Němci od čtvrtka zlevní litr paliva o 4 Kč. Úplně jinak než Češi
Od 1. října klesnou v Německu ceny paliv až o 4,15 Kč (17 eurocentů) na litr díky plošné daňové úlevě za 61 miliard korun. Řidiče u německých pump však stále čeká háček: kvůli pravidlu platnému již od letošního dubna se smí zdražovat jen jednou denně v poledne, což vytváří prudké cenové skoky.
V den před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě v únoru 2026 tankovali Němci litr benzínu v průměru za 43,41 Kč (1,78 €) a naftu za 42,69 Kč (1,75 €), v druhé polovině září 2026 se průměrná cena benzínu vyšplhala na rekordních 55,30 Kč až 56,84 Kč (2,27 € až 2,33 €) za litr a nafta zdražila na 59,23 Kč až 59,28 Kč (2,43 €) za litr. Vzhledem k tomu, že se pokles cen ropy na burze dostatečně nepromítal do finálních cen u čerpacích stanic, dostaly se pod silný tlak jak rafinérie, tak samotná spolková vláda v Berlíně.
Reakcí kabinetu kancléře Friedricha Merze je legislativní balíček, který schválil Spolkový sněm i Spolková rada a 25. září jej stvrdil podpisem prezident Frank-Walter Steinmeier. Opatření platí od 1. října do 31. prosince 2026 a přináší přímé snížení energetické daně z paliv o 3,42 Kč (14 centů) na litr.
Tříměsíční slevy za 61 miliard
Díky navazujícímu zápočtu DPH činí konečná úspora na německých čerpacích stanicích přibližně 4,15 Kč (17 centů) na litr benzínu i nafty. Německou státní pokladnu vyjde tento tříměsíční zásah na 61 miliard korun (2,5 miliardy €). Vláda navíc plánuje od ledna 2027 navázat zavedením dočasného cenového stropu na paliva.
Ekonomická obec je však v hodnocení rozdělená. Někteří analytici (např. Manuel Frondel z institutu RWI) označují úlevu za pragmatický krok v situaci, kdy stát nemá nástroj na přímou výplatu pomoci domácnostem. Jiní kritizují plošnost – z levnějších paliv totiž těží i majitelé luxusních vozů, zatímco lidé bez auta vycházejí naprázdno. Německý antimonopolní úřad navíc varuje před rizikem, že si část státní slevy ponechají samotné ropné koncerny ve svých maržích.
Chyták jménem 12:00
Vedle daňové slevy se němečtí řidiči potýkají s dalším unikátním pravidlem. Od letošního dubna platí v Německu tzv. rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat palivo pouze jednou denně, a to přesně ve 12:00 v poledne. Zlevňovat sice mohou kdykoliv, ale očekávané plošné zlevnění tento systém nepřinesl.
Přední německý autoklub ADAC po analýze dat z více než 14 tisíc stanic vyzývá k okamžitému zrušení tohoto pravidla. Zjištění autoklubu ukázala, že opatření ceny nesnížilo, ale pouze vytvořilo obří cenové výkyvy.
Nejvýhodnějším momentem pro tankování je krátké okno těsně před 12. hodinou dopolední, kdy jsou ceny nejnižší. Po poledni dochází ke skokovému zdražení, které vystavuje řidiče tankující odpoledne neobhajitelným přirážkám.
Srovnání s Českem: Zcela odlišné filozofie
Ministerstvo financí ČR obnovuje již druhou letošní regulaci cen (první vlnu stát uplatňoval od dubna do poloviny července). Stát denně určuje maximální koncové ceny paliv odvozené z komoditní burzy a striktně stanovuje strop pro marže prodejců na 2,50 Kč za litr. Německo k takto tvrdému zásahu do soukromého podnikání nesáhlo a marže obchodníků přímo neomezuje.
Odlišná je i daňová strategie: Česko snižuje spotřební daň výhradně u nafty na evropské minimum o 1,94 Kč za litr (z původních 9950 Kč na 8011 Kč na tisíc litrů), aby ulevilo autodopravě a snížilo inflační tlaky. Benzín zůstává beze změny.
V případě benzínu tak bude dopad regulace poměrně selektivní: zlevnění pocítí řidiči především na nejdražších čerpacích stanicích – například na dálničních tazích či u prémiových řetězců, které si dosud účtovaly nadprůměrné marže.
Naopak u běžných městských či nízkonákladových stanic, jejichž marže se již předem pohybovaly pod hranicí 2,50 Kč, se české koncové ceny benzínu výrazně nepohnou.
Liší se také časový rámec celého zásahu. Zatímco česká opatření jsou zatím dimenzována pouze na říjen s možností nejasného prodloužení, německý Tankrabatt je schválen napevno na celé tři měsíce a od roku 2027 na něj má plynule navázat dočasný cenový strop. Obě země každopádně od 1. října 2026 peněženkám mnohých řidičů uleví.
Zdroje: ADAC, Auto.cz, CCS, ČTK, Der Spiegel, Ekonomický deník, Ifo Institut, mBenzin.cz, NDR, RWI Institut