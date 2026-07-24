Není plug-in jako plug-in. Čím se Mitsubishi Outlander PHEV liší konkurence?
Současný outlander je na českém trhu poháněný pouze jedinou plug-in hybridní motorizací. Nabíjecí hybrid ale nabízí také přímá konkurence, přičemž technických odlišností může být celá řada. V čem je outlander speciální?
Plug-in hybridních pohonů, tedy kombinací spalovacího motoru a elektrického pohonu s možností externího dobíjení baterie, je na trhu celá řada. A to i v produktech jiných značek, které představují pro Mitsubishi Outlander přímou konkurenci.
V rámci našeho technického rozboru a porovnání nám nepůjde pouze o velikost trakčního akumulátoru, rychlost a typ nabíjení nebo o čistě elektrický dojezd na jedno nabití, ale také, a to především, o technické principy pohonů, jejich vzájemné odlišnosti a podobně. Jde o to ukázat, jak obrovské rozdíly mohou mezi PHEV jednotlivých výrobců panovat. Jinak řečeno, není plug-in hybrid jako plug-in hybrid.
Současné Mitsubishi Outlander je už čtvrtou generací modelu. Pokud zůstaneme u pohonů, tak první vydání mělo pouze zážehové motory, druhá generace dostala k benzinovým agregátům také diesely, které navíc pocházely od několika výrobců (jeden od VW, další od někdejšího PSA, a také vlastní diesel). Ve třetí generaci dorazil plug-in hybridní pohon.
Posledně jmenované, tedy třetí vydání, se vyrábělo velmi dlouho, od roku 2012 do roku 2024, tedy dnes těžko uvěřitelných 12 let. Během té doby už auto stihlo notně zastarat, ovšem s výjimkou jeho plug-in hybridního pohonu. Ten jsme vždy považovali za jeden z nejzdařilejších, jaký automobily nabízely.
Současné čtvrté vydání je sice od základu novým autem, které na rozdíl od menších modelů značky (colt, ASX, grandis) nemá nic společného s vozy aliančního partnera Renaultu, avšak jeho plug-in hybridní pohon byl s úpravami a nezbytnými změnami poděděn po předchůdci. Jinak řečeno, pohon je nový, avšak v principu stejný, jaký nabízela předchozí generace.
Jen jeden
Základem plug-in hybridního pohonu současného outlanderu je nepřeplňovaný čtyřválec s nepřímým vstřikováním benzinu o objemu 2,4 litru, vybavený variabilním časováním MIVEC a označený 4B12. Pracuje v Atkinsonově cyklu a při kompresním poměru 11,8:1 nabízí nejvyšší výkon 100 kW při 5000 ot./min-1 a maximum točivého momentu 203 N.m při 4000 ot./min-1. Na něj navazují dva elektrické stroje – trakční synchronní elektromotor s permanentním neodymovým magnetem o výkonu 85 kW a maximem točivého momentu 255 N.m.
Dále je zde ještě jeden elektromotor, který plní roli startéru/generátoru, a se spalovacím motorem se oba stýkají v jednostupňové převodovce s redukcí. Mezi spalovacím motorem a trakčním elektromotorem je aktivně ovládaná třecí spojka, která umožňuje odpojení spalovacího motoru od elektromotoru, a tedy jízdu čistě na elektřinu.
Outlander má ale standardně pohon všech kol 4WD S-AWC. Obejde se bez kloubového hnacího hřídele, jelikož zadní nápravu pohání přes redukční převod samostatný synchronní elektromotor YA1 s neodymovými permanentními magnety. Tedy stejné koncepce jako přední trakční motor.
Jeho výkon činí 100 kW, maximum točivého momentu je 195 N.m. Jde o vynikající parametry, které dovolují využít potenciál čtyřkolky naplno, neslouží jen jako postrk k pomoci, není-li vpředu dost trakce. Systémový výkon firma Mitsubishi udává 224 kW. Dojezd na jedno nabití v čistě elektrickém režimu činí dle výbavy 113, respektive 111 km a nejvyšší rychlost je omezena na 135 km/h.
Napájení zajišťuje baterie typu lithium-ion s napětím 355 voltů a kapacitou 22,7 kWh. Skládá se z 96 článků, které jsou sdružené do čtyř modulů. Nabíjet ji lze jak rychle stejnosměrným proudem, tak také pomalu střídavým. Časy nabíjení jsou uvedeny v tabulce. Cena Mitsubishi Outlanderu PHEV 4×4 začíná na částce 1.198.950 korun (jedná se o akční cenu).
eHybrid znamená PHEV
Jedním z přímých konkurentů současného Outlanderu PHEV je Volkswagen Tiguan eHybrid. Označení eHybrid náleží u VW plug-in hybridnímu pohonu napříč různými modely a dokonce i značkami.
V případě tiguanu nabízí plug-in hybridní pohon systémový výkon 150 kW. Technicky se jedná o druhou generaci pohonu, když ta první měla základ v motoru 1.4 TSI. Ta současná využívá o 0,1 litru větší agregát z řady EA 211 evo2 s výkonem 85 kW při 6000 ot./min-1 a maximem momentu 250 N.m při 3000 ot./min-1. Disponuje také vypínáním válců ACT+ a pracuje v Millerově cyklu.
V porovnání s outlanderem PHEV je zásadní odlišností skutečnost, že tiguan eHybrid nenabízí pohon všech kol. Druhou zásadní odlišností je koncepce hybridního pohonu. Na spalovací motor navazuje trakční třífázový synchronní elektromotor s permanentním magnetem, který je tak vložený mezi čtyřválec a samočinnou převodovku. Nemá pouze funkci trakčního motoru, ale zároveň také dobíjí baterii (alternátor) a plní také roli startéru čtyřválce.
