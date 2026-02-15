Nejznámější terénní pneumatiky slaví 50 let. Nápis Baja Champion mají na bočnici právem
Jen chvíli poté, co v roce 1976 přišly na svět pneumatiky BF Goodrich Radial All-Terrain T/A, začaly vyhrávat v pouštních závodech. Dnes jejich čtvrtou či pátou generaci můžete použít i pro svůj crossover.
Terénních pneumatik najdete na trhu spoustu, ovšem jedny z nich vyčnívají. Jednak mají výrazný a zapamatovatelný vzorek a jednak je dostávají drsné verze přímo ve fabrice. Jde o pneumatiky BF Goodrich All-Terrain T/A, které v generaci K02 obouvají z továrny stroje jako fordy F-150 i Ranger Raptor, Jeep Wrangler Rubicon a donedávna i Ineos Grenadier, který čerstvě přešel na jejich novou generaci K03.
Právě tyto pneumatiky nyní slaví 50 let na trhu. Prvně se objevily v roce 1976 s názvem Radial All-Terrain T/A. Už tehdy však měly dezén podobný tomu dnešnímu – s různě zakroucenými masivními bloky a bez podélných drážek.
BF Goodrich se s nimi rovnou pustil do závodění v poušti. V závodě Baja 1000 v roce 1976 hlavně sbíral zkušenosti, už v následujícím roce však zvítězil ve své třídě. A v roce 1986 získal své první celkové vítězství.
Dnes firma nabízí celkem pět verzí terénních pneumatik pro osobní a lehká užitková vozidla, od Trail Terrain T/A pro nejlehčí terén přes zmíněné All-Terrain T/A K02 a K03, což je čtvrtá a pátá generace gumy-oslavenkyně. (Na použití těchto gum nepotřebujete ani drsný offroad – jezdí na nich i můj Renault Scénic RX4.) Nabídku uzavírají pneumatiky HD Terrain T/A KT pro těžké pick-upy a Mud Terrain T/A KM3 do těžkého terénu a bláta.
zdroj, foto: BF Goodrich