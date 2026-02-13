Předplatné
Největší slabina elektromobilů je zřejmě minulostí. Důkazem je tenhle prcek ze Slovenska

Tomáš Dusil
Jak známo, dojezd elektromobilů na jedno nabití se při nízkých okolních teplotách může snížit až o více než třetinu. Přesto existují výjimky. Jednou z nich je Kia EV2.

Současné elektromobily nabízejí na jedno nabití zpravidla vcelku slušných dojezd, mnohdy v řádu vyšších stovek kilometrů. V reálném životě ale akční rádius ovlivňuje zejména okolní teplota. Pokud je příliš nízká, padne část elektřiny na udržení požadované teploty akumulátoru. I když je vozidlo vybaveno tepelným čerpadlem, může být dojezd v zimních měsících kratší.

Ve snaze demonstrovat schopnosti nového elektromobilu Kia EV2, nastoupil jeho prototyp do zatím nejmrazivějšího ročníku velkého zimního testu El Prix Norské automobilové federace (NAF). Ten patří k nejnáročnějším testům elektromobilů na světě. Jak při něm připravované auto obstálo?

Testovaný prototyp na 19palcových kolech byl vybaven trakčním akumulátorem o kapacitě 61 kWh jel test v rámci tamních rychlostních limitů za extrémně chladných podmínek a to až do úplného zastavení. K tomu došlo v hornaté norské oblasti Jotunheimen, kde teploty klesají až k -21 stupňům Celsia.

Dle předběžných hodnost činí normovaný dojezd základní verze EV2 na jedno nabití dle WLTP 448 kilometrů, u varianty GT-Line s 19palcovými koly je to 413 kilometrů. Odchylka v rámci akčního rádiusu činila mínus 24,81 procent, což řadí testovaný prototyp na první místo, dokonce ještě před oficiální účastníky.

„Tento výsledek je důkazem, že EV2 bude i nadále zajišťovat spolehlivý dojezd i za extrémně nízkých teplot,“ uvedl Pablo Martinez Masip, viceprezident pro produkt a marketing společnosti Kia Europe. „To, že je EV2 v nabídce elektromobilů Kia tím základním modelem, rozhodně neznamená kompromisy; EV2 nabízí evropským zákazníkům cenově dostupný a zároveň spolehlivý způsob, jak vstoupit do světa elektrické mobility.“

Model EV2 je postaven na 400voltové (Kia přitom nabízí i 800 voltů) architektuře Kia E-GMP, která podporuje střídavé nabíjení o výkonu 11 kW i 22 kW, respektive rychlé stejnosměrné (DC) dobíjení. Stejnosměrným proudem se prototyp dokázal za velmi nepříznivých podmínek zahrnujících nízké teploty dobít z 10 na 80 % za pouhých 36 minut. Je to o pouhých šest minut déle, než činí oficiální údaj Kia Motors.

Testovací jízda El Prix, která se koná jednou v létě a jednou v zimě, porovnává elektromobily na norském trhu za identických jízdních i dobíjecích podmínek, odpovídajících reálnému provozu. Letošní zimní část testování byla nejchladnější v historii, přičemž teploty klesaly až k -31 °C.

Vyvinutý a vyráběný v Evropě Model EV2 je druhým plně elektrickým modelem značky Kia vyráběným v žilinském závodě. Nabízí dvě verze akumulátoru. Standardní s kapacitou 42,2 kWh, která je již ve výrobě, kterou bude následovat větší s 61 kWh, s níž se vozidlo účastnilo popsaného náročného testu.

Zdroj: tisková zpráva Kia Motors, Wikipedia

Foto Kia Motors

