Není okno jako okno. 10 aut, která se snažila být jiná
Většina automobilů se liší tvarem karoserie, designem světel, barvami, rozměry a celkovou koncepcí. Málokterá automobilka se ale pustí do experimentů s okny. Přinášíme vám 10 modelů, které to zkusily.
Úvod
Asi nejméně kreativity najdeme u čelních skel, což je logické. Dopředu je potřeba vidět co nejlépe a jde o sklo nejvíce náchylné k poškození běžným užíváním. Obvykle je plocha čelního skla zároveň největší a vymýšlet nekonvenční tvary by automobilce přineslo vysoké výrobní náklady. Přesto se však na trhu několik zajímavě tvarovaných skel najít dá.
Mnohem častější je netradiční řešení bočních okének. Ta mohou být dělená, bezrámová, výklopná či vyndavací, případně mohou chybět úplně jako u Renaultu Zoe či první generace Dodge Viper. Mezi následujícími auty jsme se pokusili vybrat ty nejzajímavější.
Pokud nepočítáme různé způsoby řešení oken střešních, nejvíce designéři popouštějí uzdu své fantazii u zadních oken. Nejenže jsou většinou pevně na svém místě (čest výjimkám v podobě některých kabrioletů, amerických sedanů a některých SUV), ale zároveň mohou omezovat výhled nejvíce. Pohledu vzad případně pomohou zpětná zrcátka. Snažili jsme se však do článku uvést rozmanitý mix automobilů, které svá okna řešily nekonvenčně. Někdy se správným úmyslem, jindy zcela nepochopitelně.
1. Opel Astra GTC
Ač automobilka Tesla bude tvrdit něco jiného, průkopníkem čelních skel zasahujících nad hlavy předních pasažérů byla třetí generace Opelu Astra H, respektive její dvoudveřová karosářská verze. U ní jste si totiž mohli objednat panoramatické čelní sklo o ploše 1,8 m2 jako první.
O jeho implementaci se pokusil také Citroën v letech 2010 až 2016. Nejprve ho nabízel u vyšších výbav městského modelu C3, poté se sklo s názvem Zenith dostalo také do modelů C3 a C4 Picasso. Nepochybně nejznámější je v elektrickém SUV Tesla Model X. Čelní sklo o ploše téměř 3 m2 nazvala automobilka „Big Sky“ (velké nebe). Do svých elektrických modelů velká čelní skla implementovala také automobilka Lucid.
2. Subaru SVX
V devadesátých letech se Subaru pokusilo dobýt trh s výstředním luxusním sportovním kupé SVX. Kromě pohonu 4×4 a motoru 3.3L boxer (169 kW) překvapilo především bočními „okny-v-oknech,“ která dotvářela specifický exteriér navržený Giugiarem.
Předělená boční okna navíc SVX využívalo prostě proto, že mohlo, na rozdíl od Lamborghini Countach či McLarenu F1. Oba zmíněné supersporty se k tomuto nepraktickému řešení bočních oken uchýlily kvůli tvaru dveří a malému prostoru pro konvenční okna.
3. Citroën C6
U francouzské automobilky se experimentování nebojí a skla modelů automobilky toho jsou důkazem. DS 19 v roce 1955 bylo jedním z prvních evropských aut s čelním sklem zakřiveným před A-sloupky. Již zmíněné modely C3, C3 a C4 Picasso nabízely čelní sklo zasahující do střechy.
Model C6 pro změnu disponuje konkávním zadním sklem, které je u střechy klasicky zkosené, ale dole uprostřed skoro kolmé k víku zavazadelníku. A ještě je v každém místě konkávní do jiné míry. Podobně, třebaže výrazně méně zakřivené zadní okno měl i sedan druhé generace modelu C5. V historii značky se něco podobného objevilo také na modelu CX.
4. Koenigsegg
Naprosto typickým se panoramatické čelní sklo stalo pro společnost Koenigsegg. Ta je technologickým průkopníkem v mnoha oblastech a extrémní zakřivení čelních skel je jednou z nich. Všechny modely využívají pouze jeden stěrač, který sklo ve své klidové poloze půlí přesně uprostřed. Proč? Kvůli aerodynamice.
Čelní skla zasahující svými zakřivenými rohy do A-sloupků nejsou nic nového. Typická byla především u amerických korábů 50. let, v Evropě se proslavila především u aut jako Citroën DS 19 nebo první generace Saabu 900. Automobilka přirovnávala výhled z vozu ke kokpitu stíhacího letounu. Žádná automobilka ale nezašla tak daleko, aby díky zakřivení dokázala řidiči nabídnout téměř 180° zorné pole. Koenigsegg ano.
5. Maybach 62
Ultraluxusní limuzína Maybach 62 kromě příplatkové přepážky oddělující prostor řidiče a zadních pasažérů nabídla elektrochromatické panoramatické střešní okno. To umožňovalo stiskem tlačítka zamezit přístupu slunečního světla změnou průsvitnosti skla. Z čirého se změnilo na tmavě modré, které omezilo intenzitu slunečních paprsků v kabině.
