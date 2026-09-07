Není klika jako klika: Nenechte se zmást designem, zapuštěné typy se liší
Není zapuštěná klika jako zapuštěná klika. Zatímco některé systémy fungují elegantně, jiné ztrpčují život a v nejhorším případě představují i bezpečnostní riziko. Rozeznáváme pět základních typů zapuštěných klik a jeden z nich je opravdu krajně nepraktický.
Automobilky se tváří, že jsou schované kliky nutností pro moderní aerodynamiku. Ve skutečnosti však snižují odpor vzduchu jen minimálně. V reálném provozu se tato úspora projeví až při dálniční rychlosti a u elektromobilů nepřidá k dojezdu více než 1 až 5 kilometrů na jedno nabití.
Skutečným důvodem masového rozšíření zapuštěných klik je vizuálně čistý design. Klika má však být především bytelným a spolehlivým nástrojem k otevření dveří a v tom se klasice prostě nic nevyrovná. Není však klika jako klika a mezi jednotlivými typy moderních řešení panují obrovské rozdíly.
Na první pohled přitom téměř všechny tyto systémy vypadají víceméně stejně. Když je auto zaparkované, vidíte jen hladký obdélníkový či lehce zaoblený proužek lícující s karoserií. Jedinou výraznou výjimkou je řešení s pevnou miskou, které jako jediné přiznává viditelný otvor směrem dovnitř do dveří. U všech ostatních typů poznáte zásadní rozdíly až ve chvíli, kdy k autu přistoupíte a pokusíte se otevřít. Pod zdánlivě identickým vnějším vzhledem se totiž ukrývají čtyři zcela odlišné světy.
Čistě manuální vyklápění
Tím konstrukčně nejjednodušším, ale uživatelsky nejhorším řešením jsou čistě mechanické, překlápěcí kliky. Funguje na principu jednoduché kolébky bez jakéhokoliv elektromotoru. Nejznámějším zástupcem je Tesla Model 3, ale totožný systém najdete například i u elektromobilu Kia EV2.
Otevření vyžaduje poměrně nešikovný grif: palcem musíte zatlačit na jeden konec kolébky, čímž se druhý konec vyklopí z karoserie, a zbylými prsty ho musíte zachytit. Pokud nesete nákup nebo máte plné ruce, bez pomoci druhé ruky či akrobacie dveře jednoduše neotevřete.
Automatické vyklápění
Na první pohled vypadají stejně jako manuální kolébka, rozdíl je však v přítomnosti servomotoru. Tyto motorizované kliky se nevysouvají rovnoměrně, ale při odemknutí auta automaticky odskočí – otočí se kolem svislého čepu na jedné straně, takže za ně člověk může rovnou normálně chytit. Jakmile se přiblížíte s klíčkem, servomotor vyklopí zadní část kliky směrem ven a vytvoří šikmý úchopový bod. Výsuvná klika |
Typickým příkladem tohoto řešení je kupé Lexus LC 500, ale využívá ho například i Jaguar F-Type či novější gran turisma značky Aston Martin. Tento systém vypadá efektně a otevírá se podstatně snáze než manuální kolébka, protože na vyklopený konec stačí sáhnout jednou rukou. Šikmý úhel však stále neposkytuje tak plný a jistý stisk jako klasické madlo a vyklápěcí mechanika je náchylná na přimrznutí ledu v mezeře.
Pevná miska s mechanickou pákou
Uživatelsky přirozeným a spolehlivým řešením je pevná miska s klasickou mechanickou pákou uvnitř. Typickým příkladem je nový Hyundai Ioniq 9, BMW X3, sportovní BMW řady 2 či Porsche Taycan.
V karoserii je vytvořena stálá prohlubeň, do které vsunete ruku zespodu a shora uchopíte klasické mechanické madlo, za které zatáhnete směrem k sobě. Toto řešení skvěle kombinuje zarovnaný profil auta s poctivou mechanikou – otevírání je intuitivní, zvládnete ho jednou rukou a funguje bez ohledu na stav baterie nebo elektroinstalace.
Pevná miska s kapacitním čidlem
Na prvním pohled téměř stejně jako mechanická miska vypadá verze s elektronickým spínačem, takzvaným e-latchem. V karoserii je opět stálá prohlubeň, ale uvnitř nenahmatáte pohyblivou páku, nýbrž jen mikrospínač.
