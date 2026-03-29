Největší investor Volkswagenu posílá miliardy do kybernetické obrany
„Výrazný potenciál růstu“ přiměl holding Porsche SE investovat přes 2,4 miliardy korun do startupů soustředících se na kyberbezpečnost. Šéfové firem Volkswagen AG a Porsche AG však mají stále jeho plnou podporu.
Holding Porsche SE, který je s 31,9 % akcií a 53,3 % rozhodovacích práv největším akcionářem společnosti Volkswagen AG, za loňský rok vykázal pokles upraveného zisku po zdanění 9 % oproti roku 2024. Důvody jsou dva – automobilky Volkswagen AG i Porsche AG, v němž Porsche SE vlastní 12,5 % akcií, se loni potýkaly s vysokými náklady souvisejícími s americkými importními cly. V případě Porsche AG, tedy výrobce sportovních vozů s logem Porsche, také něco spolklo přehodnocení strategie elektromobility.
Celkově je Porsche SE pořád v zisku, a to mimo jiné díky výrobci dronů Quantum Systems a startupu zabývajícímu se polovodiči Celestial AI. A letos plánuje své peníze nalít do sektoru, který zažívá nechtěný boom – do obrany.
„Porsche SE celkově vidí výrazný potenciál růstu v oblasti zbrojního průmyslu a bezpečnosti,“ cituje agentura Reuters předsedu představenstva firmy Hanse Dietera Pötsche. Holding ohlásil investici ve výši 100 milionů eur (2,45 miliardy korun) do nově otevřeného zbrojního fondu investiční společnosti DTCP. Ta se zaměřuje na evropské startupy působící mimo jiné v oblasti kybernetická obrany.
To neznamená, že by se od výroby aut Porsche SE zcela distancovalo. To se nejspíš nestane nikdy, za tímto holdingem stojí rodinné klany Porsche a Piëch, na nichž současný automobilový průmysl v Německu v podstatě vyrostl. Vedení automobilek však před sebou má práci: „Očekáváme, že management Volkswagenu AG i Porsche AG spatří v náročné situaci příležitost zavést strategické změny,“ řekl dále Pötsch a dodal, že šéfové obou firem mají podporu Porsche SE.
Tlak na snižování nákladů však roste s tím, jak se západním automobilkám přestává tolik dařit v Číně, která kdysi pro ně byla největším odbytištěm. Ve hře je i zbavování se investicí či odprodej aktiv. „Na různých místech probíhají jednání o dokončení potenciálních odprodejů aktiv. V tomto ohledu si myslím, že se tato záležitost bude v průběhu roku určitě i nadále vyvíjet,“ dodal Pötsch.
Zdroj: Reuters | foto: archiv | video: Marek Bednář/Auto.cz/Porsche