Převodovkou je v tomhle případě speciální verze dvouspojkové skříně DQ400e-6F evo. Nabízí šest stupňů a ve skutečnosti v sobě neukrývá dvě spojky, ale tři. Všechny pracují v olejové lázni, přičemž dvě slouží pro řazení a třetí má za úkol odpojit elektromotor spolu s převodovkou od spalovacího motoru. V praxi to znamená, že i při jízdě čistě na elektřinu lze využívat šest pevně zvolených převodů. Výkon elektromotoru je 85 kW, maximální točivý moment dosahuje hodnoty 330 N.m.
Trakční baterie nabízí kapacitu 13,6 kWh, což je výrazně méně než u outlanderu. K dispozici je rychlé nabíjení výkonem až 40 kW nebo pomalé s palubní nabíječkou o výkonu 11 kW. Normovaný elektrický dojezd činí 126 km dle WLTP. Na českém trhu začíná cena Tiguanu eHybrid na částce 1.206.000 korun.
Rival z Koreje
Přímým konkurentem pro Mitsubishi Outlander je také Kia Sorento. Od roku 2020 se vyrábí ve čtvrté generaci, přičemž na rozdíl od japonského vozu se na českém trhu nabízí hned s několika pohonnými jednotkami. Zájemce tak má k dispozici vznětový čtyřválec 2.2 CRDi a také hybrid párující se s motorem 1.6 T-GDI. Nás ale zajímá plug-in hybridní motorizace (PHEV). Na českém trhu se pojí se dvěma vyššími výbavami – Premium a Top, přičemž cena vozu činí 1.579.980 korun za Premium, respektive 1.684.980 korun v případě, že zvolíte výbavu Top.
Sorento PHEV nabízí standardně pohon všech kol. Jenže zatímco japonský zástupce má zadní nápravu poháněnou samostatným elektromotorem s reduktorem, Korejci vsadili na tradiční řešení s kloubovým hřídelem.
Zcela odlišný je také plug-in hybrid. Základem je přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI, na který navazuje šestistupňová samočinná planetová převodovka. Výkon motoru činí 132 kW, elektromotoru 67 kW a systémový výkon dosahuje hodnoty 195 kW. Systémové momentové maximum úřaduje na hodnotě 350 N.m.
Podobně jako u Volkswagenu eHybrid je mezi ni a spalovací motor vložený trakční elektromotor. Navíc je zde ještě třecí spojka, která slouží k odpojení spalovacího motoru od elektromotoru a zbytku převodového ústrojí. Jinak řečeno, při jízdě na elektřinu, na níž auto ujede na jedno nabití dle WLTP 55 km, lze využívat šest stupňů stejně jako při jízdě v hybridním módu.
Totéž platí o pohonu všech kol. Přítomnost kloubového hřídele pohonu zadní nápravy má ale i určité nevýhody. Jednou z nich je specifické řešení trakčního akumulátoru s kapacitou 16,1 kWh, který se nachází nad „kardanem“, který jakoby obepíná (má uprostřed jakýsi tunel, kterým kloubový hřídel prochází).
Zpět do Japonska
Mezi přímé konkurenty outlanderu PHEV patří také Toyota RAV4 Plug-in, která se na evropském trhu nabízí od loňského roku. V Česku je pohon k dispozici ve čtyřech výbavových liniích – Comfort, Style, GR Sport a Executive. K dispozici je verze s poháněnou přední nápravou, stejně jako varianta s pohonem všech kol. Nejlevněji vůz pořídíte za 1.230.000 korun u verze 2WD, respektive 1.300.000 korun, pokud zvolíte pohon všech kol. Na opačné straně ve výbavě Executive zaplatíte 1.480.000 Kč, respektive 1.550.000 korun.
Pokud máte pocit, že už jsme všechna technická řešení plug-in hybridu vyčerpali, pak věřte, že nikoliv. Dokazuje to právě Toyota RAV4. Její plug-in hybrid je stejné koncepce jako klasický hybrid, který je další evolucí systému známého jako Toyota HSD (Hybrid Synergy Drive).
Pro pohon přední nápravy využívá kombinaci spalovacího motoru, který je nepřeplňovaný čtyřválec o objemu 2,5 litru A25A-FXS s přímým i nepřímým vstřikováním benzinu, který pracuje ve vysoce účinném Atkinsonově cyklu. Motor nabízí nejvyšší výkon 136 kW. U verze s pohonem předních kol se k němu přidává přední trakční elektromotor synchronního typu s permanentním magnetem o výkonu 134 kW. Verze AWD má navíc ještě zadní elektromotor stejné koncepce nabízející 40 kW.
Řešení RAV4 využívá dělič výkonu, tedy jednoduchou planetovou převodovku, v níž se stýkají spalovací motor, trakční elektromotor a generátor. Při jízdě se ústrojí chová jako variátor, proto označení e-CVT, jakkoliv se skutečným variátorem nemá tahle převodovka pranic společného.
Napájení elektromotorů a vlastně celé palubní sítě zajišťuje baterie o kapacitě 18,1 kWh při napětí 355,2 V. Nabíjet lze pouze pomalu, tedy střídavým proudem. V kombinovaném režimu WLTP vůz ujede na jedno nabití 74 km.
Zdroj: Testová zpráva Mitsubishi Outlander, VW Tiguan, Kia Sorento a Toyota RAV4, Wikipedie, starší autorské články, ceníky a prospekty na uvedené modely, technické školení na pohon VW eHybrid