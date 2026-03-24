Nemusí to být jen SUV. Projeli jsme první elektrický liftback Volva
V záplavě SUV jsme rádi za každé nové auto, které volí jinou formu karoserie. Obzvláště to platí u elektromobilů, které častou volbu formátu SUV omlouvají potřebou vměstnat baterii do podvozku. Volvu se i tak podařilo velikou baterii nacpat do liftbacku a vytvořilo tak velmi příjemný vůz.
Příval nových elektromobilů je obvykle poněkud jednotvárný. Většinou jde totiž o nějakou formu SUV, za což může nejen jejich neutuchající popularita, ale také nutnost nacpat do podlahy pořádně tlustou baterii. A to se rozhodně skrývá lépe na vysokém SUV než na jakémkoliv jiném autě.
Platí to i pro Volvo, které už v Evropě uvedlo elektrická SUV EX30, EX40, EC40, EX60 a EX90. Vůbec prvním elektromobilem Volva, který se dostal do produkce, ovšem byl už v roce 2010 malý hatchback C30 Drive Electric. Auto s 82kW elektromotorem a 24kWh baterií tedy bylo určeno spíše pro testování, několik desítek kusů se ale na cesty reálně dostalo. Dnešní uniformitu elektrických SUV Volvo narušuje elektrickým MPV EM90, které se ale prodává jen v Číně.
Teď nabídku rozšiřuje také první elektrický sedan nazvaný ES90, který se začíná prodávat i v Česku. Volvo jej tedy nazývá sedanem, reálně ale jde o liftback, spolu s víkem kufru se zde otevírá i okno. To je ale pro náš a celoevropský trh rozhodně výhoda, protože tento typ karoserie je zde poslední dobou oblíbenější než klasické sedany. Auto navazuje na spalovací S90, která byla klasickým čtyřdveřovým sedanem.
S novinkou ES90 jsem se jel seznámit na prezentaci poblíž Prahy, kde na mě čekal jeden kousek ke krátké projížďce. Na první pohled zaujme, že je auto hodně vysoké. Na výšku má 1550 mm, předchozí S90 byla o 100 mm nižší. Pro srovnání, jde o úplně stejnou výšku, jako má SUV EX30. Zde je na vině primárně právě baterie zakomponovaná v podvozku, je zde ale i větší světlá výška. Auto si ale i tak zachovává pohledné proporce liftbacku, ostatně s délkou rovných 5000 mm je to pořádný kus vozu.
Prostornost uvnitř je dobrá, i přes přítomnost veliké baterie v podlaze je místa na hlavu dostatek vepředu i vzadu. Vzhledem k celkové délce a rozvoru 3102 mm je jasné, že vzadu je prostornost nadprůměrná i na nohy. Pocitu z limuzíny přidává i velmi dobré zpracování a dekor ze dřeva, do nějž je integrováno velmi decentní ambientní osvětlení. Kufr má základní objem 446 litrů, což není nějak moc, ale díky výklopné zádi je krásně přístupný. Pro drobnosti a třeba nabíjecí kabely je zde i menší přední kufr s kapacitou 22 litrů. Potěší také, že auto může tahat přívěsy o váze až 2000 kg (zadokolka 1600 kg).
Líbí se i designem, který je pro Volvo typicky strohý a vsází na rozpoznatelné prvky jako Thorovo kladivo v předních světlometech nebo tvar písmene C v těch zadních. Kromě toho má ale auto také LED světla zakomponovaná na výšku v zadním okně. Ta slouží třeba pro uvítací a rozlučkové sekvence. Stejně jako u dalších moderních elektromobilů Volva i ES90 má elektronicky výklopné kliky a zcela mu chybí maska.
Na fotkách vás asi zaujme také lidar nad čelním oknem, což je prvek, který si zvykáme vídat spíše na čínských vozech. Volvo jej uvedlo už na EX90, ale brzy o něj auta zase přijdou. Vzhledem k neschopnosti dodavatele Luminar se Volvo rozhodlo tento systém opustit a nahradit jej jinou sadou senzorů. Vozy, které se dostanou k zákazníkům, už tak budou bez boule.
ES90 stojí na nové platformě SPA2, což je evoluce platformy vyvinuté přímo ve Volvu. Využívají ji vozy této značky a také příbuzného Polestaru, jiné varianty platformy SPA jsou základem i pro vozy Lynk & Co. Na SPA2 už vzniklo dřívější SUV Volvo EX90 a stejně jako to se i nový liftback vyrábí na export v továrně v čínském Čcheng-tu. Do Evropy se ostatně z Číny vozil už spalovací předchůdce S90.
