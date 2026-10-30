Neobvyklý Skyactiv-X začíná mizet z Mazdy 3. Jeho technika ale nekončí
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Japonská značka vyřazuje z britské nabídky trojky jeden z nejzajímavějších benzinových motorů posledních let. Nejde však o jeho konec v celé Evropě. A hlavně: neobvyklé spalování má pokračování.
Britská Mazda pro modelový rok 2027 zjednodušila nabídku Mazdy 3. Zůstává v ní jediná motorizace: atmosférický čtyřválec 2.5 e-Skyactiv G o výkonu 103 kW (140 koní), vybavený vypínáním válců a mild-hybridním systémem. K dispozici bude s manuální i automatickou převodovkou. Dvoulitrový e-Skyactiv X o výkonu 137 kW (186 koní) z britského ceníku vypadává.
To ovšem neznamená, že varianta X končí v Mazdě 3 po celé Evropě. Německé i české zastoupení značky jej nadále uvádí také pro modelový rok 2027, a to dokonce i s pohonem všech kol. Ve Velké Británii navíc motor zůstává v crossoveru CX-30. Zatím tedy jde o změnu na konkrétním trhu, nikoli o oficiálně oznámený celoevropský konec.
Skyactiv-X debutoval v roce 2019 a patří k nejzajímavějším sériovým benzinovým motorům. Jeho specialitou je spalování SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition), tedy kompresní zapalování řízené zapalovací svíčkou. Motor pracuje s velmi chudou směsí: svíčka nejprve zapálí malý objem bohatší směsi a následný nárůst tlaku způsobí kompresní vznícení zbývající náplně válce. Mazda tak spojila prvky zážehového a vznětového spalování.
Technicky neobvyklé řešení se však příliš nerozšířilo. Skyactiv-X automobilka využila hlavně v modelech 3 a CX-30. Jeho vyřazení z britské trojky proto představuje pozoruhodný signál, i když o osudu motoru na ostatních trzích ještě rozhodnuto není.
Skyactiv-Z převezme štafetu
Mazda se přesto myšlenky spalování velmi chudé směsi nevzdává. Vyvíjí nový benzinový čtyřválec Skyactiv-Z o objemu 2,5 litru, který spojí s vlastním hybridním systémem. Podle automobilky má rozšířit oblast využití spalování SPCCI a pracovat s ještě chudší směsí. Nová technologie tepelné izolace má navíc omezit energetické ztráty a umožnit převést větší část tepla na užitečnou práci.
Prvním modelem s tímto pohonem má být CX-5 nové generace, a to do konce roku 2027. Zda a kdy se Skyactiv-Z objeví také v Mazdě 3, automobilka zatím neoznámila. Zřejmé ale je, že technický princip Skyactivu-X nepovažuje za slepou uličku – naopak ho chce dál rozvíjet, tentokrát s pomocí hybridního pohonu.
Zdroj: Mazda, Motor1