K tomuto řešení se přiklonilo BMW u svých nových generací řady 5, 7 či elektromobilu iX. Výhodou je, že systém nemá žádné vnější pohyblivé díly, které by namrzaly. Výhodou je, že systém nemá žádné velké vnější pohyblivé díly.
Nevýhodou je však závislost nejen na dvanáctivoltové baterii, ale i na samotném snímači prstu. Kapacitní čidlo totiž funguje na podobném principu jako displej telefonu, což znamená, že při silném znečištění, vrstvě posypové soli nebo zamrznutí vodního filmu nemusí dotyk prstu vůbec zaregistrovat a dveře zůstanou zavřené.
Lehkým nezvykem bývá samotný pocit z otevírání – chybí zde klasický mechanický odpor a pocitové „odklapnutí“ páky, na které jsme zvyklí z běžných aut, což zpočátku působí nepřirozeně. Takto řešené kliky máme proto rádi zejména ve spojení s elektronickým dovíráním soft close.
Výsuvné madlo
Na vrcholu pomyslné technické pyramidy stojí elektromotory plně výsuvná madla. Ta mají často o něco oválnější či zaoblenější tvar a pomocí servomotorů vyjedou z karoserie plynule v celé své délce a rovnoběžně s dveřmi. Dnes je mají dražší vozy jako BMW iX3, Mercedes-Benz třídy S a elektromobily řady EQ, Range Rover Velar, Porsche Taycan nebo Tesla Model S. A také vlajkoví korejští sourozenci Hyundai IONIQ 9 a Kia EV9.
Jakmile klika efektně vyjede, funguje ergonomicky jako tradiční poctivé madlo – můžete do něj vložit celou dlaň a pevně zabrat. Stranou však nezůstává extrémní složitost celého mechanismu, který v sobě ukrývá desítky součástek, senzorů přiblížení a kabelových svazků.
Mráz, bezpečnost a čínský zákaz
Každá technologická mince má odvrácenou stranu – zimu, závislost na elektřině a riziko při nehodě. Mrznoucí déšť dokáže servomotorky zablokovat a předehřev přes aplikaci fyziku neošálí. Ještě horší je selhání dvanáctivoltové baterie nebo elektroinstalace. Výrobci sice argumentují nouzovými mechanickými zálohami, reality v praxi je však zrádná. Uvnitř vozu bývá nouzové lanko schované na dně přihrádky, pod koberečkem či v loketní opěrce, kde ho v dýmu a panice nikdo nenajde. Zvenčí pak u zapuštěných motorizovaných či čistě elektronických klik mechanická záloha neexistuje vůbec – jakmile vypadne proud, zvenku dveře bez hydraulických nůžek neodjistíte.
Slabinu potvrzují i čísla. Nárazové testy institutu C-IASI ukázaly, že zatímco u klasických klik se dveře po bočním nárazu úspěšně otevřely v 98 % případů, u zapuštěných elektronických selhaly téměř ve třetině testů a správně odskočily jen v 67 % případů. Složitá mechanika se servomotory navíc přidává vozidlu v průměru 8 kilogramů hmotnosti, což často zcela smazává jakoukoli úsporu paliva či elektřiny z aerodynamiky.
Po sérii tragických nehod, kdy cestující zůstali v havarovaném voze uvězněni, došla úřadům v Číně trpělivost. Čína se stala první zemí na světě, která zapuštěné a čistě elektronické kliky zakázala. Nová bezpečnostní norma platná od 1. ledna 2027 vyžaduje, aby všechna nově homologovaná auta prodávaná na tamním trhu měla intuitivně dostupné mechanické kliky nezávislé na elektřině.
V Evropě plošný zákaz zatím neplatí, bezpečnostní tlak však rychle sílí. Evropská komise, OSN i organizace Euro NCAP připravují zpřísnění pravidel. Od roku 2026 tak plánují odebírat plný počet pěti hvězd vozům, které nedokážou zaručit spolehlivé mechanické zpřístupnění interiéru zvenčí i zevnitř i při absolutním výpadku napájení.
Zdroje: C-IASI, Chevrolet, Euro NCAP, MIITUNECE