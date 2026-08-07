Největší škodovka už se vyrábí. Peaq sjíždí z linky v Mladé Boleslavi
Výrobní linka v domovském závodě Škodovky musela projít úpravami, protože peaq je větší než všechno ostatní, co se na ní vyrábí. Škoda si „doma“ sestavuje i baterii.
Škodovka letos zdvojnásobila svou nabídku elektrických aut. K enyaqu a elroqu přibyl malý model Epiq, který se začal vyrábět v červnu ve španělské Pamploně, a také velký a luxusní model Peaq, jenž má jako první sériová škodovka elektricky výsuvné kliky. Ten se vyrábí „doma“ – v Mladé Boleslavi – a jeho výroba tam začala ve čtvrtek 6. srpna.
Vyrábí se na stejné montážní lince nejen jako enyaq a elroq, nýbrž i kombíková octavia, tedy model se spalovacími motory. Škodovka přesunula část její výroby do Kvasin za liftbackem, aby mohla „pružně reagovat na vývoj poptávky i výpadky v globálních dodavatelských řetězcích a flexibilně přizpůsobovat výrobní mix“, stojí v tiskové zprávě.
Pro výrobu peaqu bylo třeba linku poupravit, protože jde o nejrozměrnější současnou škodovku. „Delší dopravníkové pozice zlepšily ergonomii a bezpečnost práce, přibyl rovněž manipulátor pro montáž třetí řady sedadel,“ uvádí automobilka. Další úpravy se dotkly lisovny, svařovny a lakovny s cílem zajistit plynulý tok materiálu v průběhu výrobního procesu.
Škoda si montuje pro peaq i baterii, stejně jako pro elroq a enyaq. Tyto tři vozy sdílí platformu, peaq však využívá větší baterii o instalované kapacitě 91 kWh, kterou dva menší vozy nemají. Kvůli tomu se musela zvýšit nosnost bateriových dopravníků o půl metráku.
Peaq je pro Škodovku zatím poměrně úspěšným modelem, objednalo si ho téměř 8500 lidí, uvádí automobilka, aniž by se v něm vůbec svezli. První novinářské jízdy se sériovými peaqem a epiqem proběhnou v září a samozřejmě se jich budeme účastnit. To vytvoří prostor i pro dotazy vás, čtenářů.
Zdroj info, foto, videa: Škoda