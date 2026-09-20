Někdo měl zbytečně mnoho volného času. Na prodej je bizarní šestikolový Ford Ecosport
Výrobek zralý pro Photoshop, nebo geniální reklamní poutač? Prodloužený Ford EcoSport se třemi nápravami vyvolává pochybnosti o motivaci jeho tvůrce. Auto nejen baví uživatele aukční platformy, ale dokonce zcela určitě změní majitele. Draží se totiž bez spodní hranice.
Bláznivé přestavby nabývají zejména za Velkou louží mnoha různých podob. Nyní se na aukčním portálu Bring a Trailer objevil vůz, který by běžně sítem aut zajímavých pro automobilové nadšence neprošel.
Ovšem se třemi nápravami, prodlouženou zadní částí a velkým zadním spoilerem, to už očividně dostatečně zajímavé pro populární aukční platformu bylo. Nabízený Ford EcoSport z roku 2019 je vybaven sériovým dvoulitrovým motorem a pohonem všech (respektive pouze čtyř) kol. Zadní nápravu vůz pouze vleče.
K přestavbě byl použitý vůz ve vysoké výbavě Titanium se sedadly čalouněnými černou kůží, elektricky nastavitelným sedadlem řidiče v šesti směrech, centrální obrazovkou infotainmentu s úhlopříčkou 6,5 palce.
Ta je sice z dnešního pohledu úsměvně titěrná, i tak ale umí zrcadlit telefon díky Android Auto nebo Apple CarPlay. Třešničkou na dortu je prémiový audiosystém Bang&Olufsen, ovšem vůz zřejmě neměl sloužit jako limuzína, jakkoli by tomu zevnějšek odpovídal.
V zadní části totiž překvapivě zcela chybí boční okna a po otevření do boku otevíraného víka zavazadelníku vidíme šedým kobercem polstrovaný nákladový prostor. Od prostoru pro pasažéry ho ale nic nedělí, takže pro převoz nákladu není zcela vhodný. K čemu takové auto vůbec je?
Ostatně stejnou otázku si pokládají také uživatelé platformy Bring & Trailer. Jeden z komentujících přirovnává vůz k digitálně upraveným fotografiím vozidel, které byly tvořeny striktně pro pobavení před 15-20 lety.
Vůz je navíc nabízen bez minimálního příhozu, tedy uživatel s nejvyšším příhozem se stane novým majitelem této šílené kreace. „Strašná představa…“ říká jeden z komentářů.
Ještě horší je vědomí, že momentálně nejvyšší příhoz činí bezmála sedm tisíc dolarů (150.000 korun), sériový dvoulitr o výkonu 147 koní navíc nebyl nijak upraven pro přidanou hmotnost ani délku. Nad jízdními vlastnostmi tohoto kolosu raději ani nechceme přemýšlet.
Jako reklamní poutač nebo promyšlený marketingový tah pro získání zhlédnutí na sociálních sítích by to pravděpodobně nemusela být špatná koupě. V takovém případě by neměl vadit ani záznam o nehodě, který prodejce zmiňuje.
Nehoda byla před pár lety v přední části, což vyvolává otázku, zda tvůrce nepořídil celé auto na náhradní díly a po opravě přední části mu nebylo líto nechat zbývající část vozu bez využití…
Zdroj: Bring a Trailer, Motor1