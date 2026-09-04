Nepodstřelovat ceny, chránit reputaci. Čínská vláda zasahuje do marketingu „svých“ značek
Čínské značky působící na zahraničních trzích mají své ceny založit na nákladech a tržních podmínkách, také ale mají chránit reputaci čínských značek. Podíl čínských značek na evropském trhu rychle roste.
Spolupráce čínských automobilek s tamní vládou – i těch, které nejsou přímo státní, jako SAIC, Changan či Dongfeng – je dlouhodobě propírané téma, zejména v oblasti dotací a jiné podpory. Nyní čínská vláda zasahuje do toho, jak mají „její“ automobilky fungovat na zahraničních trzích. Informuje o tom agentura Reuters.
Automobilky mají založit své ceny na nákladech a místních tržních podmínkách, nemají ceny používat k získání neférových tržních výhod a mají se zdržet častých či výrazných změn v ceníku, které by mohly poškodit spotřebitele nebo image značky.
Také nemají používat zavádějící marketing a reklamy a „chránit reputaci čínských značek v zahraničí“. Dále mají automobilky dbát na dodržování antimonopolních zákonů i zákonů v oblasti pracovněprávních vztahů a „zlepšit řízení rizik v oblasti politické, ekonomické i bezpečnostní“.
Čína loni vyvezla 8,32 milionu vozidel do více než dvou stovek zemí a oblastí. Na 80 trzích investovala do projektů zaměřujících se na výrobu vozidel. Tam patří i např. Maďarsko, kde vzniká továrna značky BYD. Kromě Maďarska vznikají výrobní kapacity čínských značek také ve Španělsku a rakouská firma Magna Steyr vyrábí některé modely čínského státního koncernu GAC.
Za první pololetí roku 2026 držely čínské značky 7,3 % trhu s novými auty v EFTA a Velké Británii. BYD, po Chery druhý největší exportér aut vyrobených v Číně, za první pololetí 2026 v Evropě prodal 177 tisíc aut, více než Tesla. Podle poradenské společnosti AlixPartners se do roku 2030 v Evropě zvýší podíl čínských značek na trhu nových aut na 16 %.
Zdroje: Reuters, Meenz