V Česku je ES90 dostupná ve třech variantách. Základní Single Motor Extended Range si vystačí s jedním elektromotorem PMSM na zadní nápravě a výkonem 245 kW. Kapacita NMC baterie je v tomto případě 92 kWh (kolem 88 kWh použitelných) a stejně jako zbylé dvě verze má auto 800V architekturu. Umí se díky tomu nabíjet výkonem až 310 kW a do 80 % se dostane za 22 minut. V Číně existuje také levnější verze s baterií LFP o kapacitě 77 kWh, která by se měla později dostat i k nám.
Dvě vyšší verze už mají pohon všech kol a kombinovaný výkon 335 kW u specifikace Twin Motor, 500 kW u Twin Motor Performance. Baterie NMC má kapacitu 106 kWh, nabíjecí výkon je 350 kW a čas potřebný k dobití do 80 % opět 22 minut. U obou Volvo udává dojezd až 701 km dle WLTP, u menší baterie s pohonem zadních kol to je 662 km. Nejsilnější z ES90 zrychlí na stovku za 4 sekundy, všechny mají omezenu maximální rychlost na 180 km/h.
Na první svezení jsem dostal „základ“ s pohonem zadních kol. V uvozovkách proto, že tohle je v každé situaci velmi dobře vybavené auto, které nakukuje do prémiového segmentu. V interiéru se vydalo stejnou cestou jako EX90, takže žádné překvapení. Vládne zde naprostý minimalismus a veškeré nastavení probíhá přes displej, i startování je zde kombinací sešlápnutí brzdy a zařazení polohy D. Až poté se na displeji objeví možnost vypnout otravné povinné asistenty, na což má Volvo hezky přístupné menu.
Poloha za volantem je trochu vyšší, připadám si jako v menším crossoveru. Na prvotní sešlápnutí plynu ES90 nereaguje nějak horlivě, brysknější reakce přichází až po přepnutí do sportovního režimu. V tom se auto na stovku dostane za 6,6 sekundy. Spíše než na sportování je ostatně veliký liftback postavený na pohodlné cestování do dálek. Při prvním přejezdu retardéru mi přijde, že tlumiče jsou zbytečně tvrdé, ve vyšší rychlosti ale přichází ono typické zhoupnutí prémiové limuzíny. Podvozek je naladěn opravdu velmi příjemně, i když občasné kopnutí odzadu si neodpustí. Testovaný kousek ostatně dostal příplatkový dvoukomorový vzduchový podvozek, který je schopný měnit světlou výšku.
Naopak sportovně moc naladěn není a v zatáčkách působí docela těžkopádně. Ostatně s vahou 2410 kg se není čemu divit a vlastně ji vývojáři skryli docela šikovně. Překvapilo mě ale, jak se automobilka stavějící celou svou marketingovou existenci na bezpečí nebála naladit elektronickou stabilizaci. Z mnoha dnešních elektromobilů s pohonem zadních kol mám dojem, že se jej snaží utajit. Ukázkovým příkladem je cokoliv stojící na platformě MEB, co je téměř nemožné v zatáčce ani trochu utrhnout. Naopak ES90 se nechá velmi snadno vodit i bez toho, že bych měnil základní nastavení ESP. Netvrdím, že je ES90 vhodná na nějaké velké driftování, občasná zatáčka bokem ale dokáže být s 2,5tunovým ingotem zábavná.
Na testování spotřeby nebyl během prezentace moc prostor a na dálnici jsem se vůbec nedostal. Dal jsem si ale pár desítek kilometrů běžným tempem bez překračování limitů a na konci se dostal na průměrnou spotřebu 12 kWh/100 km. To je na podobný vůz opravdu velmi dobrý výsledek, který by odpovídal reálnému dojezdu přes 700 kilometrů. Ve spojení s ultrarychlým nabíjením by tak ES90 opravdu mohla být elektromobilem na dlouhé vzdálenosti. O tom ale samozřejmě rozhodne spíše dálniční spotřeba, kterou budu moci vyzkoušet až během klasického týdenního testu.
Volvo ES90 je dnes na českém trhu docela úkazem, protože velkých elektrických liftbacků zase tolik nemáme. Se základní cenou 1.681.900 Kč auto opravdu pokukuje po prémiovém segmentu, vzhledem k výbavě a zpracování interiéru či komfortnímu podvozku by se mu to dalo i uvěřit. Za dobrou cenu jsou i čtyřkolky, ta slabší začíná na 1.963.900 Kč a 500kW Performance je možné mít za 2.109.900 Kč. Velkým konkurentem Volvu asi bude Volkswagen ID.7, který je jen o pár mm kratší. Ve verzi s baterií o kapacitě 86 kWh a výkonem 210 kW začíná na ceně 1.649.900 Kč.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Volvo, zdroj videa: Volvo