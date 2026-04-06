Nejvíc nedoceněný elektromobil podle Martina Vaculíka? Původní Subaru Solterra!
O Subaru Solterra jsem od kolegů neslyšel nic dobrého. Že prý má vysokou spotřebu, pomalé nabíjení a svéráznou ochranu proti přílišnému namáhání baterie rychlým nabíjením. A k tomu vysokou cenu. To nejsou dobré vyhlídky, ale…
Model, který je sourozencem Toyoty bZ4X a který přišel na trh na sklonku roku 2022, jsem tak vyzkoušel až minulý rok. Zajímavým jsem jej shledal na základě četných inzerátů na mobile.de. Najdete zde několik předváděcích vozů u dealerů Subaru s nájezdem do 15.000 km již za 28.000 eur (asi 700.000 Kč), za 36.000 eur (asi 900.000 Kč) je pak již opravdu slušný výběr.
Ty levnější kusy mají ještě pouze jednofázovou palubní nabíječku 7,2 kW, což při použití běžných 16A wallboxů znamená domácí nabíjení výkonem jen 3,6 kW. Až pozdější kusy dostaly obvyklou třífázovou. Žádné auto už by dnes nemělo mít omezení, které po dvou rychlých nabíjeních v jednom dni zásadně snížilo výkon. Tato kuriózní věc byla odstraněna softwarovým updatem. Původní obava, že DC nabíjení zásadně zvýší degradaci baterií, se totiž nepotvrzuje.
Nyní se už na trh chystá modernizované Subaru Solterra s výkonem 252 místo 160 kW a zrychlením z klidu na 100 km/h za 5,1 místo 6,9 sekundy. I původní verze je však dynamičtější než jakékoliv spalovací auto, které mohlo Subaru v posledních letech svým zákazníkům nabídnout.
Přijde mi, že recenzenti často zapomínají na to, že i elektromobil je především auto. A že by nás mělo zajímat, jaké má sedačky, jak tlumí nerovnosti a jak se ovládá. Do Subaru Solterra jsem usedal s nedůvěrou, ale po tisícovce testovacích kilometrů musel konstatovat, že to auto má excelentně naladěné odpružení, je velice pohodlné a má famózní řízení trakce. V tomto videu jsem vůz na hladkých silničních eko-gumách vyzkoušel v Hummer centru na D11 nedaleko Prahy a užasl nad trakcí a snadnými rozjezdy v sebeprudším stoupání. Světlá výška 210 mm je pak mezi elektrickými crossovery rozhodně nadstandardní a snižuje obavy z poškození baterie.
Vozy Subaru se už delší čas nehodily pro rychlostní přelety celé Evropy či časté jízdy s těžkým vlekem. Jejich dnešní kupující čekají spíš bezpečnost, komfort, praktický interiér a samozřejmě nejlepší možnou trakci za ztížených podmínek. Většinou jde o bohatší lidi žijící v domech s možností nočního nabíjení, a tak mě překvapuje odpor vůči elektromobilitě. Snad ho moje video trochu zmírní.
Zdroj: Autorský text