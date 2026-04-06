Německý tuner si vzal do parády Cadillac Escalade. Manželkám fotbalistů bude imponovat ještě víc
Velké americké SUV se neukazuje silou ani luxusem, ale hlavně odvahou vydat se úplně jiným směrem. Dokazuje, že i rodinné SUV zvládne každodenní provoz a přitom se neztratí ani před luxusními hotely.
Úpravci si rádi berou do parády exotické supersporty a SUV od Ferrari a Lamborghini. Firma Larte Design si tentokrát vzala do parády rodinný, ale neméně luxusní Cadillac Escalade. Oblékla ho do kabátu pro manželky fotbalistů. Není to poprvé, už v únoru podobným způsobem upravila Porsche Cayenne Coupé.
Karoserii nalakovala do bílého odstínu a přidala celou řadu růžových prvků z exteriérové sady Esthete. Ta obsahuje 17 různých prvků včetně spodního nástavce předního nárazníku, lemu kolem masky chladiče, rozšíření blatníků, kapoty, nástavce pro zadní nárazník, spoileru na víko kufru a prvku pod zadní okno s logem výrobce. Vzadu ještě najdeme čtveřici koncovek výfuku.
Co je nejvýraznější? Celá sestava včetně krytů zpětných zrcátek a horní poloviny vozu je lakovaná v růžovém odstínu s tím, že na bodykitu prosvítá karbonová struktura.
Všechny díly jsou vyráběné v Německu s certifikací TÜV. Vyrobené jsou z karbonových vláken tkaných v autoklávu pod vysokým tlakem, což vytváří stabilní a pevnou strukturu s nízkou hmotností. Do struktury jsou také implementované růžové pigmenty. Z výroby zpracovaný povrch je odolný vůči ostrému slunci i tuhým zimám, takže auto lze provozovat celoročně.
Zajímavé je, že lze bez problému používat i tažné zařízení. Úprava je pouze designového charakteru, takže zbytek auta zůstává v sériovém stavu. To znamená, že posádce zůstává veškerý palubní komfort, široká bezpečnostní a asistenční podpora řidiče včetně kamerového systému. Pod kapotou je stále stejný vidlicový osmiválec o objemu 6,2 litru s výkonem 310 kW (421 koní) a točivým momentem 610 Nm.
Zdroj: Motor1 (DE), Larte Design