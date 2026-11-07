Neoprávněná jízda v levém pruhu: Kdy to jde a kdy už je to bezohlednost?
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Bezdůvodná jízda v levém pruhu na dálnici patří mezi nejčastější nešvary na českých silnicích. Podle pravidel silničního provozu ho smíme využít jen pro předjíždění, jenže zákon už přesně nedefinuje zařazení zpět do pravého pruhu při silném provozu. Takže kdy jste v levém pruhu oprávněně, a v jakých případech jde o agresivitu a drzost?
Před více než 55 lety policie vůbec netušila, co zneužití levého pruhu je, protože tehdy ještě v ČSSR žádná víceproudá silnice mimo obec nebyla. Poprvé se s ní řidiči setkali až na prvním úseku dálnice D1 v roce 1971. A 55 let stačilo, aby stále sílící provoz, počet vozidel, ale i neohleduplnost vyhnaly některé řidiče do levého pruhu. Nejvíc na tomto nešvaru vydělávají policisté, kteří loni vybrali na pokutách za neoprávněné užití jízdního pruhu skoro osm milionů korun. To je více než dvojnásobek toho, co utržili v roce 2022.
Obhajujeme své činy
„Zrovna jsem jel chvíli na D11 za řidičem, který dodržoval pravidla o zařazování do pravého pruhu,“ odpovídá nám řidič Karel na pumpě v Praze na Černém Mostě na otázku, zda mu vadí řidiči, kteří zneužívají levý pruh. A to jsme ještě netušili, jaké emoce u něj vyvoláme. „Poctivě kličkoval a řadil se mezi kamiony. Přišlo mi to hrozně nebezpečné. Vyvolával zcela zbytečně chaos. Neustálé pendlování z pruhu do pruhu mate ostatní řidiče,“ ukončil horlivě odpověď. Stáli jsme tam s ním ještě dalších asi patnáct minut, než se k nám přidal ještě jeden řidič, Miloslav. „Vpravo samé kamiony, tu a tam je mezi nimi mezera, a když do ní zapluješ, tak už tam zůstaneš.“ V ten moment nás napadlo, že mnozí z nás chtějí jezdit podle pravidel, ale cítí se v pravém pruhu ohroženi buď kamiony, nebo tím, že se budou courat pomalu za nimi.
Podobně to možná vidí také rakouský automoto klub ÖAMTC, jehož odborníci apelují na řidiče, aby v dálničních omezeních dočasně opustili levý pruh, pokud si nejsou jisti šířkou svého vozu. Strach z úzkého prostoru totiž vede k tomu, že řidiči v levém pruhu neúměrně zpomalují nebo jedou přes středovou čáru, což podle ÖAMTC zásadně narušuje plynulost provozu. Trochu nás proto zklamala odpověď policie, že jde pouze o klasické výmluvy řidičů. „Samotná obava, že řidiče později nikdo nepustí zpět do levého pruhu, obecně neopravňuje k preventivní a dlouhodobé jízdě v levém pruhu,“ říká k incidentům policejní mluvčí Hana Křížová. „Pokud řidič po předjetí nepřejede zpět do volného pravého pruhu, porušuje zákon,“ uzavřela mluvčí. Ano, z jejich pohledu řidič porušuje zákon, ale zákon už jasně nedefinuje situaci při silném provozu.