Dnes se funkce rozšířila i mezi jiné automobilky. Kromě exkluzivních aut, jako například McLaren 750S, ji mají také běžnější modely, jako je nový Renault Scénic nebo Nissan Leaf. Ve své době se však jednalo o zcela nevídanou technologii.
6. Peugeot RCZ
Automobilů s dvojitou bublinou na střeše není málo, ovšem Peugeot v roce 2009 na pařížském autosalonu překvapil zadním sklem, které tento výrazný designový prvek kopírovalo. Peugeot RCZ díky tomu získal specifický vzhled a především takto komplexní zadní sklo nabídl u cenově dostupného vozu.
Není totiž jediným autem, které dvojitou bublinu přeneslo až na sklo. Jde o typický designový prvek používaný firmou Zagato, která staví automobily násobné ceny. Nejnovějším modelem s dvojitou bublinou na zadním skle je Bovensiepen Zagato, první automobil zakladatelů značky Alpina, postavený na základě vozu BMW M4 Cabrio.
7. Ferrari Monza SP2
Že čelní sklo nemusí být vždy sklo, ukazují výdobytky moderní doby. Před pár lety představilo trio automobilek takzvané virtuální čelní sklo u svých limitovaných modelů. Kromě Ferrari se do otevřených supersportů pustil také Aston Martin s modelem V12 Speedster a McLaren s modelem Elva. Ten ale nakonec pro malý zájem sběratelů dostal také klasické čelní sklo.
Virtuální čelní sklo však není kombinace kamery a displeje. Je to malý aerodynamický prvek umístěný před kokpitem vozu. Funguje jako deflektor a snižuje tlak vzduchu na řidiče, dá se o něm tedy říci, že je v podstatě náhradou čelního skla. Při vyšších rychlostech je jeho účinnost bohužel omezená.
8. Nissan Cube
Mezi auty s nevšedními skly nesmí chybět Nissan Cube se svým asymetrickým zadním sklem. Protažení zadního skla na jednu stranu mělo za cíl zmenšit řidičův mrtvý úhel. To s sebou nese zajímavý fakt související s výrobou levostranných i pravostranných verzí vozidla. Jelikož řidič sedící na druhé straně vozu má mrtvý úhel jinde, musel Nissan vyrábět asymetrické karoserie na obě strany. Není divu, že se toto řešení nerozšířilo.
9. McLaren Senna
V roce 2018 rozvířil McLaren vody neotřelým vzhledem svého hypersportu s názvem Senna. Nejenže měl po vzoru modelu F1 dělená boční okénka ve dveřích, ale jeho zaměření na závodní okruhy přimělo inženýry instalovat malá okna také do spodní části dveří.
Důvod? Podle McLarenu je zážitek z jízdy na trati díky bočním okénkům intenzivnější a periferní pohled na trať zvyšuje pocit rychlosti. Okénka by také měla pomáhat při navigaci na závodní dráze díky lepšímu přehledu o vrcholech zatáček.
10. Polestar 4
Švédský výrobce si vysloužil místo na tomto seznamu proto, že svému modelu Polestar 4 nedopřál zadní okno vůbec. Zadní část crossoveru je kompletně hliníková a výhled vzad poskytuje řidiči jen digitální zpětné zrcátko.
Na zadní okno jsme u osobních automobilů zvyklí natolik, že se v prvních týdnech prodeje modelu 4 někteří majitelé rozhodli polepit zadní část vozu černou fólií, která klasické okno alespoň vzdáleně připomínala. Důvodem nezvyklé koncepce je dle Polestaru tuhost karoserie vozu a větší vnitřní prostor nad hlavou, přestože má Polestar 4 svažující se zadní část.
Závěr
Nepochybně existují další auta, jejichž okna jsou něčím zajímavá. Ford Thunderbird měl zadní boční okna kulatá, později oválná. Nevšední jsou také dělená skla, ať už zadní jako v případě druhé generace Chevroletu Corvette či VW Beetle, nebo přední.
Ta byla často využívána u automobilů před 50. lety minulého století, především z důvodu náročnosti výroby velkého kusu skla. Chrysler Airflow předělu na čelním skle využil k lepší aerodynamice, ikonický Volkswagen T1 si bez děleného čelního skla ani neumíme představit.
Zároveň bychom mohli zmínit safari okénka Land Roveru Discovery a Defender v ohybu střechy nebo nepřeberné množství zajímavě řešených střešních oken. Co třeba Fisker Ocean s možností otevření všech okének kromě čelního? Ano, uměl stáhnout i okénka v C-sloupku a víka zavazadelníku. Funkce se jmenovala California mode.
Budeme rádi, když se s námi v komentářích podělíte o další vozy, které se pyšní netradičním tvarem svých oken.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie