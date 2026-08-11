Němečtí řidiči obchodovali s trestnými body. Teď hrozí pokuta čtvrt milionu
Přebírání trestných bodů za cizí dopravní přestupky bylo v Německu roky veřejným tajemstvím i výnosným byznysem. Od letošního července však německým řidičům i zprostředkovatelům nelegálního obchodu zatnula tipec nová legislativa. Pokuta se může vyšplhat až na astronomických 30.000 eur.
Německý bodový systém spravovaný centrálním registrem ve Flensburgu je nekompromisní – po dosažení osmi trestných bodů řidič automaticky přichází o řidičské oprávnění na nejméně šest měsíců. Právě tato přísnost stála u zrodu výnosného fenoménu známého jako Punktehandel.
Zejména u závažnějších prohřešků a v případech, že by už hrozil zákaz řízení kvůli vybodování, nechtěli skuteční hříšníci nést následky. Místo přiznání proto kontaktovali specializovaný web či zprostředkovatele, který jim dohodil takzvaného nastrčeného řidiče.
Tento „bílý kůň“ se v úředním dotazníku „přiznal“, že auto v danou chvíli řídil on, i když to nebyla pravda. Úřad mu však připsal body, za což samozřejmě dotyčný inkasoval peníze, a o tento výdělek mu samozřejmě šlo. Nabídky těchto služeb dříve fungovaly docela otevřeně na komerční bázi, skoro jako běžný e-shop.
Nový paragraf a likvidační sankce
Této praxi, která systematicky podkopávala smysl bodového hodnocení, dali němečtí zákonodárci vážnou ránu. Od 1. července 2026 platí v německém zákoně o silničním provozu nová úprava v podobě paragrafu 4c. Tento předpis explicitně zakazuje jakékoliv klamání úřadů ohledně identity skutečného pachatele přestupku.
Právní bič dopadá na všechny aktéry podvodu současně: na skutečného řidiče, který vinu odmítá, na nastrčenou osobu, která vinu na sebe bere, i na zprostředkovatelské portály a agentury, jež tyto obchody organizují.
V návaznosti na to stanovuje novela sankčního ustanovení pokutu až do výše 30.000 eur, tedy v přepočtu téměř tři čtvrtě milionu korun. Právní experti navíc varují, že zákaz neplatí jen pro komerční firmy, ale i pro přátelskou či rodinnou „výpomoc“.
Co se stane, když řeknete „nevím“?
V Německu na rozdíl od Česka platí striktní princip odpovědnosti řidiče, nikoli majitele auta. Právo nevypovídat vám nikdo vzít nemůže a za samotné mlčení přímá pokuta nehrozí. Úředníci však mají vlastní páky, pokud se jako oslovená osoba nepřiznáte: porovnají fotku z radaru s vaší fotografii v databázi občanských průkazů nebo k vám domů pošlou policejní hlídku.
Pokud viníka přesto neodhalí, přestupkové řízení sice zastaví, ale majiteli auta jako odvetné opatření často uloží povinnost vést až na 24 měsíců podrobnou knihu jízd pro každou cestu. Samotné vydání tohoto rozhodnutí stojí až 200 eur a za chybějící zápis při náhodné kontrole hrozí stoeurové pokuty.
Promlčecí lhůta pro dohledání viníka se navíc nově prodloužila ze tří na šest měsíců, takže úřady mají na pátrání dvakrát více času. Legální cestou k očistě registru tak zůstává pouze trpělivé čekání na vypršení bodů nebo absolvování oficiálního semináře způsobilosti k řízení.
Zdroje: Anwalt.de, Auto Motor und Sport, Linten Rechtsanwälte, Verkehrsgerichtstag