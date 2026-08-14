Nejvýkonnější ve dvou ohledech. Aston Martin Valen je plný superlativů
Aston Martin posunul svůj dvanáctiválec na 850 koní, naladil mu výfuky podobně jako píšťaly varhan a celé to nazval Velen. Vznikne 150 kusů a mezi příplatky budou pohodlnější sedačky i sada zavazadel na míru.
Najdete-li správnou kategorii, u spousty aut se dá vymyslet nějaké to „nej“. V případě nového Astonu Martin Valen, který se právě představil v rámci Týdne aut v Monterey, to hledání nedá takovou práci. Je to nejvýkonnější sériově vyráběný vůz s motorem vpředu a zároveň nejvýkonnější aston s motorem vpředu v celé stotřináctileté historii automobilky.
Začněme tedy tím, čím, si tyto superlativy zasloužil. Je to 5,2l dvanáctiválec se dvěma turbodmychadly, který nabízí 850 koní (625 kW) a 1000 Nm – o patnáct koní víc, než dává v modelu Vanquish, který jsme loni na podzim testovali. Maximálka je 345 km/h a zrychlení na stovku zabere jen o chloupek víc než tři sekundy.
Jeho název je odvozený od latinského slova „valens“, tedy „silný“ či „mocný“. Kromě jednoduché symboliky se drží i pojmenování začínajícího písmenem V, které má u Aston Martinu dlouhou historii.
S motorem se pojí ostřeji nastavený automatický osmikvalt ZF 8HP, jehož software dostal režimy řazení vyvinuté pro závodní nasazení vozu Aston Martin Vantage GT4. Odlišné programování má také škrticí klapka, přepracování doznaly jízdní režimy Sport, Sport+ a Track.
O pořízka lehčí
Samozřejmostí je i snížení hmotnosti, zde konkrétně o 110 kg oproti základní platformě V12. Povedlo se to díky použití nejen karbonu ve větší míře, ale také titanu, hliníku nebo hořčíku. Z jeho slitiny jsou také kola, samozřejmě s účelem snížení neodpružené hmotnosti. To zlepšuje odezvu řízení.
Brzdy jsou ve standardu karbon-keramické, karoserie je tužší na obou koncích, podvozek také, což omezuje náklony v zatáčkách. Překalibrováno bylo i řízení pro lepší cit a spojení s vozem, ale i maskování hmotnosti, kterou však Aston Martin zatím nezveřejnil. Víme jen, že poměr rozložení hmotnosti je 53:47.
„Všechno, co jsme udělali s pohonnou jednotkou a podvozkem, bylo vedeno jediným cílem: zintenzivnit charakter a veškeré schopnosti, abychom řidičům poskytli skutečně vzrušující zážitek, bez ohledu na jejich jezdeckou zkušenost. Ovšem nadšení jezdci si jízdu vychutnají do sytosti,“ komentuje změny Simon Newton, ředitel oddělení jízdního výkonu u Aston Martinu.
Pneumatiky pro valen vyvinula společnost Pirelli speciálně, jde o upravený model P Zero R. K mání bude i zimní obutí Pirelli P Zero Winter 2, obojí v předepsaném rozměru 275/35 R21 vpředu, 325/30 R21 vzadu. Vůz navíc využívá technologii Pirelli Cyber Tyre, která umí sdílet data o pneumatikách v reálném čase s řídící elektronikou vozu. Ta tak může optimalizovat nastavení ABS a ESP.
Po designové stránce stojí za zmínku hluboce zapuštěné štíhlé světlomety a hranatější vstupní otvor pro chladicí vzduch na přídi. Ten ale trochu pozbývá tradičních tvarů předních masek astonů a výsledek může ve svém celku trochu připomenout Ford Mustang současné, sedmé generace.
Příď se pyšní obřím splitterem, naopak registrační značka tu bude vypadat jako pěst na oko. Po stranách vidíme ploutve, které pomáhají „vytahovat“ vzduchu zpod auta, a vzadu nechybí výrazný spoiler, který funguje jako tzv. Gurneyho klapka. Barva červená Andromeda, která není moc červená, ale má odstíny od oranžové po fialovou, se už objevila na modelu Valhalla.
Výfuky jako varhany
Vzadu je zajímavý výfuk, který má čtyři koncovky rozmístěné po celé zádi auta. Technický smysl takovéhoto řešení Aston Martin neprozradil, rozepsal se však o zvuku: „Horní výfukové koncovky jsou vyladěny podobně jako píšťaly varhan, aby při vyšších otáčkách motoru vytvářely rezonanci, což vede k výraznému nárůstu charakteristického projevu.“
Horní koncovky jsou trvale otevřené, ty dolní mají klapky, které se otvírají v závislosti na zvoleném jízdním režimu. Kolem horních koncovek vidíme perforovaný panel, který optimalizuje odvod horkého vzduchu z této oblasti.
Základní tvary kabiny připomínají vanquish, ale vývojáři se zde snažili o vizuální lehkost. Středová konzole je tak vytištěná na 3D tiskárně a je do jisté míry plovoucí. Nově vyvinutá příplatková sedadla Sports Plus mají kombinovat oporu s pohodlím při dlouhých cestách, k mání jsou však také lehké karbonové sedačky s výraznějším bočním vedením, chcete-li jezdit svým valenem spíš na okruzích než daleko po silnici.
Čalounění může být buď kompletně ze semianilinové kůže, nebo v kombinaci této kůže s alcantarou. K mání je pět variant rozložení barev a snad právě proto, aby to bylo dostatečně vidět, má auto na fotografiích interiér v divoké kombinaci jasné oranžové kůže s bílou a černou barvou.
Nezapomnělo se ani na praktičnost. Přístup do 170l zavazadelníku odhaluje velké víko kufru, které se vyklápí až u střechy. Nemá okno a neotvírá se s částí zádě, místo toho je součástí čalounění kufru ochranná látka, kterou natáhnete přes blatník, abyste nepoškodili lak při nakládání věcí. Na přání je možné mít na míru ušitou sadu zavazadel.
Aston Martin Valen bude vyroben v pouhých 150 exemplářích a vznikl u oddělení Q, které spolupracovalo s novou divizí SVO (Special Vehicle Operations). „Jako nejnovější přírůstek do řady limitovaných speciálních modelů od zakázkového oddělení Q by Aston Martin si model Valen se svým špičkovým výkonem žádal design, který vystihuje samotnou podstatu jízdy a bezkonkurenční výkon našeho motoru V12. S vyšším výkonem, nižší hmotností a spektakulárním zvukem je výrazný design podpořen stejně působivými jízdními vlastnostmi,“ říká Adrian Hallmark, generální ředitel automobilky.
zdroj info, foto: Aston Martin | video: Marek Bednář/Auto.cz