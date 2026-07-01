Německo právě ruší slevy na palivo. Finta s časem ale stále ušetří stovky korun
V Německu úderem 1. července skončila vládní sleva na palivo, která řidičům zlevňovala benzín i naftu. Na tamních benzinkách ale stále platí unikátní polední pravidlo. Když ho správně využijete, drahému palivu utečete a ušetříte až stovky korun na jedné nádrži.
Od začátku května do konce června zažívali řidiči v Německu na dnešní poměry relativně příjemné období. Spolková vláda se tehdy kvůli raketovému růstu cen ropy, který vyvolal vyostřený konflikt na Blízkém východě, rozhodla dočasně vzdát části energetické daně z paliv.
Výsledkem byla úleva kolem 17 eurocentů (cca 4,10 Kč) na litr benzinu i nafty. Jenže každá vládní podpora jednou končí a tato dala motoristům definitivně sbohem právě dnes, s příchodem prvního červencového dne.
Právě o zmíněných 17 eurocentů se teď plošně zvedají náklady všem čerpacím stanicím, takže řidiče na stojanech čeká okamžité zdražení. Ačkoliv spolu benzinky budou v rámci konkurenčního boje dál soupeřit, celá cenová hladina se posune nahoru s jistotou.
Tankujte těsně před polednem a ušetříte
Zatímco státní sleva je od dnešního dne minulostí, jedna zásadní zbraň řidičům v rukávu zůstává. Je jí takzvané pravidlo dvanácté hodiny. V Německu totiž čerpací stanice fungují ve specifickém denním režimu, kdy ceny paliv od brzkého rána postupně klesají a svého absolutního dna dosahují těsně před 12:00. Přesně úderem dvanácté hodiny pak přichází drsný cenový skok směrem nahoru, ze kterého ceny po zbytek dne padají jen velmi pomalu. Když proto natankujete těsně před polednem, ušetříte.
Němci toto pravidlo samozřejmě znají také, takže musíte počítat s delšími frontami u stojanů. Rozhodně ale nemusíte čekat až na poslední čtvrthodinu a riskovat, že polední skok propásnete. Ceny padají průběžně a výrazně ušetříte, i když k pumpě dorazíte s předstihem třeba už kolem jedenácté hodiny.
Správné načasování návštěvy čerpací stanice se přitom promítne do peněženky víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Ušetřit se dají skutečně stovky korun na jedné nádrži. Rozdíl mezi dopoledním minimem a poledním maximem činí v průměru čtrnáct a půl centu (cca 3,50 Kč) u benzinu a u nafty dokonce přes osmnáct centů (cca 4,50 Kč) na litr.
Stokoruny na nádrži
Pro majitele běžného naftového vozu s padesátilitrovou nádrží to znamená čistou úsporu přes 220 korun, u benzinu pak zhruba 175 korun. U nádrže 65 až 70 litrů ušetříte klidně tři sta korun. Správné načasování se u západních sousedů zkrátka vyplatí i teď, když už musíme tankovat kompletně za své.
Paliva v posledním červnovém, tedy dotovaném týdnu, ještě mírně zlevnila, když litr benzinu Super E10 spadl v celostátním průměru na 1,82 eura (cca 44,3 Kč) a nafta na 1,73 eura (cca 42,2 Kč). To zhruba odpovídalo cenám před vypuknutím íránské krize.
Odborníci však varují, že marže rafinérií jsou stále nezdravě vysoko. Právě teď navíc musíme na stojanech inkasovat plný zásah v podobě plošného zdražení o dříve dotovanou částku. Pumpy začaly postupně zdražovat už 30. června.
Průměrné ceny paliv v Německu živě:
Zdroje: ADAC, Auto Bild, Benzinpreis.de, Bundeskartellamt, Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, tankerkoenig.de