BMW bývá přezdívaná „čtyřválec“, neboť se skutečně skládá ze čtyř válců. Nad Mnichovem se tyčí již více než 50 let. Od roku 1973 slouží jako globální sídlo skupiny BMW a zároveň platí za jednu z nejznámějších firemních budov v Německu, zároveň milovanou jak automobilovými nadšenci, tak i lidmi, kteří se zajímají o architekturu.
Proč ale jsou její tvary takové, jaké jsou? Odpověď je údajně zakořeněná v inženýrské identitě firmy BMW. Počátek 70. let byl pro Mnichov obdobím transformace. Město se připravovalo na letní olympijské hry v roce 1972. Představitelé města a vlastně i Bavorska chtěli návštěvníkům ukázat moderní vizi Německa. Bylo to pouhých 27 let po skončení 2. světové války, ale už od 60. let i díky hospodářskému zázraku měla Spolková republika Německo ve světě silné renomé.
V plánu byla výstavba nového Olympijského parku. Park navrhla architektonická firma Behnisch & Partner, zatímco rakouský architekt Karl Schwanzer byl pověřen vytvořením nového sídla BMW.
Schwanzer se inspiroval dílem brazilského architekta Oscara Niemeyera, jehož rozlehlé modernistické budovy pomohly definovat nové hlavní město Brazílie, Brasílii, na konci 50. a začátku 60. let. Spíše než konvenční kancelářskou věž si však Schwanzer představil něco, co by odráželo inženýrské dědictví BMW. Bavorská automobilka sice vyrábí auta a motocykly, mnohem známější je historicky jako výrobce motorů včetně leteckých. Ty ostatně vyrábí i dnes v rámci partnerství s britskou firmou Rolls-Royce PLC.
Budova sice na první pohled budí dojem „bloku motoru“ se čtyřmi válci, byť uspořádanými tak, jak u motoru běžně nebývají, přesto nešlo zdaleka pouze o nevšední vzhled. Čtyři válcové budovy jsou propojené, přičemž každá představuje vlastní konstrukční jádro. Kancelářské prostory jsou zavěšeny kolem těchto jader, nikoliv podepřeny zespodu. V době vzniku šlo o velmi inovativní nápad.
Zajímavé bylo také stavební řešení nekonvenční budovy. Kancelářské části budovy byly kompletně smontovány na úrovni terénu (na zemi) a do výchozí polohy je zvedly hydraulické zvedáky. Šlo o průlomovou stavební technologii té doby.
A teď něco málo čísel. Věž BMW (BMW Tower) je vysoká přibližně 99,5 metru, s 22 obydlenými patry. Dokončena byla v roce 1972 a oficiálně otevřena v následujícím roce. Jedním z nejvýraznějších rysů budovy je její základna. Spíše než aby vypadala, jako by spočívala na zemi jako tradiční kancelářská věž, konstrukce se zdánlivě vznáší nad svými základy. Tento efekt vznášení byl zcela záměrný a zdůrazňoval lehkost, přesnost a technickou inovaci – stejné vlastnosti, které si BMW přálo, aby si lidé spojovali s jejími vozy.
V interní zprávě z roku 1973 BMW o svém novém sídle uvedlo: „Největší čtyřválec na světě – dominanta města Mnichova vedle Olympijského parku. Ergonomicky kompaktní uvnitř a jasně tvarovaný zvenku, je to odvážně koncipovaný experiment a milník v historii architektury. BMW vytvořilo prostor pro své rozšiřující se podnikání s administrativním centrem Nové třídy.“
Hned vedle se nachází ikonické muzeum BMW, jehož kruhový tvar mu vynesl přezdívku „salátová mísa“, zatímco futuristický BMW Welt byl otevřen v roce 2007 jako zákaznické distribuční a výstavní centrum značky. Dohromady tyto tři budovy tvoří jeden z nejznámějších automobilových kampusů na světě.
Více než půl století po svém debutu BMW Tower stále vypadá futuristicky. A přestože se BMW vyvinulo od výroby kompaktních čtyřválcových sedanů k vysoce výkonným vozům M a elektrickým SUV, jeho sídlo zůstává trvalou připomínkou toho, že inženýrství bylo vždy srdcem značky.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedie