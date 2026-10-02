Největší redakční hypochondr vyzkoušel cvičení pro řidiče. Tento stroj nemá z jediného důvodu
Dlouhé a časté řízení auta nekompenzované jinou fyzickou aktivitou se negativně podepisuje na zdraví člověka, když časté jsou bolesti zad, kyčlí i kolen. Každý řidič by tak měl cvičit. Vyzkoušel jsem stroj, na kterém bezhlučně procvičíte celé tělo a doma ani nezabere moc místa.
Do redakce chodí nabídky na různé reklamní spolupráce, které nám umožňují vytvářet jiný obsah zdarma. Není žádná náhoda, že pro představení domácí posilovny Speediance Gym Monster 2 jsem byl vybrán zrovna já. Nenajdete redaktora, který by na tom byl fyzicky hůře. Šestadvacet let mezi volantem a klávesnicí se na mě nemohlo nepodepsat.
Prvních deset let jsem mohl nesprávný životní styl kompenzovat klasickým silovým tréninkem, ale od operace zvané fundoplikace jícnu už nesmím dělat nic, co zvyšuje nitrobřišní tlak. Vypadávají i tak základní cviky, bez nichž se v posilování nehnete, jako jsou dřep a mrtvý tah.
Před pár lety jsem k Vánocům dostal klasickou posilovací věž. První den jsem do místnosti nosil závaží, druhý den ji sestavil. A protože vrže a mlátí, cvičím na ní minimálně. Když teď chci v dané místnosti dělat novou podlahu, čeká mě rozebírání a vynášení těžkých závaží znovu. Že existuje domácí posilovna, kterou na kolečkách převezete, kam třeba, manipulaci zvládne i slabý člověk v jednom a je zcela tichá, mě opravdu nadchlo.
Odpor proti pohybu při brzdění vytvářejí elektromotory, čímž tiše a efektivně simulují závaží. Lze si dokonce nastavit průběh toho pohybu – buď fyzikálně přirozený, nebo třeba i konstantní rychlost, kdy můžete zabrat maximální silou, která vám ještě zbývá. Touto funkcí lze jít se cvičením ještě víc do maxima než klasickou metodou do selhání.
Nechybí videonávody na správné provedení cviků, počítání cviků a sérií, hlídání optimální rychlosti s porovnáním rukou – zda jednou nezabíráte víc než druhou. Díky široké variaci úchytů zde lze odcvičit celou silovou klasiku, ale i dost šetrných cviků pro nás invalidy. Celkem je zde až 500 možností.
Nějaké nedostatky? Mrzelo mě, že virtuální předcvičující jsou samí krásní a svalnatí lidé. Klasický přitloustlý český fotřík, co rudne a funí, by pro mě byl méně zahanbující a řada našich manželek by také uvítala spíš „běžnou Mařku“ než vysportovanou lasici.
Hezké by také bylo, kdyby člověk na obrazovce viděl, zda cvik dělá správně – v posilovnách jsou právě proto (ne abyste se v nich prohlíželi) zrcadla. I tuto možnost však Speediance v dohledné době nabídne – 21,5palcový displej si propojíte s kamerou na mobilu a můžete sledovat, zda nehrbíte záda, když mají být rovná, a podobně.
Speediance Gym Monster 2 je pro mě něco jako Volkswagen Multivan či Toyota Land Cruiser. Nemám je jenom proto, že na ně nemám. Cena 87.990 Kč je vysoká, na druhou stranu nemít už tu klasickou železnou posilovací věž, asi bych začal šetřit.
Zdroj: Autorský text | Foto/Video: Speediance, Svět motorů TV